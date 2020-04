Vom Reisen träumen viele Menschen gerade in Corona Krisenzeiten

Wien, 30.04.2020 – Vermutlich gibt es nur sehr wenig Menschen, die nicht gerne reisen. Und sicherlich gibt es einige Leute, die geradezu süchtig danach sind, auf Reisen zu gehen. Es ist, als würde das Reisefieber niemals völlig auskuriert werden. Zwar wird der Reisedrang derzeit überall auf der Welt durch die Corona Pandemie ausgebremst, aber die Vorfreude, wieder zu verreisen, wächst mit jedem Tag mehr. Und dieser Tag wird kommen. Da wäre es doch schön, schon heute einen gratis Reisegutschein geschenkt zu bekommen. Und wer noch Single ist und sich eine Partnerschaft wünscht, geht mit dem Menschen an seiner Seite auf Reisen, den er liebt und von dem er geliebt wird.

Ab Mai schenkt TTPCG ® tolle Urlaubsgutscheine an seine Kunden

Im Angebotszeitraum ab dem 01. Mai 2020 geht die Aktion spring time is love time bei TTPCG ® an den Start. Wer die Dienste zum Partnerglück im Rahmen der Aktion bucht, bekommt gratis tolle Urlaubsgutscheine geschenkt, natürlich immer für zwei. Wir wäre es mit einem 2 Tage Städtetrip für 2 Personen im Doppelzimmer, inkl. Frühstücksbuffet, 4 Sterne Hotels, kostenlose Buchungsbetreuung? Oder einem Kurzurlaub für 2 Personen mit 2 Übernachtungen im Doppelzimmer oder in einer Suite in einem Schlosshotel, inkl. Premium Frühstücksbuffets, inkl. EUR 80,– Wertgutschein für Hotelleistungen, Auswahl 4 und 5 Sterne Hotels, kostenlose VIP-Buchungsbetreuung? Nach der Corona Zwangspause ist die Vorfreude auf Urlaub doch doppelt so gross. Die TTPCG ® Reisegutscheine sind gültig bis zum 31.12.2023. So lange werden die Reisebeschränkungen sicher nicht andauern.

Menschlichkeit und Hightech bringen harmonisches Partnerglück

TTPCG ® bietet die Vorteile für Kunden einer konventionellen Partnervermittlung und dazu noch die Vorteile, die Mitglieder einer online Singlebörse geboten bekommen. Dazu jedoch noch mehr als alle anderen Partneragenturen ihren Kunden bieten können. Die Auswahl der Partnervorschläge erfolgt bei TTPCG ® mit einer wissenschaftlichen Methode aus einem Pool von Millionen Dienste Nutzern aus 53 Ländern in wenigen Minuten. Die persönliche Betreuung aller Kunden bei TTPCG ® rund um die Uhr stellt an jedem Tag des Jahres die Sicherheit, sein Partnerglück zu finden. Am Anfang erfolgt die persönliche Beratung aller TTPCG ® Kunden durch einen zertifizierten Singleberater. Die Beratung kann online erfolgen. Dazu kann der Single auf Partnersuche eine kostenlose App auf sein Smartphone laden und schon kommt der Singleberater auf das Smartphone und der Single auf Partnersuche erlebt eine erlebnisreiche online Präsentation, welche keine andere Partnervermittlung oder Singlebörse derzeit bieten kann. TTPCG ® gibt jedem Kunden eine Geld zurück Garantie. Sollten nicht sämtliche zugesicherten Leistungen voll erbracht werden, zahlt TTPCG ® die Gebühr zu der gebuchten Dienstleistung komplett zurück.

Und was bekommen die Stubenhocker?

Singles, die nicht gerne auf Reisen sind, brauchen einen Partner, der auch gerne zu Hause ist. Auch an diesem Punkt erkennt man, wie wichtig es ist, seine Suche nach dem wirklich passenden Partner in die richtigen Hände zu legen. Und Hand aufs Herz, die in dieser Form einmaligen Dienstleistungen von TTPCG ® kann sich jeder Mensch auch leisten. Da Menschen, die nicht gerne auf Reisen sind, sich kaum an Reisegutscheinen erfreuen werden, hält TTPCG ® bei der Aktion spring time is love time auch Tablet PC und modernste LED-Fernseher als Geschenke für neue Kunden bereit. Fest steht, dass ein Fernsehabend zu zweit verliebt mit Partner sicherlich jede Menge Fun bringt.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Johanna Wagner, A 2340 Maria Enzersdorf gelesen. Vielen Dank dafür. Der Pressebericht wurde geschrieben im Auftrag von Tim Taylor Marketing Irland.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

Partner Computer Marketing

Eric Anderson

Carlisle Offices Bracken Road 51

D18CV48 Dublin, Sandyford

+353 1 254 4791

marketing@ttpcg.us

http://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

Pressebüro der Tim Taylor Group

John Miller

Madison Avenue 244

10016-2817 New York City

+ 1 213 943 3194

pressoffice@ttpcg.us

http://www.ttpcg.us

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.