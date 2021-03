Volkswagen Finanzdienstleistungen führt digitale Finanzierungslösung auf Basis von Scrive und Onfido ein

Volkswagen Finanzdienstleistungen Großbritannien (VWFS), Teil der Volkswagen AG, hat sich mit Scrive und Onfido zusammengetan, um eine digitale Finanzierungslösung für britische Händler einzuführen. Der elektronische Unterschriftendienst von Scrive und der digitale Identitätsprüfungsdienst von Onfido sind nahtlos in den neuen Prozess integriert. So kann die Identität von Kunden schnell überprüft und Finanzierungsverträge können entweder aus der Ferne oder persönlich unterzeichnet werden. Volkswagen Finanzdienstleistungen, Anbieter von Finanzierung, Leasing, Versicherung und Mobilität, ist in 48 Märkten weltweit tätig. Großbritannien ist der erste Markt, in dem die neue Finanzierungslösung ausgerollt wird.

Vollständig digitaler Prozess für rechtsverbindliche Vereinbarungen

Volkswagen Finanzdienstleistungen bietet seinen Kunden damit einen innovativen und reibungslosen Prozess für elektronische Signaturen. Bei der Unterzeichnung eines Kreditantrags können Kunden ihre echte Identität durch ein Foto ihres Ausweises und ein Selfie nachweisen. Onfido prüft, ob der Ausweis echt ist, und gleicht ihn mit dem Gesicht des Benutzers ab. So wird sichergestellt, dass die Person der rechtmäßige Besitzer des Ausweisdokumentes und tatsächlich physisch anwesend ist. Durch den Service von Scrive können die unterzeichnenden Parteien dann nahtlos Dokumente auf jedem Gerät, persönlich oder aus der Ferne, formalisieren. Im Ergebnis entsteht eine rechtsverbindliche Vereinbarung, die von einem Beweisprotokoll unterstützt wird und vor Manipulationen durch die Blockchain-Technologie geschützt ist.

“Scrive und Onfido ermöglichen einen schnellen, gesetzeskonformen und fehlerfreien Finanzierungsprozess und bieten gleichzeitig ein erstklassiges Kundenerlebnis für Autokäufer”, sagt Scrive-CEO Viktor Wrede. “Diese gemeinsame Lösung mit Volkswagen

Finanzdienstleistungen Großbritannien nutzt die große Marktdurchdringung von Scrive in der Automobilbranche. Dieser Rollout ist die bisher größte Expansion von Scrive im britischen Markt und stärkt unsere führende Position als Anbieter von Lösungen zur Vertragsautomatisierung.”

“Scrive und Onfido bringen die Erfahrung und Expertise mit, die wir gesucht haben, um unseren Händlern und ihren Kunden ein durch und durch modernes und sicheres Finanzierungserlebnis zu bieten”, sagt Titus Ackah-Sanzah, Product Owner bei Volkswagen Finanzdienstleistungen Großbritannien. “Die Reaktion unserer Händler ist sehr positiv: ein klarer, einfach zu befolgender Prozess, der das Kauferlebnis verbessert und die Auszahlungszeit beschleunigt.”

“Da kontaktlose Transaktionen immer wichtiger werden, ist es für Volkswagen Finanzdienstleistungen von entscheidender Bedeutung, seine Händler in die Lage zu versetzen, neue Kunden aus der Ferne und sicher zu identifizieren”, sagt Oliver Krebs, VP of Central EMEA bei Onfido. “Der moderne Workflow bedeutet, dass die Kunden keine zusätzlichen Dokumente vorlegen müssen, um ihre Identität zu beweisen, und dass sie finanzielle Vereinbarungen auf jedem Gerät formalisieren können. Wir freuen uns, mit Scrive zusammenzuarbeiten, um diese Anforderungen zu erfüllen und einen erstklassigen digitalen Service zu bieten, der die Kunden schnell und sicher an Bord bringt.”

Über Volkswagen Finanzdienstleistungen

Die Volkswagen Finanzdienstleistungen sind ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG (Konzern) und umfassen die Volkswagen Financial Services AG mit ihren Beteiligungsgesellschaften, die Volkswagen Bank GmbH, die Porsche Financial Services sowie die direkt oder indirekt der Volkswagen AG gehörenden Finanzdienstleistungsgesellschaften in den USA und Kanada – mit Ausnahme der Marke Scania sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 16.571 Mitarbeiter beschäftigt – davon 7.414 allein in Deutschland. Die Volkswagen Finanzdienstleistungen weisen eine Bilanzsumme von rund 223,5 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von 2,96 Milliarden Euro und einen Bestand von rund 21,5 Millionen Verträgen aus (Stand: 31.12.2019).

Über Scrive

Scrive ist seit 2010 führend im Bereich der Digitalisierung und bietet mit seiner cloudbasierten Plattform die Automatisierung des Vertragslebenszyklus durch elektronische Signaturen und Identifikationslösungen. Mehr als 4.000 Kunden weltweit vertrauen auf Scrive, um Verträge mit ihren Kunden und Partnern zu unterzeichnen und zu identifizieren und so die Sicherheit, Compliance, Datenqualität und Kundenerfahrung zu verbessern. Scrive hat seinen Hauptsitz in Stockholm, wird von Vitruvian Partners unterstützt und hat über 100 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter https://www.scrive.com

Onfido ist ein führender Anbieter von digitaler Identitätsprüfung und Authentifizierung. Das Unternehmen verifiziert mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Foto-IDs und vergleicht sie über ein Software Development Kit in der Anbieter-App mit der Gesichtsbiometrie des Nutzers. Der Verifizierungsprozess dauert nur wenige Minuten. Onfido bietet neben einer nahtlosen Nutzererfahrung höchste Standards bei Datenschutz und Sicherheit: Onfido ist nach ISO 27001 zertifiziert, DSGVO-konform und hostet sämtliche Daten in Europa (Deutschland und Irland).

Onfido wurde 2012 gegründet, beschäftigt aktuell rund 400 Mitarbeiter in sieben Ländern und betreut über 1.500 Kunden weltweit. Darunter Unternehmen wie FREE NOW, Yallo Swype, Grover, Curve und Orange. Hauptfirmensitz ist London.

Mehr Informationen unter www.onfido.com

