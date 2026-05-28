Von Schuld und Rollenbildern: Kleists „Marquise von O…“

Tauchen Sie ein in skandalöse Verwicklungen des 19. Jahrhunderts: Welche Funktion übernimmt der Gedankenstrich in Heinrich von Kleists „Marquise von O…“? Welche Rollenbilder spiegelt die Novelle wider? Welche intertextuellen Bezüge gibt es und welchen Zusammenhang hat das Werk mit der Entstehungsgeschichte Jesu? Entdecken Sie im neuen Sammelband „Heinrich von Kleists „Marquise von O“. Interpretationen und Deutungsansätze“, erschienen bei GRIN im März 2026, neue Blickwinkel auf die berühmte Novelle.

Der Sammelband beleuchtet Heinrich von Kleists „Marquise von O…“ aus verschiedenen Sichtweisen und bietet dabei interessante Interpretationen und Analysemöglichkeiten für den Literaturklassiker. Der Band untersucht dabei nicht nur die Rollenbilder und gesellschaftlichen Strukturen des beginnenden 19. Jahrhunderts, sondern auch inhaltliche Verbindungen zu anderen Werken.

Der Graf von F und der berüchtigte Gedankenstrich

Bis heute bietet die gezielte Verwendung des Gedankenstrichs in der Novelle zahlreichen Analyse- und Interpretationsstoff zur Schuldfrage des Grafen von F. Der Sammelband untersucht außerdem Parallelen zur Entstehungsgeschichte Jesu und dem dargestellten Frauenbild der Novelle. Er richtet sich damit nicht nur an Germanistik- und Literaturwissenschaftsstudierende, sondern auch an andere interessierte Leser:innen. Das Buch bietet eine fundierte Quelle für alle, die sich näher mit Heinrich von Kleists „Marquise von O…“ und literarischen Stilmitteln beschäftigen möchten.

Das Buch ist im März 2026 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-389-18271-0)

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1705272

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