Von Kultur bis Party: In Frankfurt nachts im Museum

Citadines City Centre Frankfurt und lyf East Frankfurt als Ausgangspunkte für die Nacht der Museen am 25. April 2026 und für Streifzüge durch die Kulturlandschaft der Mainmetropole

Einmal im Jahr gehört in Frankfurt die Nacht ganz den Museen, wenn sich mehr als 50 Kulturorte entlang des Museumsufer am Main und darüber hinaus an der Nacht der Museen beteiligen. Die Institutionen öffnen nicht nur ihre Ausstellungen, sondern bieten außerhalb der regulären Öffnungszeiten Führungen, Konzerte oder ungewöhnliche Programmpunkte (Tickets gibt es für 17 Euro inklusive ÖPNV-Ticket). Für alle, die diesen besonderen Abend am 25. April 2026 von 19 bis 2 Uhr entspannt erleben möchten, sind das Citadines City Centre Frankfurt und das lyf East Frankfurt zwei passende Adressen für einen Aufenthalt in der Stadt und gute Ausgangspunkte für einen abendlichen Streifzug entlang des Museumsufers.

Historisch, innovativ und informativ

2026 präsentiert sich das Programm zur Nacht der Museen wieder abwechslungsreicher denn je. So wird zum Beispiel das Historische Museum Frankfurt selbst zur Bühne. Unter dem Motto „Drag Me to the Museum“ treffen Drag-Performances auf DJ-Sets, während im beliebten Schneekugel-Foyer eine Silent Disco stattfindet. Wer zwischendurch Lust auf Geschichte hat, kann die Ausstellungen auf eigene Faust erkunden. Ganz anders die Atmosphäre im Institut für Stadtgeschichte im Karmeliterkloster: Hier nehmen Mitarbeiter Besucher mit Taschenlampen mit auf eine Reise durch die historischen Fischergewölbe unter dem Gebäude. Dazu spielt im Innenhof die Swingband Jonas & his Jivin“ Five. Auch im Städel Museum, das eine der bedeutendsten Kunstbestände Deutschlands beherbergt, lohnt sich die nächtliche Stippvisite. Neben den umfangreichen Sammlungen von den Alten Meistern bis zur Gegenwart können Gäste hier unter anderem die Sonderausstellung „Monets Küste“ erleben, sowie Kurztouren zu ausgewählten Werken.

Drei Tage Feiern zu Ehren der Kultur

Neben der Nacht der Museen gehört auch das Museumsuferfest zu den festen Höhepunkten im Frankfurter Kulturjahr. Drei Tage lang, genauer gesagt vom 29. bis 31. August 2026, verwandelt sich das Mainufer in eine Festivalmeile mit Musik, Kulinarik und kulturellen Angeboten aus aller Welt – eine Veranstaltung, zu der auch in diesem Jahr wieder rund eine Million Gäste erwartet werden und die am Sonntagabend mit einem großen Feuerwerk endet. Der Bummel über das Frankfurter Museumsufer ist kostenlos. Lediglich für den Eintritt in die teilnehmenden Museen wird ein spezieller Button benötigt, der 7 Euro kostet und das gesamte Wochenende gültig ist.

Orte zum Ankommen

Wer Frankfurt zu diesen Anlässen besucht, erlebt eine Stadt, die ihre kulturelle Vielfalt besonders lebendig zeigt. Mit dem Citadines City Centre Frankfurt und dem lyf East Frankfurt finden Gäste gleich zwei Orte, von denen aus sich dieses besondere Erlebnis ideal entdecken lässt. Ersteres liegt im Europaviertel und verfügt neben Classic Rooms auch über Studios und Apartments. Die integrierten Küchen ermöglichen einen Aufenthalt, der sich unabhängig vom klassischen Hotelrhythmus gestalten lässt. Die zentrale Lage im Europaviertel bietet kurze Wege sowohl zu Messe und Festhalle als auch in die Innenstadt, und das benachbarte Skyline Plaza bietet hervorragende Möglichkeiten für eine spontane Einkaufstour.

Im lyf East Frankfurt steht das Social Living Konzept im Mittelpunkt. Offene Gemeinschaftsbereiche, Lounges und flexibel nutzbare Arbeitsbereiche prägen das Haus im Frankfurter Ostend und geben Raum für Austausch oder konzentriertes Arbeiten. Damit richtet sich das lyf vor allem an Gäste, die ihren Aufenthalt weniger klassisch, sondern in einem offenen und verbindenden Umfeld gestalten möchten. Ein kleines Highlight ist ohne Frage die Hotelbar Marmion mit der angeschlossenen Dachterrasse. Hier lässt es sich bei einem Cocktail hervorragend mit Blick über die Skyline Frankfurts verweilen.

Weitere Informationen zu allen Häusern, Marken und Angeboten von Ascott gibt es unter www.discoverasr.com/de

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 990 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 230 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

Firmenkontakt

The Ascott Limited

Ralph Steffen

Robinson Road 168

068912 Singapore

0065 6272 7272



http://www.discoverasr.com/de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Ralph Steffen

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

06257 68781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.