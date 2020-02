Von der Sprintdistanz bis zum Ironman: So erreichst du Bestzeiten im Triathlon

So werden Triathleten schneller! In TRIATHLON TOTAL fasst Roy Hinnen seine Erfahrungen aus mehr als 30 Jahren Triathlonsport in 30 Kapiteln zusammen und bietet jedem Athleten das Know-how, das er braucht, um eine neue Bestzeit zu erreichen. Mit seiner interaktiven Swim-, Bike-, Run- und Race-Formel hat Roy den Zeitgeist voll getroffen – vor allem für Athleten mit wenig Zeit und großen Zielen.

Die neue Auflage des Buches TRIATHLON TOTAL des Schweizer Erfolgscoachs Roy Hinnen richtet sich vor allem an Ausdauersportler, die bereits ein paar Jahre Wettkampferfahrung gesammelt haben und nun ihre persönliche Bestzeit im Triathlon verbessern möchten. Das Buch steht in enger Verbindung mit einem einzigartigen Online-Tool auf der Website von Roy Hinnen, das für eine interaktive Trainingsplanung entsprechend den eigenen Stärken, Schwächen und vor allem Zielen genutzt werden kann. Die Herangehensweise von Roy ist leicht verständlich, ganzheitlich und nachhaltig.

Mit dem Kauf des Buches erhält jeder Leser einen Zugangscode zu einem gratis 70.3-Trainingsplan bei PerfectPace im Wert von 180 €. Darüber hinaus enthält das Buch Hintergründe und erste Einblicke in die Resultate des weltweit größten Neoprentests, der im Schwimmkanal Horgen durchgeführt wurde.

Roy Hinnen: TRIATHLON TOTAL: Dein Weg zur neuen Bestzeit. Frankfurt: Sportwelt Verlag, 4. Auflage, Februar 2020, 476 Seiten 28,95 Euro, ISBN 978-3-941297-32-6

Roy Hinnen zog bereits als 18-Jähriger in die USA, wo er mit Dave Scott und Mark Allen trainierte. Seine Langdistanz-Bestzeit erzielte er 1991 in 8:35 Stunden. Seit 2002 coacht er Athleten aller Leistungsklassen und betreibt seit 2016 den ersten Schwimmkanal in der Schweiz. Er lebt in Zug und Davos, ist verheiratet und hat einen Sohn.

Der Sportwelt Verlag ist ein deutscher Fachverlag für Sportliteratur. Themenschwerpunkte sind Trainingsbücher für Triathlon, Laufen, Schwimmen, Radfahren, Ultramarathon und Ultratriathlon – aber auch Sporternährung und Sportlerbiografien. Nicht nur die Attribute Durchhaltevermögen und Willensstärke, sondern auch Gesundheit und Fitness sind ausschlaggebend dafür, dass der Ausdauersport immer mehr Menschen in seinen Bann zieht. Sportveranstaltungen – wie Ironman oder Marathonläufe – ermöglicht etwas, das man mit Geld nicht kaufen kann: unvergessene Erlebnisse, zahlreiche Glücksgefühle und intensive Erfolgsmomente. Der Sportwelt Verlag hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Begeisterung an seine Leser weiterzugeben.

