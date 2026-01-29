Vladura Glam: Moderner 925er Silberschmuck im DACH-Raum

Online-Schmuckmarke mit Fokus auf 925er Silberschmuck – Geschenkideen & Neuheiten für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Kurzprofil: Wer ist Vladura Glam?

Vladura Glam ist eine junge Online-Schmuckmarke, die sich auf modernen Silberschmuck (925) und ausgewählte Schmuckstücke konzentriert. Der Name „Vladura“ verbindet die Vornamen Vladimir und Laura – „Glam“ steht für den Anspruch, Schmuck alltagstauglich und zugleich stilvoll zu machen. Die Marke richtet sich an Kundinnen und Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die zeitloses Design, nachvollziehbare Produktinformationen und ein unkompliziertes Einkaufserlebnis schätzen.

Was Vladura Glam auszeichnet

– Fokus auf 925er Silberschmuck: klare Kategorien, schnelle Auswahl

– Inspiration für unterschiedliche Zielgruppen: „Für Sie“, „Für Ihn“ sowie Geschenkideen

– Übersichtliche Kollektionen und regelmäßige Aktualisierung der Neuheiten

– Einfache Online-Bestellung mit dem Ziel, Preis-Leistung und Design in Balance zu halten

Sortiment & Stil: Von Klassikern bis zu Trend-Pieces

Im Shop finden sich unter anderem Silberringe, Ketten, Armbänder, Ohrringe, Fußkettchen, Charms und Sets. Damit Kundinnen und Kunden schneller passende Designs finden, bündelt eine eigene Silberschmuck-Übersichtsseite die wichtigsten Kategorien. Ergänzend dazu bietet Vladura Glam Kollektionen wie „Neu“ für aktuelle Highlights sowie thematische Auswahlseiten für verschiedene Anlässe – vom Alltag bis zu besonderen Momenten.

Material & Pflege: Silberschmuck richtig tragen

Silber (925) ist beliebt, weil es vielseitig kombinierbar ist und sowohl zu minimalistischen als auch zu glamourösen Looks passt. Vladura Glam möchte Kundinnen und Kunden auch nach dem Kauf unterstützen – etwa mit kurzen, leicht umsetzbaren Pflegehinweisen (z. B. schonende Reinigung, Aufbewahrung, Umgang mit Wasser/Parfüm). Damit bleibt Schmuck länger schön und der Kauf fühlt sich nachhaltiger an.

Einkaufserlebnis & Service: Transparent online bestellen

Vladura Glam setzt auf ein schlankes Shop-Erlebnis: verständliche Navigation, klare Produktdarstellung und sichere Zahlungsarten. Der Kundenservice ist per E-Mail erreichbar und unterstützt bei Fragen zu Auswahl, Bestellung und Pflege von Silberschmuck. Ziel ist es, den Onlinekauf von Schmuck so transparent und stressfrei wie möglich zu gestalten – gerade für Menschen, die online gezielt nach Geschenkideen suchen.

Für Medien & Kooperationen

Vladura Glam ist offen für redaktionelle Beiträge, Produktvorstellungen und Kooperationen (z. B. Gift Guides, saisonale Trends, Styling-Tipps). Bildmaterial (Logo, ausgewählte Produktmotive) sowie kurze Hintergrundinformationen zur Marke stellen wir auf Anfrage gern bereit.

Ausblick 2026: Mehr Inhalte, mehr Inspiration

Für 2026 plant Vladura Glam, die Inhalte rund um Stil und Schmuckpflege weiter auszubauen: kurze Guides, saisonale Themen (z. B. Geschenk-Specials) sowie kontinuierlich neue Designs und Kollektionen. So entsteht neben dem Produktsortiment ein kompakter Wissensbereich, der bei der Entscheidung unterstützt und den Mehrwert für Kundinnen und Kunden erhöht.

Links & Kontakt

Vladura Glam Online-Shop: https://vladuraglam.com

Silberschmuck-Übersicht: https://vladuraglam.com/pages/silberschmuck

Neuheiten: https://vladuraglam.com/collections/neu

Presse-/Kontakt: support@vladuraglam.com

Kontakt

Vladura Glam

Laura Kondic

Europastraße 30

5400 Salzburg

067761024286



https://vladuraglam.com/

