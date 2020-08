Vom Baum in die Tasse: Mit Kirschtee erfrischt durch die Sommerzeit

Bio zertifizierter Tee Onlineshop bietet fruchtige Durstlöscher für Teefans aller Altersklassen

Im August läuft der Sommer auf Hochtouren. Eine wunderbare Zeit für alle Früchtefans, schließlich haben jetzt gerade viele unserer heimischen Früchte Saison. So kann man sich über Himbeeren, Erdbeeren, Pfirsiche und natürlich auch Kirschen freuen. Letztere haben jetzt im August ihre Hochzeit und gedeihen an Bäumen in Gärten und Feldern oder lassen ihre rote Farbe im Supermarkt und auf dem Wochenmarkt erstrahlen. Kuchen, Marmelade oder auch Eiscreme – mit ein bisschen Kreativität lassen sich aus Kirschen allerlei Leckereien zaubern. Aber nicht nur als Dessert oder Brotaufstrich gibt die Kirsche eine richtig gute Figur ab, sondern auch als Tee. Das Besondere an Kirschtee – er wärmt in der Herbst- und Winterzeit und ist im Sommer eisgekühlt eine herrlich fruchtige Erfrischung. Freunde des roten Sommerobstes kommen im Tee-Onlineshop von AURESA unter https://www.auresa.de/kirschtee/ voll auf ihre Kosten.

Kirschtee für große und kleine Genießer

Der erfrischend-fruchtige Geschmack macht den Kirschtee bei Teefreunde aller Altersklassen so beliebt. Kirschtee, der ausschließlich aus Früchten besteht, ist komplett koffeinfrei. Damit kann er ohne Bedenken von Schwangeren und Stillenden getrunken werden und auch Kinder können hier bereits zur Teetasse greifen. Der unter https://www.auresa.de/kirschtee/ erhältliche Früchtetee “Kirschbombe” ist ein solcher Kindertee.

Doch nicht nur mit anderen Früchten lässt sich die Kirsche wunderbar kombinieren, sondern auch mit grünem und weißem Tee. Die Kombination aus edlem, fein-herben Tee und fruchtig-säuerlicher Kirsche, wie sie bei den beiden Teemischungen “Schätze des Südens” und “Kirschkuss” anzutreffen sind, schmeckt auch an heißen Sommertagen. Kirschtee mit weißem oder grünem Tee enthält dazu noch Koffein und ist aufgrund seiner wachmachenden Wirkung gut für den morgendlichen Genuss geeignet.

“Viele Teefans möchten auch in der warmen Jahreszeit nicht auf ihr geliebtes Getränk verzichten. Das muss man zum Glück auch nicht, schließlich gibt es bei uns im Shop viele fruchtige und leichte Teemischungen die auch kalt sehr gut schmecken. Dass dabei oftmals die Kirsche ganz oben auf der Zutatenliste steht ist kein Zufall. Denn die Frucht ist für viele der Inbegriff des Sommers. Aus unserem Kirschtee lässt sich zudem auch ganz leicht Eistee zubereiten. Der Vorteil – im Gegensatz zu Fertig-Eistee aus dem Supermarkt lassen sich hier Art und Menge des Süßungsmittels selbst bestimmen”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA https://www.auresa.de/ .

Biologisch, fair und klimaneutral – Tee von AURESA

Sämtliche Bestellungen im Onlineshop von AURESA https://www.auresa.de/ werden mit DHL GoGreen und damit komplett CO2-neutral verschickt. Die Tees werden allesamt fair gehandelt und das Unternehmen legt großen Wert auf eine gerechte Behandlung und Bezahlung aller an der Teeproduktion beteiligten Arbeiter. Ein besonderer Fokus liegt bei AURESA auf Bio Tee, da dieser auf eine für Mensch und Umwelt besonders schonende Weise angebaut und hergestellt wird.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

