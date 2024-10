Von der Redeangst zur professionellen Speakerin

Wie wir unsere Ängste in Erfolg wandeln können.

Manchmal liegen die wertvollsten Schätze im Leben unter den größten Ängsten verborgen, die uns am meisten zurückhalten. Katrin Loch, heute eine erfolgreiche Speakerin und Mentaltrainerin, hat diese Wahrheit auf ihrem eigenen Weg erlebt. Mit ihrem neuen Vortrag „Ja, ich will. Und ja, ich trau mich.“ inspiriert sie Menschen dazu, ihre Ängste zu überwinden und den Glauben an sich selbst zu entwickeln – ein Thema, das ihr besonders am Herzen liegt.

Heute liebt sie es, vor Publikum zu sprechen. Sie hat es zu ihrem Beruf gemacht, Menschen dazu zu inspirieren, an sich selbst zu glauben. „Ich genieße es, die Rührung in den Augen meiner Zuhörer zu sehen. Je mehr Menschen ich mit meiner Botschaft erreichen kann, desto besser.“ So die am Starnberger See lebende Unternehmerin, das Leuchten in ihrem Augen ist bei ihren Worten nicht zu übersehen. „Doch das war nicht immer so. Während ihrer Schulzeit litt ich unter massiver Redeangst. Einmal bin ich sogar während eines Referates aus dem Klassenzimmer gelaufen, weil ich angesichts der auf mich gerichteten Aufmerksamkeit Panik bekommen habe. Ich hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen.“ Bedenkt man, dass sie heute am liebsten auf der großen Bühne steht, ist kaum vorstellbar, dass die Redeangst den Alltag der heutigen Speakerin kontrollierte: Die Angst, vor Menschen zu sprechen, war so überwältigend, dass selbst alltägliche Situationen, wie das Bestellen beim Bäcker, zum Spießrutenlauf wurden. „In schlimmen Phasen habe ich lieber gehungert als meine Bestellung über die Theke abzugeben. Wenn keine Freundin da war, die für mich mitbestellte, habe ich eben nichts gegessen – und das will in meinem Fall sehr viel heißen“ erklärt sie augenzwinkernd.

Die Überlegung, was andere von ihr denken würden, lösten starke Unwohlsein in ihr aus. Ihre innere Überzeugung, nicht gut genug zu sein, führte zu Atemnot und Unsicherheiten – eine Erfahrung, die viele Menschen teilen.

Die Kraft des Selbstvertrauens

Studien belegen, dass Selbstvertrauen eng mit beruflichem Erfolg und Lebenszufriedenheit verknüpft ist. Laut einer Untersuchung der University of Melbourne erzielen Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl nicht nur bessere Leistungen im Beruf, sondern auch höhere Gehälter und eine größere allgemeine Zufriedenheit. Diese Ergebnisse spiegeln sich auch in Katrin Lochs Lebensweg wider.

Ihre persönliche Wende kam, als sie begann, den Glauben an sich selbst zu stärken und sich ihren Ängsten zu stellen. „So konnte es nicht weitergehen. Wenn ich der Angst nachgegeben hätte, hätte ich mich irgendwann nur noch alleine im Kämmerlein verstecken können. Ich hatte Angst davor, dass mich jemand auf offener Straße nach dem Weg fragt.“ Schritt für Schritt arbeitete sie daran, ihre innere Überzeugung zu ändern und schließlich selbstsicher auf Bühnen zu sprechen. Heute unterstützt sie Menschen darin, über ihre eigenen Grenzen hinauszuwachsen und zu erkennen, dass Erfolg in erster Linie im Kopf beginnt. „Ich habe mir Hilfe in Form von Coaching und Seminaren genommen, die Wendung brachten jedoch Meditation und mentales Training.“ So ist es nicht verwunderlich, dass Katrin Loch neben ihrer Tätigkeit als Speakerin auch Menschen in Form von Online Meditationskursen dabei unterstützt, sich selbst besser kennen- und dann auch liebenzulernen.

Ängste als versteckte Chancen

Viele Menschen sind von einem inneren Kritiker geplagt, der sie klein hält und den Weg zu ihrem Potenzial blockiert. Doch wie Katrin Loch aus eigener Erfahrung weiß, bergen genau diese Ängste oft ungeahnte Chancen. Sie vertritt die Überzeugung, dass gerade dort, wo unsere größten Ängste liegen, auch die größten Schätze verborgen sind.

