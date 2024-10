Vitalinus stellt den neuen Trekkingstiefel Ludwig vor

Der zwiegenähte Trekkingschuh Ludwig bei Vitalinus

Das Unternehmen Vitalinus, bekannt für seine langlebigen und funktionalen Produkte, präsentiert den neuen Lavitus Trekkingstiefel Ludwig. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Handwerkskunst wird jeder Stiefel in Deutschland, Italien, Ungarn oder Österreich gefertigt und bietet höchste Qualität.

Handwerkliche Perfektion und Funktionalität

Vitalinus hebt hervor, dass die Produkte von präziser handwerklicher Fertigung profitieren und dadurch nachhaltig sind. Die einzelnen Teile sind austauschbar und die Sohle oder Ösen reparierbar, was die Langlebigkeit der Schuhe gewährleistet. Der Einsatz von natürlichen, pflegbaren Materialien, insbesondere Leder spiegelt sich in der gesamten Produktpalette wider.

Hochwertige Materialien für maximalen Komfort

Die zwiegenähten Wanderschuhe von Vitalinus zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung aus, die sowohl Bequemlichkeit als auch Wetterbeständigkeit garantiert. Das echte Kalblederfutter sorgt für eine optimale Anpassung und ein angenehmes Fußklima durch konstante Verdunstung.

Exzellente Fertigung der zwiegenähten Trekkingstiefel für Wander-Abenteuer

Die Herstellung der zwiegenähten Trekkingstiefel erfolgt überwiegend in Handarbeit in Deutschland und Österreich. Die zwiegenähten Trekkingstiefel Ludwig werden in Österreich für Vitalinus hergestellt. Dieser aufwendige Prozess erfordert hohe Handwerkskunst und macht die Stiefel besonders langlebig. Steinkogler Bergschuhe und Vitalinus sind stolz auf die neuen zwiegenähten Trekkingstiefel Ludwig. Zwiegenähte Wanderschuhe

Der neue Lavitus Trekkingstiefel Ludwig

Der Ludwig wird als Sommermodell aus Nubuk-Rindleder und echtem Lederfutter gefertigt. Er bietet eine Gummisohle mit grobem Profil sowie zusätzliche Polsterungen für Knöchel und Lasche, um den Tragekomfort und sicheren Halt zu maximieren.

Nachhaltigkeit und Handwerkskunst vereint

Der Ludwig wird aus hochwertigen, natürlichen Materialien hergestellt und legt großen Wert auf Austauschbarkeit und Reparierbarkeit der Einzelteile. Dies fördert die Lebensdauer der Produkte und unterstützt nachhaltige Praktiken. Das machen alle unserer zwiegenähten Schuhe und Stiefel.

Funktionalität, die überzeugt

Der zwiegenähte Trekkingstiefel Ludwig ist nicht nur robust, sondern auch komfortabel. Mit einer Laschenfixierung und Knöchelpolster bietet er optimalen Halt, während die Gummisohle exzellenten Grip auf unterschiedlichsten Untergründen gewährleistet. Die Schafthöhe von ca. 20 cm bietet zusätzlichen Schutz und Stabilität.

Entdecken Sie den Ludwig

Erfahren Sie mehr über den neuen Trekkingstiefel und stöbern Sie in unserem Sortiment auf www.vitalinus.de. Unser fachkundiges Personal steht Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung, um Sie individuell zu beraten.

Über Vitalinus

Vitalinus wurde 1960 von Friedrich Jöst im Odenwald gegründet und hat sich auf Wander- und Jagdschuhe spezialisiert. Unsere Produkte zeichnen sich durch Bequemlichkeit, Wetterbeständigkeit und höchste Verarbeitungsqualität aus. Mit dem Ludwig setzen wir neue Maßstäbe für Langlebigkeit und für Komfort und Nachhaltigkeit.

Der Zwienaht-Spezialist Vitalinus ist ein traditionsbewusster Familienbetrieb. Im Katalog sowie im Onlineshop wird eine kleine Auswahl, ausschließlich von deutschen, italienischen, ungarischen und österreichischen Herstellern präsentiert. Ein Hauptaugenmerk liegt auf handgefertigten zwiegenähten Schuhen und Jagdstiefel. Seit Januar 2023 hat die Vitalinus- Internetpräsenz ein neues, modernes Erscheinungsbild inklusive Onlineshop und attraktive Sonderangebote.

Firmenkontakt

Vitalinus GmbH

Stephan Nungess

Rossbergring 73

64354 Reinheim

06162 / 91 99 717



https://www.vitalinus.de

Pressekontakt

Vitalinus GmbH

Friedrich Jöst

Rossbergring 73

64354 Reinheim

06162 / 91 99 717



http://www.vitalinus.de

