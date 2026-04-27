Vom 33-jährigen Single-Dasein auf die Siegerbühne

Katharina Ivanenko gewinnt internationalen Rednerpreis

Ihre mutige Geschichte über die Überwindung von Bindungsangst berührt Jury und Publikum und wird zur Inspiration für Tausende.

Katharina Ivanenko hat am 24. April 2026 den Internationalen Speaker Slam in Mastershausen gewonnen und sich gegen Redner aus 18 Nationen durchgesetzt. In nur vier Minuten fesselte die Expertin für Selbstwirksamkeit Jury und Publikum mit ihrer Botschaft, wie man festgefahrene Beziehungsmuster durchbricht und sich für die Liebe öffnet.

Der International Speaker Slam, der bereits in Metropolen wie New York, Dubai und Miami stattfand, gilt als einer der härtesten Wettbewerbe der Branche. Die Teilnehmer durchlaufen eine strenge Vorselektion durch internationale Experten und müssen auf der Bühne in nur 240 Sekunden Publikum und Jury fesseln. Ivanenkos Auftritt, der weltweit live gestreamt wurde, hinterließ einen bleibenden Eindruck. Ihre Rede handelte von der Kraft der Selbstwirksamkeit, um unbewusste Blockaden in der Liebe zu überwinden – ein Thema, das sie aus eigener Erfahrung kennt.

Der Auftritt von Ivanenko wurde zum Höhepunkt des Abends. Mit ihrer eigenen, tief berührenden Geschichte, wie sie nach 33 Jahren als Single ihre eigene Bindungsangst überwand, schuf sie einen Moment der absoluten Stille und Verbundenheit im Saal. Sie erklärte das Prinzip der Selbstwirksamkeit und übertrug es auf die Suche nach einer erfüllenden Partnerschaft. Ihre Performance war nicht nur ein Vortrag, sondern eine Demonstration von Energie und Anziehungskraft, die das Publikum unmittelbar spürte.

Ein Jurymitglied fasste die Wirkung zusammen: „Was für eine Dramaturgie. Das war der energiereichste Vortrag: hohe Dynamik, hohe Kraft, hohe Bewegung, eine magnetisierende Geschichte. Dieser Vortrag war State of the Art.“

Ivanenko selbst sieht in dem Sieg eine Bestätigung ihrer zentralen Botschaft. „Wer immer wieder in der Liebe feststeckt, hat kein Pech – sondern ein Muster, das uns genau von dem fernhält, was wir uns eigentlich wünschen“, erklärt die in Karlsruhe aufgewachsene Expertin.

Ihre Arbeit zielt darauf ab, diese Muster sichtbar zu machen und durch eine veränderte innere Haltung aufzulösen.

Foto: Justin Bockey

Über Katharina Ivanenko

Katharina Ivanenko ist eine führende Expertin für Selbstwirksamkeit in Liebe und Beziehungen. Die in Karlsruhe aufgewachsene und heute in der Region Braunschweig lebende Rednerin und Coach begleitet Menschen, die nach langer Zeit als Single den Weg in eine erfüllende Partnerschaft finden möchten. Ihr Ansatz kombiniert die Analyse unbewusster Beziehungsmuster mit der praktischen Anwendung von Selbstwirksamkeitsprinzipien, um die innere Haltung und Ausstrahlung ihrer Klienten nachhaltig zu verändern. Ihr Ansatz verlagert den Fokus von der passiven Suche im Außen hin zur aktiven Gestaltung der inneren Ausrichtung.

Kontakt

Katharina Ivanenko

Katharina Ivanenko

An der Steinkuhle 30 A

38165 Lehre

015736467807



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