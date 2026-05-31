Vitalquelle Montafon – 25 Jahre Jubiläum

Sommerstart mit Wellness, Genuss und Bergmomenten in Schruns

Die Liegestühle stehen bereit, die Sonnenschirme sind aufgespannt, die Küche ist vorbereitet und die Tische sind gedeckt: Die Vitalquelle Montafon ist wieder geöffnet und startet voller Elan in die Sommersaison. In Schruns beginnt damit eine Zeit, in der Bergluft, Naturgenuss, Wellness und herzliche Gastfreundschaft zu einer besonderen Auszeit im Montafon verschmelzen.

Nach der Saisonpause freut sich Familie Netzer gemeinsam mit dem gesamten Vitalquelle Team darauf, Gäste wieder im Haus willkommen zu heißen. Das einzige, was jetzt noch fehlt, sind Menschen, die den Sommer im Montafon genießen möchten – mit entspannten Tagen im Garten, wohltuenden Stunden im SPA, feiner Kulinarik und aktiven Erlebnissen in der Bergwelt.

Sommerurlaub im Montafon: ankommen, durchatmen, genießen

Gerade zum Start in die warme Jahreszeit zeigt sich das Montafon von seiner besonders einladenden Seite. Sonnenstrahlen, grüne Wiesen, klare Bergluft und sommerliche Temperaturen machen Lust auf erste Wanderungen, entspannte Genussmomente und kleine Auszeiten zwischendurch.

Die Vitalquelle Montafon verbindet all das mit einer Atmosphäre, die herzlich, persönlich und wohltuend ist. Gäste genießen die bekannte Vital-Verwöhnpension, liebevoll zubereitete Kulinarik, ruhige Rückzugsorte und den passenden Rahmen für einen Urlaub, der Körper und Seele guttut.

4=3 Genießertage: ein Urlaubstag geschenkt

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Zum Sommerstart wartet die Vitalquelle Montafon mit einem besonders schönen Angebot auf alle, die sich eine kurze Auszeit mit spürbarem Erholungswert gönnen möchten. Bei den 4=3 Genießertagen schenkt das Haus seinen Gästen einen Urlaubstag voller Entspannung.

Das Angebot ist bei Anreise am Sonntag oder Montag buchbar und umfasst vier Nächte inklusive Vital-Verwöhnpension. Zusätzlich dürfen sich Gäste über eine Flasche Sekt auf dem Zimmer sowie ein SPA-Guthaben in Höhe von 25 Euro pro Person für wohltuende Anwendungen freuen.

So entsteht eine kleine Urlaubspause, die sich wunderbar mit Genuss, Wellness und sommerlicher Leichtigkeit füllen lässt.

Weekend Special: zwei Nächte, die nach mehr Urlaub schmecken

Für alle, die dem Alltag für ein Wochenende entfliehen möchten, bietet die Vitalquelle Montafon das Weekend Special. Zwei Nächte inklusive Vital-Verwöhnpension, ein SPA-Guthaben in Höhe von 20 Euro pro Person für Massage und Kosmetik sowie ein entspannter SPA Late Check-out machen das Wochenende besonders erholsam.

Am Abreisetag können Gäste zudem das Vitalbuffet bis 17.00 Uhr genießen. So endet die Auszeit nicht direkt nach dem Frühstück, sondern bleibt bis in den Nachmittag hinein spürbar.

Buchbar ist das Weekend Special an ausgewählten Terminen:

29. bis 31. Mai, 12. bis 14. Juni sowie 3. bis 5. Juli, 10. bis 12. Juli und 17. bis 19. Juli.

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Sommer-Aktiv-Woche: für alle, die Berge lieben

Wer den Sommer im Montafon aktiv erleben möchte, findet mit der Sommer-Aktiv-Woche das passende Angebot. Eine Woche Urlaub in der Vitalquelle Montafon verbindet Naturerlebnis, Wellness und Genuss zu einem runden Feriengefühl.

Das Arrangement umfasst sieben Nächte inklusive Vital-Verwöhnpension, den WildPass für sechs Tage, einen Leih-Rucksack mit Wanderkarte sowie eine Rückenmassage mit 25 Minuten pro Person. Damit ist alles vorbereitet für erlebnisreiche Tage in den Bergen und entspannte Stunden danach.

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Ob Wandern, Bergbahnen, aussichtsreiche Touren oder bewusste Ruhephasen: Die Sommer-Aktiv-Woche ist ideal für alle, die das Montafon mit allen Sinnen erleben möchten.

Wellness, Kulinarik und Gastgeberherz

Die Vitalquelle Montafon steht für eine Urlaubskultur, die bewusst, herzlich und genussvoll ist. Nach aktiven Stunden in der Natur lädt der SPA-Bereich zum Entspannen ein, während die Küche mit der Vital-Verwöhnpension für kulinarische Vorfreude sorgt.

Gerade diese Kombination macht den Sommerurlaub in Schruns so besonders: morgens hinaus in die Berge, nachmittags entspannen, abends genießen und dazwischen immer wieder das Gefühl, am richtigen Ort angekommen zu sein.

Sommer in Schruns: die Vitalquelle ist bereit

Mit dem Start in die Sommersaison öffnet die Vitalquelle Montafon wieder ihre Türen für Gäste, die Erholung, Natur und Genuss suchen. Familie Netzer und das Vitalquelle Team freuen sich darauf, bekannte Gesichter wiederzusehen und neue Gäste im Haus zu begrüßen.

Der Sommer kann kommen – in der Vitalquelle Montafon ist alles bereit.

Alle Urlaubsangebote

Willkommen in unserem Wohlfühlresort im Herzen des Montafons! Mit natürlicher Herzlichkeit und Aufmerksamkeit möchten wir Ihren Aufenthalt unvergesslich schön gestalten. Die familiäre Führung unseres Hauses bürgt für höchste Qualität und liebevolle Betreuung. Erleben Sie unvergessliche Urlaubsfreuden in unserem Resort

Schruns, nur 12 Kilometer von der Autobahn-Abfahrt entfernt, bildet den idealen Ausgangspunkt für vielfältige Aktivitäten. Erleben Sie die Alpen hautnah – die atemberaubende Kulisse rund um das Hotel Vitalquelle bietet unzählige Möglichkeiten.

Unsere erstklassige und mehrfach ausgezeichnete Küche wird Sie täglich verwöhnen. Genießen Sie ein Haus der Spitzenklasse und lassen Sie sich von kulinarischen Träumen begleiten.

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