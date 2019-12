Von Picasso bis Mel Ramos zu Tanja Playner

Kunstwerke der Pop Art Künstlerin Tanja Playner werden neben der Kunst von Pablo Picasso, Salvador Dali, Mel Ramos in der Ausstellung „Kunstreise von Picasso bis heute“, organisiert von MAMAG Modern Art Museum und MOCAMAG Museum gezeigt.

Ihr einzigartiger unverwechselbarer Stil ist weltweit bekannt.

Die Pop Art Künstlerin Tanja Playner schafft es mit über 2 Mio Impressionen für Ihre Posts nicht nur eine außergewöhnliche Präsenz in Social Media, sondern neben Banksy gehört sie zu den wenigen lebenden Künstlern, die ihre Kunst im Musee du Louvre Paris gezeigt haben und während der La Biennale in Venezia 2019 mit ihrer Performance präsent waren. Auch der Enkel von Ferdinand Porsche – Ernst Piech war von ihren Kunstwerken beeindruckt und hat ihr eine Solo Ausstellung gewidmet. Die Künstlerin war im Juli 2017 auf dem Platz 11 aus mehr als 320.000 Künstlern neben Damien Hirst, Pablo Picasso, Jeff Koons, Gerhard Richter, Andy Warhol und Roy Lichtenstein unter den Top 300 Künstler weltweit auf artnet gelistet.

In der Ausstellung werden einige neue Arbeiten der Pop Art Künstlerin Tanja Playner zu sehen sein.

„Ich habe mit dem Inneren des Menschen gespielt. Mit der Position des Selbstwertgefühl, und ich finde meine jetzige Phase sehr interessant und spannend. Es entstehen so viele Ideen. Vielleicht nicht für jeden verständlich oder verständlich auf eine eigene Art, weil jeder diese für sich selbst anders interpretieren kann“ – sagt Tanja Playner.

Die Vernissage findet am 18 Jänner von 17 bis 19 Uhr im Schloss Hubertendorf statt.

Mehr Informationen: www.mamag-museum.com

