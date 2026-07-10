VMF-Studie: Vermarktung gebrauchter E-Fahrzeuge wird zum strategischen Erfolgsfaktor

Studie zum BEV-Gebrauchtwagenmarkt / Chancen und Herausforderungen / Vertrauen, Transparenz und professionelles Remarketing notwendig / Bestandssteuerung entscheidet

Bad Homburg, im Juli 2026. Der Gebrauchtwagenmarkt für batterieelektrische Fahrzeuge tritt in eine neue Phase ein. Mit dem Hochlauf der Elektromobilität in den vergangenen Jahren wächst nun die Zahl junger Rückläufer aus Leasing- und Flottenverträgen deutlich. Damit wird das Remarketing gebrauchter BEV vom operativen Nebenthema zum strategischen Steuerungsfeld. Das zeigt die aktuell fertig gestellte Studie „Vermarktung von gebrauchten BEV-Fahrzeugen – Chancen und Herausforderungen“, die Deloitte im Auftrag des VMF – Verband markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. erstellt hat.

Der europäische Gebrauchtwagenmarkt für batterieelektrische Fahrzeuge steht an einem Wendepunkt. Laut der aktuellen Branchenstudie wird ab 2026 eine Welle junger gebrauchter E-Autos den Markt überschwemmen. Die meisten Fahrzeuge sind zwischen 0 und 5 Jahren alt. Während das Angebot rasant wächst, bleibt die Nachfrage jedoch eher gering, da sich viele Käufer unsicher sind, wie sich der Wert der Fahrzeuge entwickelt und wie zuverlässig die Batterien sind. Eine von der DAT im Jahr 2026 durchgeführte Befragung von 2.500 Autokäufern zeigt, dass 72 Prozent der Interessenten am Wiederverkaufswert zweifeln, 70 Prozent teure Reparaturen befürchten, 67 Prozent die Ladeinfrastruktur bemängeln, während 65 Prozent Batterierisiken fürchten.

Wie die Untersuchung zeigt, kommt dem Thema Vertrauen eine besondere Bedeutung zu. Demnach beeinflusst Unsicherheit über verschiedene Faktoren, wie beispielsweise der Batteriezustand oder technologischer Fortschritt, die Zahlungsbereitschaft der Käufer unmittelbar. Transparenz müsse deshalb Teil des Produkts werden – nicht nur Teil der Vermarktungskommunikation. „Die zentrale Herausforderung ist nicht das Fahrzeug selbst, sondern das Vertrauen der Käufer in Werthaltigkeit, Batteriequalität und langfristige Betriebskosten“, so Ingo Schmuckall, Partner Automotive & Mobility bei Deloitte, einer der Autoren der Studie.

Die Vermarktung gebrauchter Elektrofahrzeuge muss aktiv gesteuert werden

Gebrauchte BEVs verlieren bislang deutlich stärker an Wert als Verbrenner – zwischen 2022 und 2024 lag der Wertverlust bei rund 44 Prozent. Die Studie macht deutlich: Remarketing gebrauchter BEV ist kein nachgelagerter Verkaufsprozess mehr, sondern ein strategisches Steuerungsfeld. Wer Restwerte sichern will, muss früh ansetzen – bei Vertragslaufzeiten, Fahrzeugdaten, Batteriezustand, Pricing, Aufbereitung und Kanalwahl. Denn volatile Preise und technische Entwicklungssprünge können Leasingraten, Margen und Bilanzrisiken unmittelbar beeinflussen. Und: Der richtige Kanal entscheidet über Liquidität und Geschwindigkeit.

Zertifikate zum Batteriezustand (State of Health – SoH), die diesen dokumentieren, werden zum neuen Vertrauensstandard. Der EU-Batteriepass, der ab 2027 verpflichtend wird, sorgt für lebenszyklusweite Batteriedaten und schafft die Grundlage für belastbare Preisfindung und Rücknahmeprozesse. Digitale Services wie Over-the-Air-Updates und Garantiepakete stärken zusätzlich das Vertrauen der Käufer. „Wer Restwerte stabilisieren, Leasingraten wettbewerbsfähig halten und Vertrauen im Markt schaffen will, muss gebrauchte BEV aktiv steuern – datenbasiert, transparent und mit klaren Prozessen“, unterstreicht Frank Hägele, Vorsitzender des VMF.

Transparenz wird zum Produktbestandteil

Die größten Unsicherheiten liegen in der Förder- und Steuerpolitik, der Entwicklung der Batterietechnologie, der Ladeinfrastruktur und der Standardisierung von Batteriedaten. Wer jetzt in Transparenz, digitale Services und Kreislaufwirtschaft investiert, kann vom dynamischen, aber volatilen BEV-Gebrauchtmarkt profitieren. Professionelles Remarketing, innovative Leasing- und Abo-Modelle sowie ein starker Fokus auf Batteriedaten und Vertrauen sind die Erfolgsfaktoren der kommenden Jahre. „Der Markt steht trotz aller Unsicherheiten vor einer großen Chance. Wer früh Standards für Vertrauen und Transparenz etabliert, kann sich nachhaltige Wettbewerbsvorteile sichern“, fasst Hägele zusammen.

Die im Auftrag des VMF von Deloitte erstellte Studie „Vermarktung von gebrauchten BEV-Fahrzeugen – Chancen und Herausforderungen“ zeigt, wie Mobilitätsdienstleister diese Aufgabe systematisch angehen können. Die vollständige Studie liefert Verantwortlichen konkrete Orientierung und Handlungsempfehlungen für die nächsten Entscheidungen. Fazit des VMF: Der Markt für gebrauchte BEV wird wachsen – aber er wird nicht automatisch funktionieren. Erfolgreich sind diejenigen, die Rückläufer datenbasiert steuern, Transparenz standardisieren und Absatzpfade professionell orchestrieren.

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