Von der Portraitmalerei zur Tattoo-Kunst

Ramona Unkhoff erfüllt sich in Koblenz mit ihrem eigenen Tattoo-Studio ihren Lebenstraum

Koblenz, Mai 2025 – Wenn aus Leidenschaft Berufung wird: Die Koblenzer Künstlerin Ramona Unkhoff hat ihren Weg gefunden – vom Buntstift zur Nadel. Seit 2022 betreibt sie ihr eigenes Tattoostudio „Ramona Unkhoff Tattoo & Art“ in Koblenz und erfüllt sich damit einen Lebenstraum. Ihre Reise begann mit preisgekrönter Portraitmalerei – heute bringt sie Kunst dauerhaft unter die Haut.

Die Anfänge einer besonderen Künstlerkarriere

Schon lange vor der ersten Tattoo-Maschine war Ramona künstlerisch aktiv. Ihren internationalen Durchbruch als Portraitzeichnerin feierte sie 2018 mit dem Gewinn eines renommierten „American Art Award“ in den USA – ausgezeichnet für ihre außergewöhnlichen Portraitgemälde. Ein Jahr später wechselte sie die Leinwand: 2019 begann sie in einem Tattoostudio in Bendorf, die Tattoo-Kunst von Grund auf zu lernen.

„Ich habe schnell gemerkt, dass das Tätowieren genau mein Ding ist – es verbindet Kreativität, Handwerk und persönliche Begegnungen“, sagt Ramona Unkhoff.

Ein Studio, das unter die Haut geht

Seit 2022 führt Ramona ihr eigenes Tattoostudio in Koblenz. Sie arbeitet dort als Einzelkünstlerin – mit einem klaren Anspruch an Qualität, Hygiene und persönliche Beratung. Ihre Kundinnen und Kunden schätzen die ruhige Atmosphäre, das gemütliche Ambiente und den offenen, ehrlichen Austausch.

„Ich nehme mir viel Zeit für die Beratung. Ein Tattoo begleitet einen ein Leben lang – da ist es mir wichtig, dass das Motiv nicht nur technisch gut umgesetzt ist, sondern auch emotional passt“, erklärt die Tätowiererin.

Stilistisch vielseitig – künstlerisch unverwechselbar

Ramona bietet alle gängigen Tattoo-Stile an – von Fineline über Realistic bis zu Watercolor und Cover-Ups. Ihr Hintergrund in der Portraitmalerei zeigt sich dabei immer wieder in der Detailverliebtheit und Ausdruckskraft ihrer Arbeiten. Jedes Motiv entsteht mit Blick fürs Ganze: Körperform, Hauttyp, Platzierung und Symbolik.

Die Kunst, Menschen glücklich zu machen

Was Ramona antreibt? Die Antwort kommt ohne Zögern: „Ich liebe es, kreativ zu arbeiten – und Menschen mit meiner Kunst glücklich zu machen.“ Ob Ersttattoo oder große Rückenarbeit: Die Leidenschaft für das Tätowieren ist bei jeder Sitzung spürbar.

Ein Blick in die Zukunft

Auch wenn sie ihr Ziel bereits erreicht hat – Ramona denkt weiter: „Ich möchte mich stetig weiterentwickeln, neue Techniken lernen oder vielleicht irgendwann selbst andere Künstler ausbilden. Mein Studio soll ein Ort bleiben, an dem Kunst, Gefühl und Vertrauen zusammenkommen.“

Ramona Unkhoff Tattoo & Art in Koblenz bietet hochwertige, individuell gestaltete Tattoos in verschiedenen Stilrichtungen wie Black & Grey, Realistic, Fineline und mehr. Im Fokus stehen kreative Beratung, professionelle Umsetzung und höchste Hygienestandards.

Kontakt

Ramona Unkhoff Tattoo & Art

Ramona Unkhoff

Aachener Straße 22A

56072 Koblenz

01575/1421810



https://www.ramona-unkhoff.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.