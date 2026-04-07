Von der Leinwand auf die Bucket List: „Heated Rivalry“ befeuert Reiselust auf die Ostküste Nordamerikas

-Flugsuchen nach Toronto, Montreal und New York steigen

-Durchschnittspreise für Flüge: Toronto 630 EUR, Montreal 695 EUR, New York 552 EUR

Wer eine Serie besonders liebt, der möchte oft mehr als nur die nächste Folge sehen: Viele Fans wollen in die Welt ihrer Lieblingsfiguren eintauchen, Schauplätze selbst erleben und dem Gefühl einer Geschichte auch auf Reisen näherkommen. Genau dieses Zusammenspiel aus Popkultur und Fernweh zeigt sich aktuell auch beim Blick auf Nordamerika. Eine Auswertung von KAYAK, einer führenden Reisesuchmaschine, legt nahe, dass das Interesse deutscher Reisender an zentralen Heated Rivalry-Destinationen seit Serienbeginn zugenommen hat.

Besonders gefragt ist dabei Toronto. Die kanadische Metropole verzeichnet im Untersuchungszeitraum den stärksten Zuwachs mit zehn Prozent mehr Flugsuchanfragen als im vergangenen Jahr. Aber auch Montreal und New York, die in der Serie als wichtige Eishockey-Schauplätze eine zentrale Rolle spielen, legen gegenüber dem Vorjahr um vier Prozent beziehungsweise drei Prozent zu. Damit zeigt sich: Die Ostküste Nordamerikas rückt 2026 bei deutschen Reisenden mehr in den Fokus.

Mit diesen Flugpreisen können Reisende aktuell rechnen

Wer selbst an die Schauplätze der Serie reisen möchte, muss für Flüge derzeit mit Durchschnittspreisen von 630 Euro nach Toronto, 695 Euro nach Montreal und 552 Euro nach New York rechnen. Montreal als Hauptschauplatz ist für Fans der Figur Shane Hollander ein naheliegendes Ziel. Für einen vielseitigen Trip entlang der nordamerikanischen Ostküste bietet sich eine Route von Toronto über Ottawa und Montreal bis nach Boston an. Abgerundet werden kann die Reise schließlich in New York, etwa mit einem Smoothie, ganz wie die Figur Scott Hunter.

Methodik

Basierend auf Flugsuchen, die auf KAYAK.de im Zeitraum vom 07.02.2026 bis zum 25.03.2026 für Flüge mit Abflug zwischen dem 08.02.2026 und dem 31.12.2026 von einem beliebigen deutschen Flughafen durchgeführt wurden. Diese wurden mit dem gleichen Such- und Reisezeitraum im Jahr 2025 verglichen. Alle Preise sind Durchschnittspreise für Economy-Class-Hin- und Rückflugtickets, die prozentualen Angaben zu den Veränderungen bei den Suchanfragen sind ungefähre Werte.

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