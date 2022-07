Voll auf Nachhaltigkeit in der Getränkeindustrie

Edelstahlgebinde und technischer Erfindergeist ermöglichen neue Absatzmöglichkeiten für Getränkeproduzenten und Gastronomen

Neunkirchen, 26. Juli 2022. SCHÄFER Container Systems, Hersteller von Mehrweg-Behältersystemen für Getränke sowie IBC und Sonderbehältern, zeigt vom 12. bis 16. September dieses Jahres auf der Weltleitmesse für die Getränke- und Liquid-Food-Industrie drinktec in München sein Lösungsportfolio. Am Messestand 420 in Halle C4 stehen zwei zentrale Themen der Getränkeindustrie im Fokus. Den Mittelpunkt bildet die Unterstützung effizienter Kreislaufwirtschaft mit Edelstahl als Basismaterial von Mehrweg-KEGs. Die mobilen Zapfanlagen draft2go und draft2go+ ermöglichen neue Distributionskonzepte und eröffnen innovative Wege zur Kundengewinnung.

Die mobilen Zapfanlagen in den zwei Varianten draft2go mit Designzapfkopf und draft2go+ mit Edelstahlzapfkopf sind Alternativen zu stationären Schankanlagen. Sie ermöglichen maximale Flexibilität in der Anwendung, aufgrund der Unabhängigkeit von Strom zur Kühlung und Gas zum Zapfen.

Herzstück ist ein 10 Liter Mehrweg-KEG aus Edelstahl. Dank integriertem Tank für das Zapfgas im Fassinneren und abnehmbarer Design-Isolierung mit Brandingmöglichkeit am Fassäußeren werden die vortemperierten Getränke für bis zu acht Stunden auf der gewünschten Ausschanktemperatur gehalten.

Ein außen liegender Druckminderer mit Rückschlagventil sorgt für den optimalen Kohlensäuregehalt im gezapften Hopfengetränk. Die mobilen Zapfanlagen bieten auch ideale Bedingungen für Rot- und Weißweine. Mit einem speziellen Stickstoffgemisch als Zapfgas bleibt die ursprüngliche Weinsensorik unverändert erhalten.

Während bei draft2go über einen Kunststoff-Zapfkopf mit Einwegleitung und über ein Flachfitting gezapft wird, verfügt draft2go+ über eine Auswahl von vier Fittingarten: Flachfitting, 3-Kantfitting, Korbfitting und Draftfitting. Die Zapfköpfe der PLUS-Variante sind aus Edelstahl gefertigt und haben einen Kompensator integriert.

Letzterer ermöglicht die Regulierung der Durchlaufgeschwindigkeit und erlaubt ein adaptives Aufschäumen des gezapften Getränks, insbesondere bei Bier. Außerdem können die verwendeten Merhweg-KEGs in normalen, stationäre Schankanlagen genutzt werden. Aufgrund des integrierten Zapfgastanks ist eine weitere Gasflasche nicht notwendig.

Die Verwendung von Edelstahl-KEGs in der Gastronomie und im Fachhandel bietet entscheidende wirtschaftliche Wettbewerbsvorteile. Ihr ökologischer Fußabdruck ist gering. Jahrzehntelange Mehrfachnutzung, Transportsicherheit, gleichbleibend hohe Qualitätsstandards, Brandingmöglichkeiten sowie Nachhaltigkeit durch vollständiges Recycling am Ende ihres Lebenszyklus zeichnen sie aus. Deshalb sind diese Gebinde in der Vermarktung von Bier, Wein, Spirituosen und Softdrinks nicht mehr wegzudenken.

„Mit draft2go richten wir uns in erster Linie an Brauereien und Weinkeltereien, die ihren Kunden eine mobile und autarke Zapfanlage zur Verfügung stellen wollen. Dies ermöglicht den Getränkeherstellern neue Absatzkanäle mit dieser innovativen und am Markt einzigartigen Lösung zu erschließen“, erklärt Tobias Wirth, Vertriebsleiter von SCHÄFER Container Systems, KEG.

Weitere Bilder und Text (de und en)

https://bit.ly/SCS-KEG_Vorankuendigung-drinktec-2022_portal

SCHÄFER Container Systems, ein innovativer Hersteller von qualitativ hochwertigen, vollständig recycelbaren Behältersystemen für Getränke (KEGs) sowie von IBC und Sonderbehältern aus Edelstahl für flüssige Medien, Feststoffe und Granulate, ist Teil der international erfolgreichen SCHÄFER WERKE.

Die inhabergeführte SCHÄFER WERKE Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, vollständig recycelbare Standard- und Sonderbehälter aus Edelstahl, Einrichtung für Rechenzentrum sowie Werkstatt und Betrieb. Diese Geschäftsbereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den traditionellen Kernkompetenzen des Unternehmens gehört.

Firmenkontakt

SCHÄFER Werke GmbH

Christina Fuß

Pfannenbergstraße 1

57290 Neunkirchen

02735 787-636

cfuss@schaefer-werke.de

http://www.schaefer-container-systems.de

Pressekontakt

Kontakt PR

Beatrix Schmalbrock

Alte Reichsstraße 5

86356 Neusäß

0152 0771 0402

presse@kontaktpr.net

http://www.kontaktPR.net

