Von der Speaker-Bühne in Deutschland direkt nach New York!

Attila Csiszer aus Boxberg hat am 13. März 2025 beim Internationalen Speaker Slam in Niedernhausen-Wiesbaden vor einem potenziellen Millionenpublikum im Livestream seine Botschaft präsentiert.

Das Event, das bereits in Metropolen wie Wien, München, Hamburg, Dubai und Miami stattgefunden hat, zog diesmal 230 Teilnehmer aus 28 Ländern an. Veranstaltet wurde der Wettbewerb von Hermann Scherer, Bestsellerautor und Top-Speaker, sowie dem Expertenportal.

Attila, Redner und Sichtbarkeitscoach, stellte sich der Herausforderung und teilte seine Kernbotschaft: „Deine Gedanken machen deine Welt“ Er zeigte auf, wie Menschen durch das Überwinden ihrer Angst vor Sichtbarkeit ihr volles Potenzial entfalten und ungeahnte Chancen ergreifen können.

Sein Vortrag unterstrich die enorme Kraft von Selbstbewusstsein, Mut und einem positiven Mindset.

Der Internationale Speaker Slam bot den Rednern jeweils 240 Sekunden, um ihr Publikum zu begeistern. Auf zwei Bühnen gleichzeitig präsentierten die Finalisten ihre Botschaften, nachdem sie sich bereits in einer Vorqualifikation bewiesen hatten. Das Event wurde weltweit über Online-Streaming-Plattformen übertragen und war somit für Millionen von Menschen zugänglich.

Attila nutzte diese einmalige Gelegenheit, um seine Expertise im Bereich Motivation und persönliche Entwicklung einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Seine eindrucksvolle Performance motivierte die Zuschauer, ihre eigenen Grenzen zu sprengen und an sich selbst zu glauben.

„Die Atmosphäre war absolut mitreißend,“ berichtete ein Teilnehmer. „Es war beeindruckend zu sehen, wie viele Redner ihre Geschichten mit Leidenschaft erzählt haben.“

Doch Attilas Erfolg beim Speaker Slam war erst der Anfang: weniger als 24 Stunden nach seinem Auftritt erhielt er ein internationales Vertragsangebot – und wird bald in New York auf der Bühne stehen.

Mit diesem Meilenstein beweist Attila Csiszer eindrucksvoll, dass der Mut zur Sichtbarkeit Türen öffnen kann – bis auf die größte Speaker-Bühne der Welt.

