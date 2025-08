Von Cannes nach Butzbach: Vorpremiere von „In die Sonne schauen“ am 7.8. im Open Air-Kino

Drehbuchautorin Louise Peter stellt preisgekrönten Film im Butzbacher Schlosshof vor

Am Donnerstagabend, 7. August erlebt der Innenhof des Butzbacher Landgrafenschlosses eine besondere Vorstellung: Vor dem Kinostart Ende August zeigt das Open Air-Kino die Vorpremiere des preisgekrönten deutschen Films „In die Sonne schauen“ in Anwesenheit der Drehbuchautorin Louise Peter. Der Film, der seine umjubelte Uraufführung beim diesjährigen Internationalen Filmfestival in Cannes im Mai feierte, sorgte dort nicht nur für Furore, sondern wurde auch mit dem Preis der Jury ausgezeichnet – ein seltener Erfolg für eine deutschsprachige Produktion. Die internationale Presse lobte den Film von Regisseurin Mascha Schilinski – die mit Louise Peter gemeinsam das Drehbuch schrieb – u.a. als intensives, poetisches Meisterstück über Erinnerung, Identität und weibliche Erfahrung.

Ein abgeschiedener Vierseitenhof in der Altmark bildet den zentralen Schauplatz des Films. Die Wände atmen seit über einem Jahrhundert das Leben der Menschen ein, die hier wohnen: Ihre Worte, ihren Geschmack, ihr Sein in der Zeit. „In die Sonne schauen“ erzählt in epochalen Bildern von vier Frauen aus unterschiedlichen Epochen – Alma (1910er), Erika (1940er), Angelika (1980er) und Nelly (2020er) – deren Leben auf besondere Weise miteinander verwoben sind. Jede von ihnen erlebt ihre Kindheit oder Jugend auf diesem Hof, doch während sie ihre eigene Gegenwart durchstreifen, offenbaren sich ihnen Spuren der Vergangenheit – unausgesprochene Ängste, verdrängte Traumata, verschüttete Geheimnisse. Alma entdeckt, dass sie nach ihrer verstorbenen Schwester benannt wurde und glaubt, dem gleichen Schicksal folgen zu müssen. Erika verliert sich in einer gefährlichen Faszination für ihren Onkel. Angelika balanciert zwischen Todessehnsucht und Lebensgier, gefangen in einem brüchigen Familiensystem. Nelly schließlich, die in scheinbarer Geborgenheit aufwächst, wird von intensiven Träumen und der unbewussten Last der Vergangenheit heimgesucht. Als sich ein tragisches Ereignis auf dem Hof wiederholt, geraten die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart ins Wanken.

„In die Sonne schauen“ gelingt als Film das Kunststück, sich mühelos zwischen den Epochen zu bewegen. Regisseurin Mascha Schilinski hat damit im wahrsten Sinne des Wortes großes Kino geschaffen: epochale Bilder, eine berührende und intelligente Geschichte, angeführt von fantastischen Schauspielerinnen. Der Film zeigt nicht nur die feinsten Verzweigungen der Gefühlswelten dieser vier Frauen, sondern stellt auch Fragen an unser heutiges Verhältnis zur Geschichte, zur familiären Prägung und zur Fragilität menschlicher Existenz. „In die Sonne schauen“ ist ein fast schon meditatives filmisches Ereignis über Zeit, Erinnerung und das Weiterwirken vergangener Erfahrungen, meisterhaft inszeniert mit einer atmosphärischen Dichte, die ihresgleichen sucht. Die Vorpremiere am 7. August in Butzbach bietet dem Publikum nicht nur die Gelegenheit, diesen außergewöhnlichen Film unter freiem Himmel zu erleben, sondern auch Hintergründiges zur Entstehungsgeschichte dieses Stoffes aus erster Hand von der Drehbuchautorin Louise Peter zu erfahren.

Tickets für „In die Sonne schauen“ gibt es online unter www.openairkino.info und ab 18.30 Uhr an der Abendkasse im Schlosshof, Einlass ist um 19.00 Uhr. Beginn des Programms vor Filmbeginn ist um 21.00 Uhr, mit ausreichender Dunkelheit startet die Filmprojektion.

Das Butzbacher Open Air-Kino im Landgrafenschloss verwandelt seit 1999 den Innenhof des historischen Schlosses in Hessens größten Open Air-Kinosaal.

Firmenkontakt

Butzbacher FTB GmbH

Ralf Bartel

Rossbrunnenstraße 3

35510 Butzbach

06033/65577



http://openairkino.info

Pressekontakt

Michael Krause

Michael Krause

Rossbrunnenstraße 3

35510 Butzbach

06033/65577



http://openairkino.info

Bildquelle: Neue Visionen Filmverleih