Vollvermietung eines Objekts in Dortmund

München, den 08.11.2024 (IRW-Press/08.11.2024) – Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3), spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager im Bereich betriebsnotwendiger Immobilien, erzielt kurz nach Abschluss einer umfänglichen Transformation und energetischen Modernisierung die Vollvermietung seiner leerstehenden Immobilie in der Planetenfeldstraße in Dortmund mit einer Mietfläche von rd. 18.000 m².

Erfolgreiche Transformation unterstreicht Nachhaltigkeitsstrategie

BENO hat den Gebäudekomplex in Dortmund mit Baujahren zwischen 1970 und 1980, bestehend aus fünf Hallen und Büroflächen, strukturiert modernisiert und von einem Single- in ein Multi-Tenant-Objekt umgewandelt, was das Mietausfallrisiko minimiert. Eine neu errichtete 2-MW-Photovoltaikanlage versorgt die Mieter mit grünem Strom direkt vom Dach.

Innerhalb von kurzer Zeit konnte BENO indexierte Green-Lease-Verträge mit vier neuen Mietern schließen. „Wir freuen uns sehr, eines der größten Objekte unseres Portfolios kurz nach Abschluss der Modernisierung und Transformation zum Multi-Tenant-Objekt komplett wiedervermietet zu haben“, erklärt Michael Bussmann, Vorstand bei der BENO Holding AG.

„Aus energetischer Sicht haben wir den ersten großen Schritt auf dem Dekarbonisierungspfad der EU abgeschlossen. Schon jetzt erreicht unser Objekt sehr gute Energiewerte. Durch weitere Sanierungsschritte an der Gebäudehülle und der Heizung können wir die Primärenergiekosten und CO2-Emissionen in Zukunft noch weiter senken“, erklärt Julian Fischer, Mitglied der Geschäftsführung der BENO Gruppe und verantwortlich für das Transformationsprojekt in Dortmund. „Zudem prüfen wir mittelfristig weitere Modernisierungen wie Stromspeicher oder Abwärmenutzung, um die bereits sehr guten Werte noch mal zu verbessern. Das kommt neben der Umwelt dann auch unseren Mietern zugute, da die Betriebskosten langfristig weiter reduziert werden“.

Über das Unternehmen

Die BENO Holding AG ist ein auf betriebsnotwendige Immobilien spezialisierter Asset Manager.

Durch die Kombination aus Asset Manager und zugleich Bestandshalter kann das Unternehmen stets aus der Brille des Eigentümers agieren. Der konsequent verfolgte Ansatz „Kaufen, transformieren & (er)halten“ (buy, transform & hold) garantiert alles Stakeholdern ein langfristig attraktives, zukunftsfähiges und rentables Immobilieninvestment. Assets under management (AUM) belaufen sich aktuell auf 12 deutsche Standorte mit rund 36 Mietern und einer Nutzfläche von rund 156.000 m². Der Verkehrswert der Immobilien beläuft sich auf rund 83 Mio. Euro.

Aussender: Beno Holding AG

Adresse: Brienner Str. 7, 80333 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Florian Renner

Tel.: +49 89 20 500 555

E-Mail: ir@beno-gruppe.de

Website: www.beno-gruppe.de

ISIN(s): DE000A11QLP3 (Aktie), DE000A3H2XT2 (Anleihe)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

