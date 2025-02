Ihre perfekte Auszeit für Wellness und Aktivurlaub in Bad Wörishofen

Das Vitalhotel Sonneck ist der ideale Rückzugsort für alle, die nach einer perfekten Kombination aus Wellness und aktiver Erholung suchen. Eingebettet in die idyllische Landschaft von Bad Wörishofen, bietet das Hotel eine Vielzahl an Angeboten, die sowohl Körper als auch Geist verwöhnen.

Erholsame Wellness-Oasen

Im Vitalhotel Sonneck erwartet Sie eine moderne Wellnesslandschaft, die keine Wünsche offen lässt. Entspannen Sie sich in der großzügigen Saunalandschaft oder genießen Sie die wohltuende Wirkung von Massagen und Anwendungen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Der hoteleigene Spa-Bereich bietet zudem ein Dampfbad, eine Infrarotkabine und einen Whirlpool, die Ihnen zu innerer Ruhe und Erholung verhelfen.

Aktivurlaub für jedes Fitnessniveau

Für die sportlich Aktiven bietet das Vitalhotel Sonneck eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich auszupowern und gleichzeitig die Umgebung zu erkunden. Ob beim Wandern, Radfahren oder Nordic Walking – die Region Bad Wörishofen ist ein wahres Paradies für Outdoor-Enthusiasten. Zusätzlich können Sie an verschiedenen Fitnesskursen und Aktivitäten teilnehmen, die von professionellen Trainern begleitet werden.

Maßgeschneiderte Urlaubsangebote

Das Vitalhotel Sonneck hat für Sie attraktive Urlaubsangebote im Programm, die sowohl für Paare als auch für Familien oder Alleinreisende geeignet sind. Wählen Sie zwischen speziellen Wellness-Paketen oder buchen Sie einen Aktivurlaub, der Ihnen die Gelegenheit gibt, die Umgebung rund um Bad Wörishofen auf vielfältige Weise zu entdecken.

Genuss aus der Region

Genießen Sie in den hoteleigenen Restaurants regionale Köstlichkeiten, die frisch zubereitet und aus hochwertigen Zutaten der Umgebung kreiert werden. Die gesunde Küche ist darauf ausgelegt, Sie während Ihres Aufenthalts optimal zu unterstützen und Ihnen Energie für all Ihre Aktivitäten zu liefern.

Unsere liebsten Urlaubs Angebote zum Bestpreis

Wellnesswoche

5 ÜN ab EUR 559 pro Person

Inkl. 1x 4 Stunden-Eintritt in die Therme Bad Wörishofen

Inklusivleistungen:

5 Nächte in einem unserer Comfort Zimmer

Tägliches Gourmet-Frühstück & Verwöhn 4 Gang Menü am Abend

1x 4 Stunden-Eintritt in die Therme Bad Wörishofen

Freie Nutzung der Pool und Saunalandschaft

Geniessertage 4=3

4 ÜN ab EUR 339 pro Person

Ein Urlaubstag voller Entspannung geschenkt! Anreise Sonntag oder Montag

Inklusivleistungen:

4 Nächte in einem unserer Comfort Zimmer

Vitalcocktail zur Anreise

Wärmende Aromaölmassage (20 Minuten)

Tägliches Gourmet-Frühstück & Verwöhn 4 Gang Menü am Abend

Freie Nutzung der Pool und Saunalandschaft

Kennenlerntage

3 ÜN ab EUR 299 pro Person

3 Übernachtungen inkl. Vitalcocktail zur Anreise

Inklusivleistungen:

3 Nächtein einem unserer Comfort Zimmer

Vitalcocktail zur Anreise

Tägliches Gourmet-Frühstück & Verwöhn 4 Gang Menü am Abend

Freie Nutzung der Pool und Saunalandschaft

Midweek Special

4 ÜN ab EUR 319 pro Person

4 Nächte bleiben, aber nur für 3 bezahlen!

Nur gültig von Sonntag bis Donnerstag!

Inklusivleistungen:

4 Übernachtungen in einem unserer Comfort Zimmer

Tägliches Gourmet-Frühstück & Verwöhn 4 Gang Menü am Abend

Freie Nutzung der Pool und Saunalandschaft

Relaxtage

2 ÜN ab EUR 249 pro Person

2 Nächte ab EUR 249,- p.P. inkl. 50 EUR Gutschein für unser AllgäuSPA

Inklusivleistungen:

2 Nächte in einem unserer Comfort Zimmer

1x 50 EUR Gutschein für unser AllgäuSPA pro Zimmer

Tägliches Gourmet-Frühstück & Verwöhn 4 Gang Menü am Abend

Freie Nutzung der Pool und Saunalandschaft

Wellnessauszeit

2 ÜN ab EUR 260 pro Person

2 Nächte ab EUR 260,- p.P. inkl. Aromaölmassage

Inklusivleistungen:

2 Nächte in einem unserer Comfort Zimmer

Wärmende Aromaölmassage (20 Minuten)

Tägliches Gourmet-Frühstück & Verwöhn 4 Gang Menü am Abend

Freie Nutzung der Pool und Saunalandschaft

Ihr Wellnesshotel in Bad Wörishofen

Entspannen Sie im Vitalhotel Sonneck

Erleben Sie die naturnahe Idylle des Allgäus in Verbindung mit dem Komfort eines 4 Sterne Hotels. Die besondere Lage des Vitalhotel Sonneck macht Ihren Aufenthalt in Bad Wörishofen perfekt.

Das Vitalhotel Sonneck in Bad Wörishofen verfügt über 50 gemütlich und stilvoll eingerichtete Doppel- und Einzelzimmer, ein Appartement und zwei Suiten. Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer und mit Telefon, Sat-TV, Föhn, Kosmetikspiegel und Dusche/WC ausgestattet. In fast allen Zimmern können Sie vom Balkon aus die herrliche Landschaft des Unterallgäus genießen.

Firmenkontakt

Vitalhotel Sonneck ****

Jürgen Lehn

Am Tannenbaum 1

86825 Bad Wörishofen

+49 (0) 82 47 – 33 49 0 – 0



https://www.vitalhotel-sonneck.meinwellnessurlaub.com/

Pressekontakt

NEW MEDIA

Lorena Schneider

Schollstraße 3

82131 Gauting

+49 (0)89 / 55 29 88 78



https://www.new-media-design.info

