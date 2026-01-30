Von der Vision zur Realität:

Starten Sie 2026 in Ihre erfolgreiche Zukunft als HELP zertifizierter Coach & Business Coach

Der intensive Kompaktlehrgang der HELP Akademie zum zertifizierten Coach & Business Coach mit KI-Kompetenz vermittelt Ihnen professionelles, praxisnahes und methodenübergreifendes Coachingwissen.

Sie entwickeln eine reflektierte, stabile und werteorientierte Basis für Ihre künftige Tätigkeit als Coach und lernen, Menschen in ihren Prozessen dynamisch und souverän zu begleiten – für nachhaltige Entscheidungen, sinnstiftende Veränderungen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Ein innovativer und zukunftsorientierter Baustein des Lehrgangs ist die sinnvolle Möglichkeit der Anwendung digitaler Tools und KI sowohl im Coachingprozess wie auch im Eigenmarketing als Coach.

Die Coachingausbildung der HELP Akademie wurde von einem kompetenten Dozententeam – alle selbst mit langjähriger Coachingerfahrung im Bereich Business und Life Coaching – mit einem hohen Qualitätsanspruch entwickelt. Sie verbindet fachliche Tiefe mit echter Praxistauglichkeit und einem verantwortungsbewussten und wertschätzendem Blick für die Menschen, die begleitet werden.

Der Lehrgang umfasst rund 200 Unterrichtseinheiten und dauert sechs Monate. Der Unterricht findet überwiegend online, abends und an Wochenenden statt und ist damit gut geeignet für eine berufsbegleitende Teilnahme. Der modulare Aufbau bietet einen methodisch und didaktisch optimal strukturierten Lernprozess.

Für Menschen, die sich ein eigenes Coaching-Business haupt- oder nebenberuflich aufbauen möchten oder ihre beruflichen Fähigkeiten in der Führung und Arbeit mit Menschen gezielt erweitern möchten, bietet diese Ausbildung neue Perspektiven und eine ausgezeichnete Vorbereitung mit anerkannter Zertifizierung.

Willkommen sind alle Menschen, die Begeisterung und ein hohes Maß an Motivation mitbringen, künftig qualifiziert, verantwortungsvoll und wertschätzend mit Klienten in Coaching- und Beratungsprozessen arbeiten zu wollen.

Wichtigste Voraussetzung ist die Bereitschaft zur Selbstreflexion, ganzheitlichem Lernen und Entwickeln personaler und sozialer Kompetenzen.

Wir beraten Sie gerne persönlich: info@help-akademie.de und 089-215459-20

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

