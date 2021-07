VOK DAMS setzt bei seiner Event-Plattform auf die Expertise von AllCloud

Mit AllCloud ist die VOK DAMS Open Plattform for Hybrid Events extrem skalierbar, sehr flexibel und erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards

Berlin, 27.07.2021 – AllCloud, ein weltweit aktiver Anbieter von Professional Services und AWS Premier Consulting Partner, hat die VOK DAMS Open Platform Lösung entsprechend den AWS Best Practices optimiert und auf höchsten Cybersecurity-Stand gebracht. Zusätzlich betreut AllCloud nun die Lösung als Managed Service Provider (MSP).

VOK DAMS steht vor der permanenten Herausforderung, Events auf einer stabilen Plattform durchzuführen und ein positives Erlebnis für alle Teilnehmenden zu schaffen. Daher entschied sich VOK DAMS dafür, seine Plattform zu optimieren. Die international agierende Kommunikationsagentur für Events und Live-Marketing setzte dazu auf AllCloud. Der Cloud Enabler musste vor allem drei Herausforderungen meistern:

– Skalierbarkeit

– Flexibilität

– Sicherheit

“Innerhalb von zwei Wochen ab dem Start der Zusammenarbeit hat AllCloud unsere Produktionsumgebung live gebracht”, sagt Nils Ruthe, Account Director der Digital Unit bei VOK DAMS. AllCloud hat die Plattform so auf AWS aufgesetzt, dass sie optimal skaliert. Das garantiert einen planmäßigen Ablauf, auch bei hohen Teilnehmerzahlen. Zusätzlich wurde die VOK DAMS Open Platform so konzipiert, dass sie offen für zahlreiche Anwendungen wie z.B. Zoom, Webex, Vimeo, TEAMS, Mentimeter, Sli.do, Conceptboard, YouTube oder IBM Watson Media ist. Weitere Anwendungen können schnell implementiert werden, was die User Experience weiter steigert.

Höchste Sicherheitsanforderungen

Die digitale Komponente von Hybrid Events bietet neue Angriffsflächen und potenzielle Sicherheitslücken. Um die Sicherheit seiner Plattform gewährleisten zu können, hat VOK DAMS bei der Auswahl seines Partners hohen Wert auf dessen Security-Expertise gelegt. AllCloud hat hier mit seinen Zertifizierungen nach ISO 27001 und ISO 27017 überzeugt, ist DSGVO-konform und nutzt AWS Server in Deutschland. Durch die Expertise von AllCloud entspricht die VOK DAMS Hybrid Event Open Platform Lösung dem höchsten Cybersecurity-Stand und kann somit uneingeschränkt bei sensiblen Use Cases eingesetzt werden.

VOK DAMS setzt auch weiterhin auf die Services von AllCloud: AllCloud ist für VOK DAMS als Managed Service Provider tätig, optimiert im Zuge dessen die Plattform kontinuierlich und stellt erstklassigen Support: “AllCloud bietet 24/7 Support an 365 Tagen mit maximal 15 Minuten Reaktionszeit. AllCloud und AWS stellen uns ein Fundament, auf dem wir für unsere Kunden bedenkenlos innovative Digital und Hybrid Events konstruieren können”, fährt Ruthe fort.

Die Bedeutung von digitalen und hybriden Events ist seit vergangenem Jahr stark gestiegen. Diese Events sind auch aus der Zukunft der Marketingkommunikation nicht wegzudenken. Für deren Durchführung ist die “VOK DAMS Open Platform for Hybrid Events” geschaffen worden.

Die Plattform ging aus mehreren Lösungen hervor, die VOK DAMS zuvor für digitale und hybride Events entwickelt hatte. Diese Lösungen wurden schließlich zur zusammengefügt und zur “VOK DAMS Open Platform for Hybrid Events” weiterentwickelt. Die VOK DAMS Plattform steht als Whitelabel-Lösung zur Verfügung und ist offen für zahlreiche bewährte Online-Dienste.

Über VOK DAMS

VOK DAMS worldwide ist eine international agierende Kommunikationsagentur für Events und Live-Marketing. An 19 Standorten gestalten rund 300 Experten Markenauftritte für Events, Messen, Roadshows und Showrooms – live, digital und hybrid. VOK DAMS hat Büros in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart und das Headquarter in Wuppertal. Hinzu kommen internationale Niederlassungen in Beijing, Shanghai, Hongkong, Bordeaux, London, Madrid, Tallinn, Wien, Prag, New York, Philadelphia, Sao Paulo und Dubai.

AllCloud ist ein weltweit aktiver Anbieter von Professional Services und Managed Services, der Unternehmen mit Tools für das Cloud Enablement und die Cloud Transformation unterstützt. Durch eine einzigartige Kombination von Expertise und Agilität beschleunigt AllCloud das Potenzial von Cloud-Innovationen und hilft Unternehmen, den Wert der Cloud-Technologie voll auszuschöpfen. Als AWS Premier Consulting Partner unterstützt AllCloud Kunden bei dem Aufbau eines neuen Betriebsmodells, mit dem sie die Vorteile von AWS effizient und sicher nutzen. AllCloud greift auf ein leistungsstarkes Ökosystem von Technologiepartnern, bewährten Methoden und gut dokumentierten Best Practices zurück. AllCloud unterstützt seine Kunden dabei, operative Exzellenz mit der Cloud zu erreichen, in einer sicheren Umgebung und bei jedem Meilenstein auf dem Weg zu einem Unternehmen mit einer Cloud-Strategie.

Mit über 12 Jahren Erfahrung und einem Portfolio mit Tausenden von erfolgreichen Cloud Deployments und zahlreichen Zertifizierungen bedient AllCloud Kunden auf der ganzen Welt. AllCloud hat Niederlassungen in Israel, Europa und Nordamerika. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://allcloud.io/de, lesen Sie unseren Blog auf https://allcloud.io/blog und folgen Sie @AllCloud auf Twitter.

