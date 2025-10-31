Von Warschau bis ins Silicon Valley

Carlson Investments SE macht Risikokapital so liquide wie Aktien

Carlson Investments SE (CISE) schreibt die Regeln des Risikokapitals neu. Wo der Zugang zu Innovationen früher ausschließlich Institutionen und sehr vermögenden Investoren vorbehalten war, macht CISE das Investieren in die Durchbrüche von morgen so einfach – und so liquide – wie den Kauf einer Aktie.

Gegründet im Jahr 2003 und an mehreren europäischen Börsen gelistet, agiert CISE an der Schnittstelle zwischen regulierten Finanzmärkten und Venture Capital. Das Unternehmen hat sich dem Ziel verschrieben, Investoren Zugang zu vielversprechenden technologischen und medizinischen Innovationen zu ermöglichen.

Über die Entscheidung, Carlson Investments SE an die Börse zu bringen, erklärt CEO Artur P. Jedrzejewski:

„Den Börsengang von Carlson Investments SE haben wir bewusst gewählt. Wir wollten Transparenz, Glaubwürdigkeit und langfristiges Vertrauen bei Investoren schaffen. Die Börsennotierung ermöglicht uns, Liquidität zu bieten, Sichtbarkeit an europäischen Kapitalmärkten aufzubauen und zu zeigen, dass Risikokapital mit denselben Governance-Standards wie börsennotierte Unternehmen arbeiten kann. Sie verschafft auch unseren Portfoliounternehmen den Vorteil eines glaubwürdigen, börsennotierten Partners und eines breiteren Investorenpools.“

Warum das jetzt wichtig ist

Mit der Transformation ganzer Branchen durch künstliche Intelligenz, dem Aufstieg von HealthTech und der zunehmenden Bedeutung Zentraleuropas als Innovationsstandort war der Bedarf an zugänglichen Venture-Capital-Investitionen noch nie so groß.

Traditionelles Risikokapital ist durch strukturelle Hürden wie lange Haltefristen, hohe Einstiegssummen und geringe Transparenz eingeschränkt. Carlson Investments SE beseitigt diese Barrieren durch:

Keine Mindestinvestitionsgröße

Keine Sperrfristen

Hohe Liquidität

Erstmals können Privatanleger in Startups investieren, die globale Herausforderungen lösen – und dabei die Flexibilität und Transparenz einer börsennotierten Aktie behalten.

CEO Jedrzejewski betont:

„Traditionelles Risikokapital basiert oft auf geschlossenen Fonds mit begrenzter Laufzeit und intransparenten Strukturen. Carlson hat dieses Modell neu gedacht. Als börsennotierte Plattform kombinieren wir die Flexibilität des Venture-Investings mit der Verantwortlichkeit öffentlicher Märkte. Unser Fokus liegt auf langfristiger Wertschöpfung durch Eigenkapitalbeteiligungen, strukturierte Instrumente wie Warrants und innovative Kapitalmarktmechanismen, die Interessen zwischen Investoren, Gründern und Aktionären ausgleichen. Diese Strategie ermöglicht es uns, schnell zu agieren, global zu skalieren und Wertschöpfung offener zu teilen als das traditionelle Modell.“

Erfolgsbilanz und Vision

Mit einem Portfolio von über 40 wachstumsstarken Unternehmen in den Bereichen FinTech, MedTech und DeepTech hat Carlson Investments SE eine starke Grundlage für die Zukunft geschaffen.

Offenes Modell – Förderung nachhaltiger Wertschöpfung ohne vorzeitige Exits

169,35 % CAGR – Eine Investition von 100.000 EUR im Jahr 2020 wäre heute über 725.000 EUR wert

Globale Präsenz – Gelistet an der Warschauer Börse (WSE: CAI) und in Frankfurt (FRA: 2HB); Tochtergesellschaften reguliert durch die KNF (Polen) und BaFin (Deutschland)

Portfolio-Highlights: Wenn Vision Wirkung zeigt

Nutrix AG (HealthTech) – Bereitet den Launch von cortiSense vor, einem nicht-invasiven Cortisol-Messgerät und Gewinner des CES Innovation Award 2025. Unterstützt präventive Gesundheitsvorsorge und das Management chronischer Erkrankungen.

Debster.ai (LegalTech/AI) – Gewinner des Polish Intelligent Development Award 2025. Die KI-gestützte Automatisierung revolutioniert das Forderungsmanagement und schafft Echtzeittransparenz für Banken und Versicherer.

Paymiq Financial Group (FinTech) – Aktuell in der Kapitalbeschaffung bei einer Bewertung von 25 Mio. USD. Entwickelt Next-Generation-Zahlungsinfrastrukturen, darunter ein Virtual-IBAN-System, eine regulierte Stablecoin-Plattform und Banking-as-a-Service-Lösungen.

Die Zukunft des Venture Capital gestalten

Durch die Verbindung von Investoren mit bahnbrechenden Technologien schafft Carlson Investments SE messbaren finanziellen Wert – und definiert Risikokapital als eine offenere, inklusivere und global relevante Anlageklasse neu.

CEO Jedrzejewski über die Zukunft:

„Unsere Vision ist es, Carlson Investments SE zur führenden europäischen börsennotierten Venture-Capital-Plattform zu machen – eine Brücke zwischen privater Innovation und öffentlichen Kapitalmärkten. Wir wollen den Zugang zu Venture-Investitionen demokratisieren, Investoren jeder Größe an Wachstumsgeschichten teilhaben lassen und Transparenz in einen historisch exklusiven Sektor bringen. Ich bin überzeugt, dass sich Risikokapital zunehmend mit öffentlichen Märkten verbinden wird – unterstützt durch Tokenisierung, neue Finanzierungsmodelle und globale Vernetzung. Carlson wird an der Spitze dieser Entwicklung stehen.“

Risikohinweis

Diese Mitteilung

– stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar

– beinhaltet Risiken, einschließlich des möglichen Kapitalverlustes

– garantiert keine zukünftigen Erträge

– frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse

Börsennotierungen

Warschauer Börse (PLN): CAI, PLHOTB000011

Frankfurter Börse (EUR): 2HB (FRA), PLHOTB000011

Münchner Börse (EUR): 2HB (MUN), PLHOTB000011

Stuttgarter Börse (EUR): 2HB (STU), PLHOTB000011

GETTEX (EUR): 2HB (GET), PLHOTB000011

WKN: A0RNWQ

Pressekontakt:

Management Office

Carlson Investments SE

ir@carlsonvc.com

https://carlsonvc.com

Carlson Investments SE, gelistet am NewConnect der Warschauer Börse sowie am deutschen Open Market (Frankfurt, München, Stuttgart, Gettex), unterstützt wachstumsstarke Tech-Start-ups in den Bereichen Healthtech, KI, Fintech und Deeptech. Carlson verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und integriert seine Portfoliounternehmen in ein globales Netzwerk strategischer Partnerschaften.

Kontakt

Carlson Investments SE

Management Office

Sienna 72

00-833 Warschau

0123456789



https://carlsonvc.com

