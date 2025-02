Vom Kloster zum Boutique-Hotel: Das neue Visitation Hotel Frederick in Maryland

Erste Hotelneueröffnung seit 50 Jahren in der denkmalgeschützten Innenstadt von Frederick – Wye Oak Tavern: Neuer Gourmet-Hotspot der Voltaggio-Brüder

Aus alt(-ehrwürdig) mach neu: Das gilt für das exklusive Visitation Hotel Frederick, das seit Kurzem seine Türen für Besucher geöffnet hat. In der historischen, denkmalgeschützten Innenstadt von Frederick im Westen des US-Bundesstaates Maryland ist es die erste Hotelneueröffnung seit mehr als 50 Jahren. Das geschichtsträchtige Gebäude, welches seit 1846 als Kloster sowie katholische Mädchenschule genutzt wurde, erhielt eine umfassende Renovierung und beherbergt zugleich das neueste Restaurantprojekt der Brüder und „Top Chef“-Stars Bryan und Michael Voltaggio: Wye Oak Tavern.

Rückzugsort mitten in Downtown

Die Innenstadt von Frederick erfreut sich wegen der vielseitigen Gastronomieszene und den zahlreichen inhabergeführten Geschäften bei Besuchern und Einheimischen großer Beliebtheit. Mit dem neuen Visitation Hotel Frederick, das zu den prestigeträchtigen Historic Hotels of America und zur Marke Tribute Portfolio von Marriott Bonvoy zählt, haben Besucher nun auch die Möglichkeit direkt in Downtown zu übernachten. Schon beim Betreten des herrschaftlichen Backsteingebäudes wird die 165 Jahre alte Geschichte lebendig: Das Einbeziehen von Artefakten aus der Zeit als katholische Mädchenschule in die Inneneinrichtung ist eine Hommage an das frühere Leben hier. Dennoch strahlen die 65 eleganten Zimmer eine moderne Leichtigkeit aus, die als erholsamer Rückzugsort mit besonderen Designelementen wie einem Couchtisch, der an einen Bibliothekskatalog erinnert, dienen. In der stylischen Lobby mit angrenzender Lounge können Gäste vor dem gemütlichen Kamin verweilen. Für alle, die auch während des Urlaubs nicht auf das tägliche Sportprogramm verzichten möchten, bietet das Hotel ein lichtdurchflutetes, rund um die Uhr geöffnetes Fitnesscenter.

Altar-Bar und Gourmetküche in der Wye Oak Tavern

Für ein exklusives kulinarisches Erlebnis sorgen die Wye Oak Tavern und das Cafe Acorn Provisions. Beide Lokale werden von den renommierten Starköchen und Brüdern Bryan und Michael Voltaggio betrieben, die durch die US-Kochshow „Top Chef“ große Bekanntheit erlangt haben und aus Frederick stammen. Die alte Kirchenorgel thront auf der Empore und die Bar ist umgeben von riesigen Buntglasfenstern. In der beeindruckenden Kulisse der Wye Oak Tavern werden Speisen mit feinsten Aromen aus der Mittelatlantikregion kredenzt. Dazu gehören klassische Steak-Gerichte, Pasta, Meeresfrüchte und Wild. Bei einer privaten Führung gibt es sogar Einblicke in das Dry-Aged-Programm der Spitzenköche. Das einladende Cafe Acorn Provisions mit lockerer Atmosphäre offeriert bis in den frühen Abend hinein Frühstück, eine Espresso-Bar, Sandwiches, Salate und verschiedene Backwaren.

Fredericks deutsche Wurzeln

Das charmante Frederick wurde 1745 von deutschen Einwanderern als Frederick Town gegründet. Die heute zweitgrößte Stadt in Maryland liegt nur eine Stunde von Washington, DC sowie Baltimore entfernt und lässt sich somit perfekt bei einem Roadtrip durch die Capital Region USA kombinieren. Neben der entzückenden Innenstadt finden Besucher im Umland atemberaubende Natur in den Catoctin Mountains oder bei einer Wanderung auf dem Appalachian Trail. Um Amerikanische Bürgerkriegsgeschichte dreht sich alles auf den Schlachtfeldern von Monocacy und Antietam sowie im National Museum of Civil War Medicine.

Maryland gehört mit dem angrenzenden Bundesstaat Virginia sowie der US-Hauptstadt Washington, DC zur Capital Region USA – mehr Informationen stehen unter www.capitalregionusa.de zur Verfügung.

Capital Region USA – Washington DC, Maryland und Virginia. Von den monumentalen Denkmälern in Washington DC über die beeindruckenden Berglandschaften Virginias bis hin zu den malerischen Wasserwegen Marylands – die Hauptstadtregion der USA ist das historische Herz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Stadtbild der lebendigen Metropole Washington DC wird geprägt durch eindrucksvolle Monumente und bemerkenswerte Museen, von denen die meisten kostenlos besichtigt werden können. Virginia beeindruckt mit seinen historischen Stätten über die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, seiner einzigartigen Natur im Shenandoah National Park und den langen Stränden in Virginia Beach. Entlang der Chesapeake Bay erstreckt sich auch der Bundesstaat Maryland mit seiner Segelhauptstadt Annapolis und Baltimore als Anlaufpunkt für große Kreuzfahrtschiffe. Insgesamt 13 Ferienstraßen, sogenannte Scenic Drives, verbinden Teile der Region miteinander und laden zu einer ereignisreichen Rundreise mit dem Mietwagen ein.

