Vom BKA-Ermittler zum Genusswander-Pionier

Dirk Hector und Silva Mundi

Wer heute von „Premiumwandern“ spricht, meint oft mehr als sportliche Höhenmeter. Es geht um Entschleunigung, gute Gespräche, stimmige Unterkünfte – und um Abende, die kulinarisch genauso in Erinnerung bleiben wie der Blick vom Grat. Genau hier setzt Dirk Hector an: Der Gründer von Silva Mundi hat ein Reiseformat geschaffen, das Wandern, Genuss und Achtsamkeit in kleinen Gruppen zusammenbringt.

Ein positives Lebensgefühl

Dirk Hector hat beruflich lange in einer Welt gearbeitet, in der es selten um die schönen Seiten des Lebens ging. Nach rund 30 Jahren als Kriminalbeamter – unter anderem beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden – zog er für sich die Konsequenz: Er wollte mehr Positivität, mehr Natur, mehr Begegnung. 2024 gründete er Silva Mundi und machte damit seine Leidenschaft für Berge, Kulinarik und gemeinsames Unterwegssein zum Beruf.

Was „Genusswandern“ bei Silva Mundi bedeutet

Das Konzept richtet sich bewusst gegen „höher, schneller, weiter“. Genusswandern heißt: ein Tempo, das Raum lässt fürs Schauen, Durchatmen und Innehalten – und ein Tagesablauf, in dem Genuss nicht Beiwerk ist, sondern Ziel. Bei Silva Mundi gehören dazu nicht nur sorgfältig ausgewählte Wege, sondern auch Gastgeber, die regional verwurzelt sind und Kulinarik ernst nehmen. Das Unternehmen wirbt mit kleinen Gruppen (maximal 12 Personen), persönlichen Begegnungen und genussorientierten Etappen.

Damit das Erlebnis nicht nur „schön“, sondern auch professionell geführt ist, bringt Dirk Hector eine ganze Reihe an Qualifikationen mit: Er ist zertifizierter DWV-Wanderführer® sowie DWV-Gesundheitswanderführer® und zudem zertifizierter Kursleiter für Waldbaden und Achtsamkeit im Wald. Diese Elemente können – je nach Reise – als achtsame Naturpraxis in die Touren einfließen.

Regionen, die Wandern und Kulinarik verbinden

Silva Mundi setzt auf wenige, kuratierte Destinationen – jeweils mit einem klaren Profil aus Landschaft, Kultur und Küche. Aktuell werden unter anderem Wanderreisen in folgenden Regionen angeboten:

Südtirol: rund um Meran und Bozen sowie entlang der Südtiroler Weinstraße (u.a. mit Fokus auf Genuss und Wein)

– Ahrntal (Südtirol): ursprüngliche Bergwelt und „authentisches Südtirol“

– Kleinwalsertal (Österreich): Hochtal-Charakter, markante Gipfel und regionale Traditionen

– Rhön: sanftes Mittelgebirge, Biosphärenreservat und regionale Küche

– Kreta: mediterrane Natur, Schluchten und ursprüngliche Insel-Seiten abseits der Postkartenrouten

Für wen ist Genusswandern gemacht?

Das Format richtet sich vor allem an Reisende, die hochwertig wandern möchten, aber keine Lust auf Logistikstress haben: Routen sind geprüft, Alternativen bei Wetterumschwung eingeplant, Unterkünfte und kulinarische Stationen integriert. Gleichzeitig bleibt das Erlebnis persönlich, weil der Gründer selbst führt und die Gruppen klein gehalten werden.

Unterm Strich trifft Silva Mundi einen Nerv der Zeit: Reisen, die weniger „Programm“ sind – und mehr stimmige Auszeit. Wandern wird dabei nicht zur Leistungsschau, sondern zum Rahmen für Naturgenuss, gutes Essen und echte Begegnungen.

Dirk Hector ist zertifizierter Wander- und Gesundheitswanderführer und Gründer von Silva Mundi. Nach über 30 Jahren beim Bundeskriminalamt entschied er sich 2024 für einen beruflichen Neuanfang mit dem Ziel, Menschen für die Verbindung von Natur und Kulinarik in kleinen Gruppen zu begeistern. Seine individuell gestalteten Touren und engen Kontakte zu regionalen Gastgebern schaffen Erlebnisse, die Bewegung, Genuss und Begegnung harmonisch vereinen.

Kontakt

Silva Mundi

Dirk Hector

An den Schillergärten 3

6147 Kronberg im Taunus

0171-9288858



https://www.silva-mundi.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.