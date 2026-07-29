VMF: Tönjes Holding AG ist neuer Premiumpartner

Zertifizierter Dienstleister im Bereich der Kfz-Zulassung und Kfz-Kennzeichen / Familiengeführtes Unternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung

Bad Homburg, im Juli 2026. Der Verband markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesellschaften e.V. (VMF) freut sich, die Tönjes Holding AG als neuen Premiumpartner im Verband begrüßen zu dürfen. Mit mehreren Tochtergesellschaften bildet die Tönjes Holding AG bundesweit ein Netz aus über 250 Prägestellen und 50 Zulassungsdienststandorten. Das macht Tönjes zu einem erfahrenen Ansprechpartner im Bereich Kfz-Zulassung und Kfz-Kennzeichen.

Die Tönjes Holding AG ist ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Delmenhorst, dass sich auf Kfz-Zulassung und Kfz-Kennzeichen spezialisiert hat und über 40 Jahre Erfahrung in diesem Bereich verfügt. Mittlerweile hat das Unternehmen über 1000 Mitarbeiter an 300 verschiedenen Standorten bundesweit. „Wir freuen uns sehr, dass wir Tönjes als weiteren starken Premiumpartner gewinnen konnten. Das Unternehmen steht seit vielen Jahren für Kompetenz, Innovationskraft und praxisnahe Lösungen für Fahrzeugzulassung und Mobilitätsservices. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und begrüßen die Tönjes Holding AG sehr herzlich“, sagt Frank Hägele, Vorstandvorsitzender des VMF.

Sorglose Kfz-Zulassung

Besonders im Bereich der Digitalisierung setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Mit innovativen Online-Lösungen ermöglicht die Tönjes Holding AG eine komfortable internetbasierte Fahrzeugzulassung ohne lange Wartezeiten bei Behörden. Auch Autohauslösungen und digitale Schnittstellen für Großkunden gehören inzwischen zum festen Bestandteil des Angebots.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen weitere Dienstleistungen wie Dokumentenverwaltung, Behördengänge, Fahrzeugüberführungen sowie Ausfuhr- und Kurzzeitversicherungen an. Durch die Kombination aus persönlichem Service vor Ort und digitalen Angeboten schafft die Tönjes Holding AG flexible Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen.

„Der VMF bringt die richtigen Akteure zusammen. Umso mehr freuen wir uns, künftig Teil dieses Netzwerks zu sein und die digitale Transformation durch unsere Erfahrung aktiv mitzugestalten“, sagt Dennis Lehmann, Vorstand der Tönjes Holding AG.

VMF – Verband markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. – ist Rat- und Impulsgeber im Mobilitätsmarkt heute und in Zukunft. Seit 1998 vereinen wir durch unsere Mitgliedsfirmen eine langjährige neutrale Erfahrung im Full-Service-Leasing und Fuhrparkmanagement und haben immer wieder neue Qualitätsstandards gesetzt. Unsere Mitglieder sind herstellerunabhängige Anbieter von Autoleasing sowie Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen wie z. B. Autovermietungen. Unsere Premiumpartner profitieren als Geschäftspartner branchennaher Service-Unternehmen vor allem durch unser starkes Business-Netzwerk.

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