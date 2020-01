Von der Vision zur Realität

Mit Workforce Management verändert ATOSS seit über 30 Jahren die Arbeitswelt, jetzt erhält das mehrfach ausgezeichnete Münchner Unternehmen erstmals den Top Employer Award

München, 30.01.2020. Die ATOSS Software AG mit Hauptsitz in München hat eine beeindruckende Entwicklung vorzuweisen. Seit nunmehr vierzehn Jahren in Folge erzielt der Workforce Management Spezialist ein Rekordjahr nach dem anderen. Für Finanzstärke, innovative Technologien und überdurchschnittliches Wachstum erhielt das Unternehmen bereits mehrere Awards. Jetzt wurde ATOSS als eine von weltweit rund 1.600 Organisationen als Top Employer 2020 in Deutschland ausgezeichnet.

Das Jahr 2019 war für ATOSS ein ganz besonderes. Munich Strategy und die Amsterdamer Digitalberatung Bloom platzierten das Unternehmen im Wirtschaftswoche-Ranking „Digitale Pioniere Mittelstand“ auf Rang Sieben. Bereits zum dritten Mal in Folge verliehen Handelsblatt und Munich Strategy dem Workforce Management Experten das Siegel „Top 100 im deutschen Mittelstand“. ATOSS belegte 2019 den elften Platz unter 3.000 mittelständischen Unternehmen. Auch in Bezug auf Human Resources gab es im vergangenen Jahr einen Meilenstein. Das international expandierende Unternehmen mit zwölf Standorten in Europa überschritt bei der Mitarbeiterzahl die 500er-Marke. HR Director Henrich Götz nahm dieses Ereignis zum Anlass, die HR-Strategie neu zu denken und sich mit den Top Employern der Welt zu benchmarken. „Im Bereich unserer Lösungen sind wir seit Jahrzehnten als Premium-Anbieter bekannt. Aufgrund unseres starken Wachstums und der demografischen Situation wird es immer wichtiger, ATOSS auch als attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren.“

Auf dem Arbeitsmarkt kann ATOSS mit einem wichtigen Asset punkten. Götz erklärt: „Im 21. Jahrhundert steht bei den Mitarbeitern der Wunsch nach einer sinnstiftenden Tätigkeit an vorderster Stelle. Unser Team arbeitet seit vielen Jahren motiviert und engagiert daran, den Umbruch der Arbeitswelt zum Vorteil von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu gestalten. Die Antwort auf die Frage „Warum gerade ATOSS?“ ist unserer Geschichte und Kultur quasi inhärent.“ Was 1987 als Zeitwirtschaftslösung entstand, ist heute eine browserbasierte High-End-Plattform, die weltweit rund 3,4 Millionen Arbeitnehmern flexiblere Arbeitszeiten ermöglicht. Die Vision einer Human Economy hat sich bei mehr als 8.000 Kundenprojekten manifestiert. ATOSS Workforce Management schafft in Organisationen aller Größen und Branchen auf allen Ebenen Mehrwert und macht so die Vision einer zukunftsfähigen Arbeitswelt zur Realität.

Das Top Employers Institute ist die weltweite Autorität für die Zertifizierung von herausragenden Mitarbeiterbedingungen. In diesem Jahr wurden rund 1.600 Top Employer in 119 Ländern und Regionen, auf 5 Kontinenten identifiziert und ausgezeichnet. Der HR Best Practices Fragebogen umfasst 100 Fragen, die 600 Praktiken aus 10 Praxisbereichen untersuchen: Talentstrategie, Personalplanung, Talent Acquisition, Onboarding, Training&Entwicklung, Performance Management, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgeplanung, Compensation&Benefits und Unternehmenskultur. Unternehmen, die als Top Employer zertifiziert sind, setzen sich dafür ein, ihre Mitarbeiter in das Zentrum des unternehmerischen Handelns zu stellen und ihnen ein herausragendes Arbeitsumfeld zu bieten.

David Plink, CEO des Top Employers Institute, sagt: „Um als Top Employer anerkannt zu werden, muss ein Unternehmen beweisen, dass die Umsetzung der Personalstrategien die Arbeitswelt der Mitarbeiter bereichert. Die zertifizierten Unternehmen sind ein herausragendes Beispiel für engagiertes Personalmanagement, kontinuierliche Verbesserung und das Versprechen: „for a better world of work“. Glückwunsch!“

Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung – in der Cloud oder On Premise. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 8.000 Kunden in 42 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, SIXT SE, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com

Kontakt

ATOSS Software AG

Sabine Eriyo

Rosenheimer Straße 141 h

81671 München

08942771358

sabine.eriyo@atoss.com

http://www.atoss.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.