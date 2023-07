Von Bergen, Seen und Metropolen: Eine sommerliche Reise durch die Alpenregion mit Hilton

Naturliebhaber, Kulturbegeisterte und Sonnenanbeter können sich in der Alpenregion auf eine Vielzahl von Abenteuern freuen. Von malerischen Reisezielen wie Evian-les-Bains, Davos und dem Comer See, bis hin zu pulsierenden Städten wie Genf, Zürich, München und Wien sind die Hilton Hotels an diesen beliebten Orten der perfekte Ausgangspunkt, um die bezaubernde Alpine Sommersaison in vollen Zügen zu genießen.

Entspannung in der natürlichen Schönheit von Evian-les-Bains

Die charmante Stadt Evian-les-Bains am südlichen Ufer des Genfer Sees in Frankreich ist weltweit für ihr Mineralwasser bekannt. Im Sommer erwartet Reisende vor Ort ein wunderschönes Berg- und Seepanorama mit vielfältigen Aktivitäten wie Mountainbiketouren, Golfen, oder Wassersport. Besonders empfehlenswert ist im Sommer eine Fahrt auf der „La Savoie“ über den Genfer See, ein originalgetreuer Nachbau eines Segelbootes mit Lateinersegel.

Das Hilton Evian-les-Bains, das in wenigen Gehminuten vom Zentrum von Evian-les-Bains aus erreichbar ist, bietet von vielen Zimmern und Suiten aus einen wunderschönen Blick auf die Berge und den See. Die Terrasse des Yacht Cafe ist der perfekte Ort für einen kühlen Drink und ein leckeres Barbecue und der Außenpool ist an warmen Tagen eine willkommene Abkühlung.

Spannende Alpine Abenteuer in Davos

Davos ist bekannt für vielfältige Winteraktivitäten und Wellness-Angebote, doch die höchste Stadt Europas bietet auch während den Sommermonaten viel: Neben zahlreichen sportlichen Aktivitäten bietet die Region Davos ein vielfältiges Angebot an Naturerlebnissen. Insbesondere lohnt sich ein Besuch im alpinen Blumengarten Alpinum Schatzalp, wo Besucher über 3.500 Pflanzenarten aus der Schweiz, sowie aus den Pyrenäen, aus Neuseeland, Nepal und Tibet bewundern können.

Als ein zentral gelegener Ausgangspunkt für die Erkundung von Davos und Umgebung ist das Hilton Garden Inn Davos eine exzellente Wahl. Das Hotel beherbergt unter anderem das Restaurant The Grill, das lokale sowie internationale Küche serviert, und eine Bar und Lounge, die eine erlesene Auswahl an Cocktails und lokalen Weinen offeriert – perfekt, um nach einem aktiven Tag zu entspannen.

Schweizer Sommererlebnisse in Zürich und Genf

Eine Sommerreise in die Schweiz beginnt oft in Zürich, der größten Stadt des Landes, die mit ihrem pulsierenden Leben rund um den Zürichsee besticht. Die Besucher können sich auf ausgedehnte Spaziergänge entlang der Seepromenade und auf Schifffahrten freuen und dabei die Schweizer Sonne genießen. Das Hilton Zurich Airport liegt am internationalen Tor zur Schweiz sowie nur 15 Autominuten entfernt von der Züricher Innenstadt. Das Restaurant Horizon10 serviert kulinarische Schweizer Spezialitäten und Gäste genießen einen großartigen 180°-Panoramablick auf die Landebahn des Flughafens und die Alpen.

In der zweitgrößten Stadt der Schweiz, Genf, können Urlauber vor der Kulisse des berühmten Genfer Sees ein vielfältiges kulturelles Angebot wahrnehmen. Die Region lockt zudem mit zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten. Weinliebhaber sollten unbedingt die Weinbergterrassen der UNESCO-Region Lavaux besuchen. Das Hilton Geneva Hotel & Conference Centre liegt sich nur 15 Minuten mit dem Bus vom Stadtkern entfernt sowie in Flughafennähe und eignet sich somit perfekt für einen Besuch von Stadt und Umland. Genießer kommen abends im L’Olivo auf ihre Kosten, wo eine saisonale Gourmetküche serviert wird. Die Gäste haben freien Zugang zu einem großen Fitnessbereich und einem 20 Meter langen beheizten Schwimmbad, einer Sauna und einem Hammam, um sich nach einem Tag voller Entdeckungen zu entspannen.

In Sommerträumen am Comer See schwelgen

Der Comer See ist eines der beliebtesten Reiseziele in Italien. Das ganze Jahr über lockt die Region mit vielfältigen Erlebnissen, im Sommer erwacht jedoch der See mit vielen Aktivitäten auf und im Wasser sowie all den malerischen Uferpromenaden zum Leben. Ein absolutes Muss ist eine Tour mit einem der ikonischen Riva Motorboote.

