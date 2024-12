Ihr Wellnesshotel in Bad Wörishofen

Herrliche Winterlandschaften, pure Allgäuer Winterfreude und herzliche Gastfreundschaft erwarten Sie! Erleben Sie die idyllische Natur des Allgäus kombiniert mit dem Komfort eines 4-Sterne-Hotels. Die einzigartige Lage des Vitalhotel Sonneck macht Ihren Winterurlaub in Bad Wörishofen zu etwas ganz Besonderem.

Das Vitalhotel Sonneck in Bad Wörishofen bietet 50 gemütlich und stilvoll eingerichtete Doppel- und Einzelzimmer und zwei Suiten. Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer und verfügen über Telefon, Sat-TV, Föhn, Kosmetikspiegel sowie Dusche/WC. In fast allen Zimmern können Sie vom Balkon aus den Blick auf die verschneite Winterlandschaft des Unterallgäus genießen.

Zimmer & Suiten

Entspannen Sie in 50 stilvoll eingerichteten Zimmern, darunter Einzel- und Doppelzimmer und zwei Suiten. Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer und bieten Annehmlichkeiten wie Sat-TV, Telefon und großzügige Badezimmer. Die Sonneck-Suiten zeichnen sich durch separate Wohn- und Schlafbereiche sowie einen Balkon aus, der einen herrlichen Blick auf das Unterallgäu bietet.

Wellness & SPA

Das Vitalhotel Sonneck in Bad Wörishofen lädt mit einem großzügigen Wellnessbereich zur Entspannung ein. Highlights sind der beheizte Pool, Whirlpool und die „Sonneck Alm“ mit finnischer Sauna, Bio Sauna, Dampfbad und Infrarotkabine. An der Vitalbar erwarten Sie Erfrischungen. Das Allgäu Spa bietet vielseitige Anwendungen, eine Terminbuchung ist nötig.

Vitalhotel Sonneck – Wellnesshotel im Allgäu

Genuss für Ihre Sinne

Unsere Küche verwöhnt Sie im stimmungsvollen Winter-Ambiente mit kulinarischen Highlights. Wählen Sie zwischen dem eleganten Restaurant mit winterlichem Flair, der Sonnenterrasse mit Aussicht auf die Winterlandschaft oder der gemütlichen Lounchbar, die mit ihrem Kamin eine warme Wohlfühlatmosphäre bietet

Unsere Urlaubsangebote zum Bestpreis

Wellnesswoche

5 ÜN ab EUR 559 pro Person

Inkl. 1x 4 Stunden-Eintritt in die Therme Bad Wörishofen

Inklusivleistungen:

5 Nächte in einem unserer Comfort Zimmer

Tägliches Gourmet-Frühstück & Verwöhn 4 Gang Menü am Abend

1x 4 Stunden-Eintritt in die Therme Bad Wörishofen

Freie Nutzung der Pool und Saunalandschaft

Jetzt unverbindlich Anfragen

Geniessertage 4=3

4 ÜN ab EUR 339 pro Person

Ein Urlaubstag voller Entspannung geschenkt! Anreise Sonntag oder Montag

Inklusivleistungen:

4 Nächte in einem unserer Comfort Zimmer

Vitalcocktail zur Anreise

Wärmende Aromaölmassage (20 Minuten)

Tägliches Gourmet-Frühstück & Verwöhn 4 Gang Menü am Abend

Freie Nutzung der Pool und Saunalandschaft

Kennenlerntage

3 ÜN ab EUR 299 pro Person

3 Übernachtungen inkl. Vitalcocktail zur Anreise

Inklusivleistungen:

3 Nächtein einem unserer Comfort Zimmer

Vitalcocktail zur Anreise

Tägliches Gourmet-Frühstück & Verwöhn 4 Gang Menü am Abend

Freie Nutzung der Pool und Saunalandschaft

Midweek Special

4 ÜN ab EUR 319 pro Person

4 Nächte bleiben, aber nur für 3 bezahlen!

Nur gültig von Sonntag bis Donnerstag!

Inklusivleistungen:

4 Übernachtungen in einem unserer Comfort Zimmer

Tägliches Gourmet-Frühstück & Verwöhn 4 Gang Menü am Abend

Freie Nutzung der Pool und Saunalandschaft

Relaxtage

2 ÜN ab EUR 249 pro Person

2 Nächte ab EUR 249,- p.P. inkl. 50 EUR Gutschein für unser AllgäuSPA

Inklusivleistungen:

2 Nächte in einem unserer Comfort Zimmer

1x 50 EUR Gutschein für unser AllgäuSPA pro Zimmer

Tägliches Gourmet-Frühstück & Verwöhn 4 Gang Menü am Abend

Freie Nutzung der Pool und Saunalandschaft

Wellnessauszeit

2 ÜN ab EUR 260 pro Person

2 Nächte ab EUR 260,- p.P. inkl. Aromaölmassage

Inklusivleistungen:

2 Nächte in einem unserer Comfort Zimmer

Wärmende Aromaölmassage (20 Minuten)

Tägliches Gourmet-Frühstück & Verwöhn 4 Gang Menü am Abend

Freie Nutzung der Pool und Saunalandschaft

Entspannen Sie im Vitalhotel Sonneck

Erleben Sie die naturnahe Idylle des Allgäus in Verbindung mit dem Komfort eines 4 Sterne Hotels. Die besondere Lage des Vitalhotel Sonneck macht Ihren Aufenthalt in Bad Wörishofen perfekt.

Das Vitalhotel Sonneck in Bad Wörishofen verfügt über 50 gemütlich und stilvoll eingerichtete Doppel- und Einzelzimmer, ein Appartement und zwei Suiten. Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer und mit Telefon, Sat-TV, Föhn, Kosmetikspiegel und Dusche/WC ausgestattet. In fast allen Zimmern können Sie vom Balkon aus die herrliche Landschaft des Unterallgäus genießen.

Kontakt

Vitalhotel Sonneck ****

Jürgen Lehn

Am Tannenbaum 1

86825 Bad Wörishofen

+49 (0) 82 47 – 33 49 0 – 0



