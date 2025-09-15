Vom Nichts zum erfolgreichen VA-Business

Niclas Metzner aus Lichtenstein (Sachsen) begeistert beim Speaker Slam in Wiesbaden mit seiner Erfolgsstory.

Lichtenstein (Sachsen), 13. September 2025 – Beim internationalen Speaker Slam in Wiesbaden trat der Lichtensteiner Unternehmer Niclas Metzner auf die große Bühne und überzeugte Publikum wie Jury gleichermaßen. Unter dem Motto „Vom Nichts zum erfolgreichen Business“ teilte er seine persönliche Erfolgsgeschichte:

Vor nur einem Jahr startete er ohne Kapital, aber mit der Vision, Ferienwohnungen professionell zu betreuen und Gastgebern mehr Freiheit zu ermöglichen. Mit Mut, Disziplin und einem klaren Plan baute er in kurzer Zeit nicht nur eigene Ferienwohnungen auf, sondern entwickelte daraus ein erfolgreiches Geschäftsmodell: eine virtuelle Assistenz für Ferienwohnungsbesitzer.

Heute unterstützt er Gastgeber in ganz Deutschland bei der Einrichtung von Channel-Managern, der Automatisierung der Gästekommunikation, dem Pricing-Management und der vollständigen Betreuung von Ferienwohnungen. Metzners Erfolg zeigt: Wer bereit ist, neue Wege zu gehen und konsequent an seinen Zielen arbeitet, kann in kürzester Zeit Erstaunliches erreichen.

Besonderes Highlight: Metzner setzte sich beim Slam gegen 155 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 22 Nationen durch – und wurde zu einem der besten Speaker des Abends gekürt.

Niclas Metzner ist Virtuelle Assistenz für Ferienwohnungsbesitzer und Gastgeber. Er unterstützt bei der Einrichtung von Channel-Managern, automatisierter Gästekommunikation, dynamischem Pricing und der laufenden Optimierung von Inseraten. Mit seinem Service hilft er Gastgebern, Zeit zu sparen, höhere Auslastungen zu erzielen und ihren Verwaltungsaufwand zu minimieren.