Das Hilton Lake Como, ein neues Hotel an den Ufern des Comer Sees, beeindruckt seine Gäste mit atemberaubenden Aussichten auf den See und die Berge. Vom Hotel aus kann man die Innenstadt von Como in nur 20 Minuten zu Fuß erreichen, die jede Menge Cafes und Bars bietet, in denen Urlauber lange Sommertage ausklingen lassen können. Eine Erfrischung findet man nicht nur im Außenpool des Hotels, sondern auch auf der Terrazza 241, wo sich Besucher auf kühle Getränke und leckeres italienisches Essen freuen können. Immer mit dabei: Der Panoramablick auf den See.

Die Sommeroasen in und um München entdecken

Ein Trip nach München lohnt sich zwar das ganze Jahr über, in den Sommermonaten erlebt man die bayerische Hauptstadt jedoch auf eine ganz besondere Art und Weise: Die zahlreichen Dachterrassen laden zum Verweilen ein und in der Stadt bieten die vielen Parks grüne Sommeroasen zum Abschalten und Entspannen. Ein Tagesausflug zu einem der zahlreichen Seen in der Umgebung von München, wie z.B. dem Walchensee oder dem Tegernsee, ist eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die eine erfrischende Abwechslung suchen.

Direkt am Englischen Garten, nur einen Steinwurf vom berühmten Biergarten Chinesischer Turm entfernt, befindet sich das Hilton Munich Park. Sämtliche Zimmer und Suiten des Hotels verfügen über private Balkone mit Panoramablick über München bis hin zu den Alpen – eine seltene und bemerkenswerte Eigenschaft. Das Restaurant Tivoli begeistert nicht nur mit exzellenter Kulinarik, sondern auch mit der idyllischen Terrasse direkt am Eisbach – perfekt für lauschige Sommerabende.

Mitten im Herzen Münchens mit direkter S-Bahn-Anbindung zum Flughafen befindet sich das Hilton Munich City in idealer Lage für einen Bummel zur Altstadt und zur Einkaufsmeile mit zahlreichen Restaurants und Boutiquen sowie zu angesagten Locations wie dem Werksviertel. Abends ist die angesagte Juliet Rose Bar der Hotspot für kreative Signature-Drinks. Donnerstag bis Samstag treten hier Live-DJs auf und schaffen eine energiegeladene Atmosphäre.

Im Hilton Munich Airport können Reisende ihre letzten Stunden vor dem Abflug in vollen Zügen genießen und die ruhige Oase des nächstgelegenen internationalen Flughafens zu den Alpen in Deutschland kennenlernen. Die frisch renovierten Zimmer verbinden modernes und lokales Design und im Michelin-Sternerestaurant Mountain Hub Gourmet können sich Feinschmecker auf einen kulinarischen Ausklang der München-Reise freuen. Hier trifft alpine Gastfreundschaft auf lokale Küche.

Den Charakter des Sommers in der lebenswertesten Stadt der Welt entdecken

Laut dem Economist ist Wien die lebenswerteste Stadt der Welt. Genau das zeigt sich im Sommer am besten, wenn man das historische Erbe, die lebendige Kunstszene, die erstklassige Kulinarik und die Natur Wiens draußen erleben kann. Die Stadt glänzt mit Sommeroasen wie der Donauinsel oder dem Schloss Belvedere, sodass man perfekt in das fesselnde Ambiente der Stadt eintauchen kann.

In Wiens Innenstadt gibt es mehrere Hilton Hotels: Das Hilton Vienna Park, beispielsweise, befindet sich direkt am Stadtpark, nur einen Steinwurf von der berühmten Ringstraße entfernt. Im SELLENY’S, welches sich zum Abend in eine dynamische Bar mit kreativen Cocktails verwandelt, kann man perfekt einen Tag voller Abenteuer ausklingen lassen. Wählt man das Hilton Vienna Plaza, residiert man nicht nur inmitten der Wiener Altstadt, sondern macht gleichzeitig eine Zeitreise in die goldenen 20er Jahre, die das Hotel designtechnisch widerspiegelt. Im Restaurant emile kann man österreich-französische Küche genießen, eine Wohltat für anspruchsvolle Gaumen.

Für eine ruhige Oase am Wasser bietet das Hilton Vienna Danube Waterfront einen friedlichen Rückzugsort in einer malerischen Umgebung an der Donau. Die Gäste können sich im Sommer zudem im Außenpool des Hotels abkühlen oder sich auf den Liegen sonnen. Kulinarisch lockt die Waterfront Kitchen mit internationalen Schmankerln und einer weitläufigen Terrasse mit Blick auf die Donau, sodass ein idyllischer Ort zur Entspannung geschaffen wird.

