Vom Plan zur Praxis: abresa wächst dank erfolgreicher Recruitingstrategie

Schwalbach am Taunus, 21. Mai 2025 – Die abresa GmbH wächst weiter, die im letzten Jahr auf den Weg gebrachte Recruitingstrategie trägt Früchte. Aktuell zählt das Team rund 60 Mitarbeitende, doch dabei soll es nicht bleiben. Geschäftsführer Günter Nikles hat ein klares Ziel formuliert. In den kommenden Jahren will abresa auf 100 Mitarbeitende anwachsen. Ein ambitioniertes Vorhaben, auch wenn sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt derzeit wieder etwas zu entspannen scheint. „Der Weg dahin ist entscheidend. Wir gestalten diesen aktiv und setzten auch auf ungewöhnliche Maßnahmen“, betont Nikles. Gesucht werden bei abresa vor allem qualifizierte HR-Fachkräfte und solche, die es werden wollen, um das Team langfristig zu verstärken.

Gezielte Maßnahmen für mehr Sichtbarkeit und Reichweite

Im Recruiting setzt abresa konsequent auf eine klare Strategie, zu der Sichtbarkeit, Authentizität und persönliche Ansprache gehören.

Ein Baustein im aktuellen Jahr ist die Teilnahme am Azubi-Speed-Dating der IHK Frankfurt. Hier präsentierte sich abresa als engagierter Ausbildungsbetrieb mit echten Entwicklungsperspektiven im direkten 10-Minuten-Gespräch mit potenziellen Nachwuchskräften auf Augenhöhe. „Uns sind diese persönlichen Gespräche wichtig, um ein Gefühl füreinander zu bekommen“, sagt Nikles, der zusammen mit der Recruiting-Managerin vor Ort war.

Ein weiteres Highlight ist das gerade fertiggestellt Recruiting-Video. Authentisch, professionell und nahbar vermittelt es einen Blick hinter die Kulissen der HR-Berater. Mitarbeitende erzählen von ihrem Alltag, ihren Erfahrungen und dem Teamgeist bei abresa, ein echtes Bild der Unternehmenskultur.

Auch im Bereich Social Media verstärkt abresa seine Aktivitäten. Neben LinkedIn und YouTube wird ab sofort auch Instagram regelmäßig bespielt. Hier sollen vor allen Dingen junge Menschen für eine Ausbildung oder ein duales Studium im Beratungshaus begeistert werden. Besonders erfreulich, der hauseigene Nachwuchs betreut und pflegt die Social-Media-Kanäle.

Ein ungewöhnlicher, aber wirkungsvoller Weg ist ebenfalls in Vorbereitung. Für die Sommermonate ist ein Pop-up-Store in Schwalbach oder Eschborn angedacht. Zwei Wochen lang will sich abresa dort als Arbeitgeber präsentieren, offen ansprechbar und mitten im Geschehen, ganz anders als man es von Beratungshäusern kennt.

Mitarbeitende im Mittelpunkt

„Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unserem Team eine starke Arbeitgebermarke zu formen“, betont Nikles. Dabei geht es nicht nur um Recruiting, sondern auch um langfristige Bindung. Moderne Arbeitsbedingungen, flexible Homeoffice-Regelungen, gezielte Weiterbildung und ein kollegiales Miteinander prägen das Arbeitsumfeld bei abresa und machen das Unternehmen zu einem attraktiven Arbeitgeber, nicht nur in der Region.

Die abresa GmbH, Schwalbach, ist ein mittelständisches Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen für die Personalwirtschaft, das sich auf SAP HCM-Services, HCM-Beratung und HCM-Outsourcing spezialisiert hat. Die Leistungen reichen von der Beratung und Konzeption der SAP-Lösung bis hin zur Realisierung und Integration. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und beschäftigt heute 62 MitarbeiterInnen an den Standorten in Schwalbach, Dortmund, Dresden, Bad Sobernheim, Gmund bei München und Duderstadt.

Viele der abresa-BeraterInnen blicken auf eine langjährige Tätigkeit als PersonalleiterIn, LeiterIn Personalverwaltung oder LeiterIn Abrechnung zurück. Das Unternehmen ist branchenübergreifend tätig. Zu den Kunden zählen mittelständische und große Unternehmen u. a. aus den Bereichen Lebensmittelwirtschaft, Produktion, Finanzwirtschaft, Automobil oder Chemie.

Die abresa GmbH ist Mitglied der DSAG (Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V.), bei IA4SP SAP-Partners und SAP-Gold-Partner. abresa ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert, die Zertifizierung von IDW PS 951 ist abgeschlossen. Im April 2024 erhielt abresa das ecovadis Zertifikat in Bronze. Im Februar 2024 startet mit der Gründung des Steering Committee die Umsetzung der ISO 27001, die erste Zertifizierung fand im Q/1 2025 statt.

Firmenkontakt

abresa GmbH

Günter Nikles

Katharina-Paulus-Str. 8

65824 Schwalbach

06196 96958-0



http://www.abresa.de

Pressekontakt

SCL – Strategy Communication Lötters

Dr. Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0171 48 11 803



http://www.sc-loetters.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.