Schnelles und robustes 4G LTE-Mobilfunkmodem für nahtlose Konnektivität

Schnelles und robustes 4G LTE-Mobilfunkmodem für nahtlose Konnektivität

Vitel GmbH erweitert Portfolio um den neuen MAX Adapter von Peplink

Unterschleißheim/München, 20. August 2024 – Die Vitel GmbH, ein Value Added Distributor (VAD) mit Fokus auf IT- und Netzwerklösungen, führt ab sofort auch den neuen MAX Adapter von Peplink in ihrem Sortiment. Der innovative Mobilfunk-Adapter bietet zuverlässige und schnelle 4G LTE-Internetverbindungen und ist besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen, auf Schiffen oder für mobile Büros und Baustellen geeignet.

Mit seiner kompakten Bauweise und seinen vielseitigen Anschlussmöglichkeiten ist der Peplink MAX Adapter ideal für mobile und stationäre Anwendungen. Das Gerät unterstützt die 4G LTE-Technologie und eröffnet flexible Einsatzmöglichkeiten. So lässt sich der Adapter beispielsweise in rauen Umgebungen, an abgelegenen Standorten oder als Backup-Lösung für feste Internetverbindungen nutzen. Durch die nahtlose Integration mit den SD-WAN-Lösungen von Peplink ermöglicht der MAX Adapter eine sichere und stabile Konnektivität, die auch in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässig funktioniert.

Durch die Cloud-Managementplattform InControl sind weder Vorkonfiguration noch Vor-Ort-Einsätze notwendig, da die Plattform eine effiziente Remote-Geräteverwaltung ermöglicht. Dies ist insbesondere für Unternehmen mit abgelegenen Standorten oder für MSPs ein wichtiger Vorteil. Der Mobilfunk-Adapter lässt sich einfach und schnell ohne spezielle technische Vorkenntnisse in Netzwerke integrieren und bietet ein effizientes und attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Flexibler, robuster und kostengünstiger Mobilfunk-Adapter

„Mit dem neuen Peplink MAX Adapter steht eine zuverlässige und flexible Lösung zur Verfügung, die den Anforderungen an eine moderne mobile Kommunikation gerecht wird“, sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. „Der MAX Adapter ist nicht nur leistungsstark, sondern auch benutzerfreundlich und vielseitig einsetzbar. Wir freuen uns, dieses innovative Produkt in unserem Portfolio zu haben und unseren Kunden so eine noch breitere Palette an Konnektivitätslösungen bieten zu können.“

Der MAX Adapter verfügt über ein lüfterloses Metallgehäuse und kann in erweiterten Temperaturbereichen von -30 °C bis +65 °C eingesetzt werden. Mit zwei Ethernet-LAN-Ports sowie einer USB-C-Schnittstelle, die als LAN-Port genutzt werden kann, stellt er anderen Geräten eine bessere Konnektivität zur Verfügung. Geliefert wird das Gerät mit einer Peplink eSIM sowie einem Datenvolumen von 1 GB. Der Adapter kann bequem über externe Batterien oder Powerbanks mit Strom versorgt werden und weist einen geringen Stromverbrauch auf.

Weitere Informationen zum MAX Adapter von Peplink finden Sie auf der deutschsprachigen Produktseite ( https://vitel.de/peplink/produkte/max-adapter/) sowie im deutschsprachigen Datenblatt ( https://vitel.de/wp-content/uploads/2024/08/Peplink_Datenblatt_MAX-Adapter_final.pdf).

Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value Added Distributor von IT-Lösungen für Infrastruktur, Kommunikation und Sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Seefahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite.

Firmenkontakt

Vitel GmbH

Marisa Weinzierl

Max-Planck-Str. 10

85716 Unterschleißheim

+49 89-9542965-30



https://www.vitel.de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Sprengel

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

02661-912600



https://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.