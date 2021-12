Visual Storytelling mit Erklärvideos

Der Schlüssel zu mehr Aufmerksamkeit im Netz

Hamburg, im Dezember 2021 – Der Erfolgskurs von Scribble Video hält weiter an. Mit seinem Angebot „Visual Storytelling“ können Unternehmen nachhaltige Vermarktungspotenziale im Strategiefeld Kosteneffizienz nutzen. In dieser Hinsicht bietet ein professionelles Erkärvideo im Scribble Stil von Scribble Video attraktive Handlungsspielräume für einen multimedial perfekt inszenierten Markenauftritt. Erklärfilme von Scribble Video inszenieren Informationen in unterhaltsamer und leicht verständlicher Form, zudem werden Emotionen und einzigartige Geschichten einprägsamer transportiert. Es wird im weiteren erklärt, welche Vorteile das Angebot „Visual Storytelling“ sonst noch bietet: https://www.scribble-video.de/

Das Angebot „Visual Storytelling“ von Scribble Video führt den Kunden zum Erfolg, denn der Einsatz von Storytelling mit Erklärvideos ist noch nicht so stark ausgeprägt, wie die Instrumente im Bereich des Suchmaschinenmarketings. Die Einbindung von Erklärvideos verbessert Ihr Ranking im Google: Webshops mit einer Videoeinbindung sind verkaufsstärker. Erklärfilme von Scribble Video bestechen auch dadurch, dass sie ein großes Publikum auf YouTube mit hochwertigen Erklärvideos ansprechen. Hier kann man über weitere Ergebnisse erfahren, die sich mit Scribble Videos erzielen lassen: https://www.scribble-video.de

Die Vorteile des Visual Storytellings von Scribble Video liegen auf der Hand: es ist sehr medienwirksam, denn es bietet einen hohen Wiedererkennungswert durch unterhaltsame und emotionale Elemente. Die Faszination der zeichnenden Hand, die die Szenen im Zeitraffer vor dem Auge des Zuschauers entstehen lässt, hält die Aufmerksamkeit des Publikums lange aufrecht. Darüber hinaus sind Erklärfilme rund um die Uhr und weltweit verfügbar. Sie bestechen auch durch maximale Kosteneffizienz, denn ein Video kann auf vielen Plattformen genutzt werden.

„Sichtbarkeit im Netz spielt eine immer größere Rolle. Visual Storytelling mit Erklärvideos ist für praktisch jede Branche zu gebrauchen. Von der medienwirksamen Darstellung neuer Produkte bis hin zur Einbindung auf der eigenen Homepage oder in den Social Media wie Facebook und Twitter lässt sich die Wirkung des Storytelling multiplizieren. Dabei erfüllt das von uns erstellte Videokonzept zu 100 % die Wünsche unserer Auftraggeber“ – sagt Carsten Müller, der Gründer von Scribble Video.

Scribble Video bietet mit Visual Storytelling die perfekte Balance zwischen effektivem Medieneinsatz und dem Wunsch, sein Thema einfach, schnell und unterhaltsam seinen Zielkunden vorzustellen. Scribble Video wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Die Firma begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich.

