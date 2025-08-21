Von 0 auf KI-Anbieter – sofort mit YOUNEA

KI-Kommunikationsplattform als Whitelabel-Modell – bereits in 6 Ländern erfolgreich

Luxemburg, 21.08.2025 — Unternehmen müssen heute rund um die Uhr erreichbar sein. Doch vielen Agenturen und IT-Dienstleistern fehlen die Mittel, eigene KI-Lösungen zu entwickeln. Mit dem Whitelabel-Modell von YOUNEA wird KI-Kommunikation zum fertigen Geschäftsfeld – sofort einsatzbereit und bereits in Luxemburg, der Schweiz, Deutschland, Österreich, Spanien und den Niederlanden erfolgreich im Einsatz.

Sofort startklar – unter eigener Marke

Die Plattform ist schlüsselfertig und lässt sich vollständig an die Marke der Partner anpassen – inklusive Logo, Domain und Corporate Design. Agenturen, IT-Dienstleister und Systemhäuser können ihr Portfolio damit sofort erweitern und ihren Kunden moderne, automatisierte Kommunikationslösungen unter eigenem Namen anbieten.

„Unser Whitelabel-Modell macht aus jedem Partner einen Anbieter für KI-Kommunikation – sofort, ohne Risiko, ohne Entwicklungsaufwand“, erklärt Maurice Voigt, CEO von YOUNEA.

1. Schneller Markteintritt: Fertige Lösung, sofort verkaufbar

2. Eigene Marke sichtbar: CI, Domain und Branding frei anpassbar

3. Mehrmandantenfähig: Ideal für Agenturen und Systemhäuser

4. Direkter Support & Onboarding durch YOUNEA für die Partner

5. Kontinuierliche Updates sichern Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit

„Agenturen, die ihr Portfolio heute nicht mit KI erweitern, riskieren, morgen abgehängt zu werden“, ergänzt Sarina Grosz, Gründerin von YOUNEA. „Mit unserem Whitelabel-Modell erhalten Sie ein komplettes Geschäftsfeld, das sofort Umsatz generiert.“

Ein Wachstumsmarkt für Partner

Der Bedarf an automatisierter, datenschutzkonformer Kommunikation steigt in allen Branchen – vom E-Commerce über das Gesundheitswesen bis hin zu Dienstleistungsunternehmen. Partner von YOUNEA können diesen Trend direkt nutzen, ihre Marktposition ausbauen und ihren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil sichern.

YOUNEA ist ein innovatives Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, spezialisiert auf KI-Lösungen für Kundenkommunikation und Prozessoptimierung. Mit autonomen Assistenzsystemen, Whitelabel-Angeboten und digitalen Onboarding-Tools unterstützt YOUNEA Partner und Unternehmen in ganz Europa dabei, ihr Portfolio zu erweitern und vom KI-Boom zu profitieren.

