VLEX erweitert Lösungsportfolio um Projekt-App

Neue Business App für Projektverwaltung und Projektsteuerung

Die Anforderungen an das Projektmanagement wachsen im Kontext von Industrie 4.0, digitaler Vernetzung und Business Transformation stetig an. Klassisches Projektmanagement und agile Projektmanagement-Methoden decken unterschiedliche Anwendungsbereiche ab, benötigen aber einheitliche Strukturen und effektive Instrumente für das Engineering, die Projektvorplanung, Umsetzung, Steuerung und Nachbereitung von Projekten. Mit der neuen browser-basierten VLEX Projekt-App bietet der Spezialist für cloudfähige ERP Business-Plattformen VLEXsoftware+consulting gmbh eine vollintegrierte Lösung für VlexPlus ERP Anwender, um die Abwicklung von Projekten und komplexen Terminketten in den Bereichen Vertrieb, Produktion und Logistik zu erleichtern.

Das Lösungsportfolio umfasst bereits unter anderem App- und Cockpit-Lösungen für individuelle Umsatz- und Materialbedarfsprognosen, die Ressourcen-Steuerung, Business Intelligence und das Reporting. Mit der VLEX Projekt-App wird das VlexPlus Lösungsportfolio nun um eine weitere App ergänzt, die Fertigern eine effektive Planung und Kontrolle aller projektbezogenen Vorgänge und Informationen ermöglicht – von der Ressourcen- und Grobplanung über die Projektverwaltung und Projektzeiterfassung bis zum Projektcontrolling. Sie erlaubt allen Projektbeteiligten nicht nur einen zuverlässigen Forecast und einen 360°-Blick auf den Projektlebenszyklus, sondern unterstützt auch die Überwachung und Steuerung von Ressourcen, um Projektmeilensteine innerhalb der Zeit- und Budgetvorgaben zu erreichen.

GANTT-Charts für visuelle Fortschrittskontrolle aller Projektpositionen

Gantt-Diagramme lassen sich auf einfache Weise über die integrierte Cockpit-Oberfläche mit komplexen Auftrags- und Ereignisstrukturen verknüpfen, um eine verlässliche Kontrolle über sämtliche Termine und Ereignisse zu ermöglichen. Die Gantt-Diagramme bilden ebenso die Basis für eine übersichtliche visuelle Fortschrittskontrolle, da alle Projektpositionen jeweils mit ihrem aktuellen Erfüllungsgrad und Fortschritt abgebildet werden. Anwender und Projektbeteiligte sind zudem in der Lage, direkt aus der Projektposition ihre Beschaffungen sowie die Produktionsaufträge bis auf die Maschinenebene in der Fertigung automatisiert zu generieren. Terminanpassungen in der Projektposition ändern automatisch die Termine in der Auftragsstruktur und führen zu entsprechenden Validierungen und Reihenfolgeänderungen auch in den Aufträgen. Dank der integrierten Ressourcenplanung behalten Projektmanager dabei stets den Überblick über die Auslastung aller benötigten Ressourcen, um Engpässe frühzeitig zu identifizieren und Abweichungen zwischen Soll und Ist zu vermeiden. Auswertungen erleichtern die Nachbereitung der Projekte und gewährleisten ein verlässliches Projektcontrolling.

Die VLEXgroup ist mit ihren Tochterunternehmen VLEXsoftware+consulting gmbh in Deutschland sowie der VLEXbusiness AG in der Schweiz im deutschsprachigen Raum einer der innovativsten Anbieter von ERP-Systemen. Mit der Expertise aus über 4 Jahrzehnten, über 300 Kunden, einem der modernsten Technologie-Frameworks, sowie die Spezialisierung auf das Thema Varianten-Management für Fertiger und Großhandelsunternehmen steht die Unternehmensgruppe für kundenorientierte und praxisbewährte Software im Mittelstand. Im Zentrum des Angebotes steht die Business Software ERP „VlexPlus“ für den Variantenfertiger. Branchenbezogene Ausprägungen, hohe Variantenkompetenz, Verfügbarkeit auf den gängigsten Hardware- und Datenbanksystemen sowie Funktionalität und Technik auf höchstem Niveau zeichnen die ERP-Lösung aus. Darüber hinaus unterstützt VLEX bei der Auswahl, Beschaffung und Installation aller notwendigen Hard- und Softwarekomponenten. Ein umfangreiches Partnernetzwerk sowie weitere Serviceleistungen runden das Portfolio ab und sichern den Projekterfolg. Weitere Informationen: www.vlexplus.com

