Volker Pukrop berührt, ohne anzufassen

Liebe bricht alle Rekorde…

Am Freitag 03.03.2023 wurde der Herner Coach, Physiotherapeut und Keynotespeaker für seine Rede beim

13.Internationalen Speakerslam mit dem Excellence Award ausgezeichnet. Der diesjährige Slam fand nach New York,

Wien, Wiesbaden, Frankfurt und Hamburg diesmal in Mastershausen statt. Fast 150 Finalisten aus 21 Nationen setzten sich

nach einer harten Vorausscheidung durch, um einen neuen Weltrekord zu versuchen. Zeitweise war dieser wirklich in

Gefahr, da die starke Anspannung den Finalisten einiges abverlangte. Die Herausforderung für jeden Einzelnen war es,

dass man in nur vier Minuten mit seinem Thema auf den Punkt kommen musste. Volker Pukrop überzeugte dabei in

jeder einzelnen Sekunde bei dem auf 2 Bühnen stattgefundenen Rednerwettbewerb mit der Leichtigkeit der Liebe.

„Anfassen kann jeder – Berühren nicht,“ war eine seiner Kernaussagen die zu einem Raunen im Saal sorgte. Immer

wieder von Applaus begleitet schaffte er es, das Publikum in den Studios des Veranstalters Hermann Scherer und im

weltweiten Streaming zu verzaubern. Durch seine grandiose Leistung trug er dazu bei, dass am Ende der Weltrekord

tatsächlich geschafft wurde. Als zusätzlichen Ritterschlag in die Top Elite der Speaker wurde er als Redner für das 1.

Symposium in Miami gebucht. Zur Zeit schreibt er die letzten Zeilen seines Buches und steht in Verhandlungen mit Verlagen um es zu veröffentlichen.

Praxis für Ganzheitliche Physiotherapie und Coaching, Veranstalter eigener Workshops Online und Offline

Kontakt

LebensTraum

Volker Pukrop

Vödestrasse 32

44625 Herne

016096739793

volkerpukrop@lebens-traum.eu

https://www.lebens-traum.eu

Bildquelle: @Justin_Bockey