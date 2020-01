Voller Energie ins neue Jahr

Ein neues Jahr bedeutet auch immer einen neuen Anfang

Das neue Jahr ist jetzt knapp 4 Wochen alt. Die Feiertage liegen hinter uns und alle Mitarbeiter sind inzwischen erholt aus dem Urlaub zurück. Dies ist der perfekte Zeitpunkt um sich mit seinen Mitarbeitern zusammen zu setzen und sich Ziele für das neue Jahr zu setzen.

Ein neues Jahr bedeutet immer auch, das Alte hinter sich zu lassen, so Rieta de Soet, Geschäftsführerin der Global Management Consultants AG in Zug. Der Januar ist ideal für neue Vorsätze, neue Geschäftsideen und -strategien. Zum Einen ist der Januar für viele Unternehmen ein eher ruhiger Monat, da die meisten Konsumenten nach Weihnachten wieder sparsamer sind und im Winter auch nicht so viele Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Des Weiteren liegen einem die Zahlen des vergangenen Jahres vor und es liegt noch nicht lange zurück um es zu rekapitulieren.

Zieht man die Zahlen aus dem vergangenen Jahr zur Rate, so hat man den direkten Vergleich und kann sich für das noch frische neue Jahr ein höheres Ziel stecken, so Rieta de Soet weiter. Es ist immer gut sein Ziel direkt vor Augen zu haben und demnach am besten auch irgendwo aufzuschreiben, damit man es sich auch während des Jahres immer wieder ins Gedächtnis rufen kann.

Was man sich als Ziel setzt ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Zu den Zielen könnte beispielsweise zählen ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, die Online-Präsenz zu verbessern, neue Geschäftskunden anzuwerben, zu expandieren oder einfach seinen Umsatz zu steigern. Vielleicht aber war das vorherige Jahr so erfolgreich, dass man den Erfolg einfach aufrechterhalten will. Das Wichtigste ist immer, im Unternehmen eine gute Kommunikation zu haben. Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg, so Rieta de Soet weiter, die aus jahrelanger Erfahrung spricht.

Neben dem Unternehmenserfolg sollte man aber auch das Arbeitsklima anpassen. Sind im neuen Jahr neue Anschaffungen notwendig oder gab es Probleme zwischen Mitarbeitern die noch geklärt werden müssen? Egal was Sie sich von 2020 erhoffen, jetzt ist die beste Zeit um die Pläne in die Tat umzusetzen.

Was auch immer das Ziel sein mag, die GMC AG und ihre Business Center helfen Ihnen gerne mit Rat und Tat bei der Umsetzung Ihrer Vorhaben, damit 2020 garantiert ein erfolgreiches Jahr wird, so Rieta de Soet abschließend.