Selbstliebe als Fundament

Ein zentrales Element ihrer Arbeit ist die Selbstliebe. Katrin Loch glaubt fest daran, dass Selbstvertrauen und Erfolg nur dann nachhaltig wachsen können, wenn wir lernen, uns selbst anzunehmen und wertzuschätzen. Der Weg zu einem erfüllten Leben führt über die Selbstliebe – das hat sie auf ihrem eigenen Weg erfahren. Wer sich selbst liebt, stärkt automatisch sein Selbstvertrauen und kann Herausforderungen mutig und entschlossen angehen. „Wenn wir uns selbst lieben, den eigenen Wert und unser Potenzial erkennen, ist alles möglich. Alles.“ So Katrin Loch. Heute ermutigt sie Menschen in meinem Vortrag „Ja, ich will. Und ja, ich trau mich“, ihre eigenen Ängste zu überwinden und über sich hinauszuwachsen.

Selbstvertrauen als Schlüssel zum Erfolg

Es gibt unzählige Beispiele von Menschen, die trotz anfänglicher Rückschläge und Selbstzweifel Großes erreicht haben, weil sie an sich geglaubt haben. Oprah Winfrey, eine der erfolgreichsten Frauen der Welt, sagte einmal: „Du wirst das Leben, das du dir wünschst, erst dann führen, wenn du den Mut hast, das zu sein, was du wirklich bist.“

Katrin Loch ist überzeugt, dass wir alle die Fähigkeit haben, große Dinge zu erreichen, wenn wir bereit sind, unsere Komfortzone zu verlassen und unseren Ängsten zu begegnen. Doch der erste Schritt zu diesem Erfolg beginnt bei uns selbst: mit der Überzeugung, dass wir es wert sind, unsere Träume zu verfolgen. Dass wir uns erlauben, glücklich zu sein. „Wachstum findet außerhalb der Komfortzone statt. Es erfordert Mut, diese zu verlassen. Aber dieser Mut wird belohnt.“ so Speakerin Katrin Loch.

Fakten belegen den Zusammenhang

Auch wissenschaftliche Untersuchungen belegen den Zusammenhang zwischen Selbstliebe und Erfolg. Eine Studie des American Psychological Association zeigt, dass Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl häufiger an Stress und Burnout leiden, während ein starkes Selbstwertgefühl zu größerem Erfolg und besserer Gesundheit führt. Dies ist ein zentrales Thema in Katrin Lochs Vorträgen: Sie zeigt auf, wie wichtig es ist, das eigene Selbstwertgefühl zu stärken, um persönliche und berufliche Ziele zu erreichen.

Die Bedeutung von Selbstvertrauen für Erfolg

Katrin Loch hat auf ihrem Weg die Erfahrung gemacht, dass das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten der Schlüssel zu allem ist. Ihr Vortrag „Ja, ich will. Und ja, ich trau mich“ ermutigt Menschen, ihren eigenen Weg zu gehen, ihre Ängste zu überwinden und ihre Träume zu verwirklichen. Denn wenn man den Mut hat, an sich selbst zu glauben, ist alles möglich.

Über Katrin Loch: Katrin Loch ist Speakerin, Mentaltrainerin und Autorin. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen darin zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten, indem sie ihre Selbstliebe und ihr Selbstvertrauen stärken. In ihrem neuen Vortrag „Ja, ich will. Und ja, ich trau mich“ teilt sie ihre eigene Geschichte und zeigt, wie man durch den Glauben an sich selbst große Erfolge erzielen kann. Zudem unterstützt sie Menschen in Form von Onlinekursen dabei, ihren Selbstwert zu stärken.

Mit ihrem Unternehmen „Love yourself. Love your life.“ unterstützt Katrin Loch in Form von Vorträgen, Büchern und Onlinekursen Unternehmen und Privatpersonen dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Sie ermutigt Menschen, über ihre Ängste hinauszuwachsen und den Glauben an sich selbst zu stärken. Ihre Mission: Menschen dazu zu bewegen, mutig ihren eigenen Weg zu gehen und ein erfülltes Leben zu gestalten.

Firmenkontakt

Love yourself. Love your life.

Katrin Loch

Tal 44

80331 München

015254044896



http://katrinloch.de

