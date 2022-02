Von der Physiotherapie zur Gesundheitsautorin

Professionelle Texte rund um Gesundheit und Wohlbefinden, die Leser:innen echten Mehrwert bieten.

Grundlagen gepaart mit Erfahrung

Jahrelange Erfahrungen mit und an Patienten bieten eine hervorragende Grundlage, über Erkrankungen und Behandlungsmethoden zu schreiben. Dabei zeigt sich, dass ihre alternativen Behandlungswege kombiniert mit klassischen Therapieformen erfolgreich sind. Die Kombination von Physiotherapie, Bewegungstherapie und Entspannungstherapie erweist sich als zielführend, um Patienten adäquat zu behandeln. Dieses Wissen hilft Alice Kilimann, ihre Texte fachlich fundiert, trotzdem für Laien lesbar zu formulieren.

Neben einzeltherapeutischen Behandlungen gehört es zum Konzept der Praxis, Präventionsangebote in Form von Kursen anzubieten. Und die Patienten, denen bewusst ist, dass ohne Bewegung eine Erkrankung fortschreitet, kommen zu fortlaufenden Sportangeboten. Der Erfahrungsschatz ist bei Alice Kilimann während ihrer Arbeitstätigkeit immens geworden.

Erfahrung verbunden mit Hobby

Seit Jahren schreibt Alice Kilimann hobbymäßig Reiseberichte, Reisetagebücher und pflegt die Website ihrer Physiotherapiepraxis BeGeDi selbst. Um dieses Hobby als Autorin im Gesundheitswesen umsetzen zu können, bedarf es einiger Techniken und Fähigkeiten. Seit zwei Jahren erarbeitet sich die Physiotherapeutin deshalb im Selbststudium handwerkliche Grundlagen zum Schreiben attraktiver Texte. Neben Online – Schulungen Im SEO-Bereich, Anwendungen von Bullet Points, starken Headlines und Nutzung starker Wörter ist sie Mitglied in mehreren Autoren – Foren. Hier werden aktuelle Neuheiten der Sprachentwicklung und des modernen Sprachgebrauchs diskutiert und in ihrer Anwendung erprobt.

Erste Veröffentlichungen

Die Veröffentlichung eines Buches „Beckenbodengymnastik für die Frau“ im November 21 zeigt sprachliche Gewandtheit gepaart mit tiefgehendem Fachwissen. Bewährte Übungen sind in dem Buch kombiniert mit modernen Trainingsgeräten und -Methoden.

Blogbeiträge über Vibrationsboards folgten. Hier zeigt Alice Kilimann ihre SEO- und weitere suchmaschinenrelevanten Kenntnisse. Kombiniert mit medizinischen Grundlagen sind diese Themen fachlich ausgereift.

Es folgten Reiseberichte, Blogbeiträge über Gartengestaltung mit diversen Teichformen und fast 20 unterschiedliche Beiträge über Jobangebote für Kinderkrankenpfleger*innen. Eine Stellenbeschreibung für den Ausbildungsberuf Krankenpfleger*innen passen ins Thema.

Eigener Gesundheits- und Reiseblog

In diesen Blogbeiträgen geht die Texterin für Gesundheitsthemen zusätzlich ihren Hobbies nach. Neben Beiträgen über Gesundheit, Erhalt von Gesundheit mithilfe von Bewegung, Ernährung und Entspannung erhält der Leser immer wieder interessante „Goodies“ in Form von Entspannungsgeschichten, Sport- Workouts als PDF und gesunde, leckere Rezepte.

Zusätzlich kann der interessierte Leser die Reiseerfahrungen mit ihrem Wohnmobil nacherleben. Interessante Touren, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten werden lebhaft und mit einer gehörigen Portion Humor erzählt. Kritiken über Stellplätze und Campingplätze, egal ob positiv oder negativ, fließen in die Blogbeiträge ein und bieten so dem Leser neben spannenden Fakten einen Mehrwert an Information.

Fazit

Wer in den beschriebenen Fachbereichen textliche Unterstützung benötigt, ist bei Alice Kilimann bestens aufgehoben. Zu ihrem gesammelten therapeutischen und fachlichen Wissensspektrum gehört eine ansehnliche Portion Lebenserfahrung. Diese und ein zwinkerndes Auge befähigen sie, allen Ansprüchen von Texten, egal ob inhaltlich oder sprachlich, gerecht zu werden.

Alice Kilimann ist eine erfahrene Texterin mit Leidenschaft für Gesundheit, Sport und Reisen.

Mit hochwertigen Texten für Ihre Website, Ihren Flyer, Ihren Blog, Ihr E-Book, Ihre Shopartikel uvm. für nachhaltigen Business-Erfolg.

