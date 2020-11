Von der Internet-Agentur von nebenan zum Online-Champion

Kostenfreier Online-Workshop zum Firmenjubiläum

Thomas Issler von der renommierten Internet-Agentur 0711-Netz zeigt in einem Online-Workshop wie man passende, hochwertige Kunden als Internet-Agentur anzieht.

Die Themen im Überblick:

– Die Strategie der Online-Champions

– Das Online-Champions-System im Überblick

– Mit der Potenzial-Analyse zur passenden Zielgruppe

– Ihr perfekter Kunde

– Alleinstellungsmerkmale, Kundennutzen und USP (Unique Selling Proposition)

– Die Hot Buttons als Kundenmagnet

– Positionierung als erfolgreiche Marketing-Strategie

– Landingpage und Leadmagnet als unwiderstehliche Angebote

– Kaufbereitschaft & Qualifikation

– Gute Preise für gute Leistungen

– Gut bezahlter Experte statt günstige Internet-Agentur von nebenan

Der Workshop ist hilfreich für neue Internet-Agenturen, die gerade erst gestartet sind, damit sie den direkten Weg zum Erfolg kennenlernen. Genauso interessant ist der Workshop für Internet-Agenturen, die schon länger aktiv sind, die bisher aber noch nicht den gewünschten Durchbruch erzielt haben. Thomas Isslers Erfolgsgeheimnisse helfen entscheidend weiter.

Der Workshop beinhaltet viele Praxis-Teile, an denen die Teilnehmer am eigenen Konzept arbeiten, das anschließend besprochen und optimiert wird.

Mehr Informationen gibt es unter:

https://www.internet-marketing-college.de/online-champions-workshop/

Thomas Issler ist seit mehr als 18 Jahren erfolgreicher Internet Unternehmer. Als Fachinformatiker für Systemintegration kennt er die Technik und die betriebswirtschaftliche Seite. Seine wahre Liebe gilt jedoch dem Internet-Marketing.

Bei Macromedia in München gewann Thomas Issler Einblicke in die Arbeitsweise von großen Internet Agenturen. Wie man eine kleine Internet Agentur zu einem etablierten Unternehmen entwickelt, zeigte er mit dem Aufbau seiner im Jahr 2000 gegründeten Firma 0711-Netz, die heute Büros in Stuttgart und München unterhält.

Die reichhaltigen Praxis-Erfahrungen wurden in seinem Internet Marketing College zu einem eigenen effizienten Schulungskonzept gebündelt. Gemeinsam mit seinem Trainerteam vermittelt Thomas Issler wertvolles Internet-Marketing und Technik Wissen.

In zahlreichen Vorträgen und Seminaren hat Thomas Issler das Publikum mit seinen charmanten und humorvollen Reden gefesselt. Dabei glänzt er durch sein Fachwissen und die spontane Art das Publikum einzubeziehen. Komplizierte Inhalte werden durch Fußball Analogien allgemeinverständlich dargestellt und begeistern immer wieder das Publikum.

Zusätzlich arbeitet Thomas Issler als Buchautor und veröffentlicht Fachartikel für diverse Verlage.

Kontakt

0711-Netz

Thomas Issler

Parlerstrasse 4

70192 Stuttgart

0711-2591718

0711-2591720

info@0711-netz.de

http://www.0711-netz.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.