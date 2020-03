Von zu Hause aus BWL und Sprachen lernen

Effiziente und effektive Weiterbildung: Fernlehrgang “Betriebswirtschaft” startet am 15. April 2020 zum 43. Mal/Auftakt zu den Crashkursen “Rechnungswesen & Controlling”, “Marketing & Strategie” und Unternehmensgründung jederzeit flexibel

BASEL – Das Studium zu Hause ermöglicht eine effiziente und effektive Weiterbildung: In der digitalisierten Welt dienen EBook, Laptop, Tablet und Smartphone als ideale Helfer, neues Fachwissen zu lernen. Wer sich weiterbilden will, kann den modular aufgebauten Intensivstudiengang Betriebswirtschaft, Crashkurse zu betriebswirtschaftlichen Schwerpunktthemen oder auch Sprachen belegen. “Fernlehrgänge sind das ideale Instrument, um unabhängig von Ort und Zeit selbstbestimmt, seine beruflichen Aufstiegschancen zu verbessern”, sagt Studienleiter Dr. Ralf Andreas Thoma vom Betriebswirtschaftlichen Institut & Seminar Basel. Das Institut verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Distance-Learning-Anbieter ( www.bwl-institut.ch).

Wer gerne den nächsten Schritt auf der Karriereleiter nehmen möchte, kann sich mit Hilfe von Fortbildungen und themenbezogenen Schulungen qualifizieren. Das Betriebswirtschaftliche Institut & Seminar Basel bietet unterschiedliche Weiterbildungen an, die in einer Auszeit, im Homeoffice oder neben dem Hauptberuf am Abend oder an Wochenenden absolviert werden können.

Der modular aufgebaute Fernlehrgang “Betriebswirtschaft” startet am 15. April 2020. Das neun- bis zwölfmonatige Intensivstudium ist auf die Bedürfnisse von Führungs- und Führungsnachwuchskräften zugeschnitten, die sich zur Ergänzung ihres Fachwissens umfassende betriebswirtschaftliche Kenntnisse aneignen möchten. Der in zehn Module unterteilte Studiengang, der bereits zum 43. Mal aufgelegt wird, schließt als Dipl.-Betriebsökonom (BI) ab. Praxisrelevante Kenntnisse in “Betriebswirtschaft” stehen im Fokus des Fernlehrgangs: Neben einer Einführung geht es um das Rechnungswesen (Bilanz und GuV, Kosten- und

Leistungsrechnung), um Controlling, Marketing, Finanzierung, Investitionsrechnung sowie zwei Kapitel der Unternehmensführung und einen Abstecher in die Volkswirtschaftslehre. Das Intensivstudium Betriebswirtschaftslehre ist auch in einer englischsprachigen Version als “Intensive Course in Business Administration” möglich. Wer sich einen Eindruck von den Lehrgängen verschaffen will, kann Auszüge aus den Lehrgangsunterlagen kostenlos und unverbindlich unter www.bwl-institut.ch einsehen.

Gerade für Ingenieure und Techniker, die in BWL fit werden wollen, ist das berufsbegleitende Fernstudienangebot des Betriebswirtschaftlichen Instituts & Seminar Basel zugeschnitten. “Nur wer eine Bilanz lesen kann und Einblick ins Controlling hat, macht in der digitalisierten Welt als Nicht-Ökonom die wichtigen Schritte auf der Karriereleiter”, so der Studienleiter. Das Institut konzentriert sich auf die wesentlichen Themenfelder der Betriebswirtschaftslehre, die in der digitalen Welt wichtig sind. Dazu bietet das Fernstudium große Flexibilität: Der Studierende kann sich den Lernstoff einteilen und je nach Belastung durch den Job mehr oder weniger büffeln.

Crash-Kurse “Rechnungswesen” und “Marketing”

Zu den betriebswirtschaftlichen Schwerpunktthemen “Rechnungswesen & Controlling”, “Marketing & Strategie” und Unternehmensgründung bietet das BWL-Institut drei spezielle Lehrgänge an, die jederzeit gestartet werden können. Die ein bis zwei Monate dauernden berufsbegleitenden Crashkurse sind besonders auf Bedürfnisse von Fach- und Führungskräften aus nicht-wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen zugeschnitten.

Die Crashkurse vermitteln kurz und kompakt das wichtigste BWL-Wissen zu den Kernthemen Rechnungswesen, Marketing oder Unternehmensgründung. Der Crash-Kurs Rechnungswesen und Controlling vermittelt kurz und kompakt das wichtigste Wissen zu Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnung, Kostenrechnung und Controlling. Der Crash-Kurs Marketing und Strategie richtet sich an Teilnehmer, die ihr Know-how in Marketing und strategischem Management gezielt vertiefen möchten. Der Crash-Kurs Unternehmensgründung bereitet gezielt auf die ersten Schritte in die Selbstständigkeit vor.

Face-to-face-Sprachtraining

Sprachkompetenz im Umgang mit internationalen Kunden wird immer wichtiger. Die Atlas Business Language GmbH (Basel), ein Schwesterunternehmen der Betriebswirtschaftliches Institut & Seminar Basel AG, bietet Sprachkurse in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch an. Die Sprachkurse richten sich laut Dr. Ralf Andreas Thoma an Teilnehmer auf allen Sprachstufen. Vor Kursbeginn kann der Teilnehmer – unverbindlich und kostenlos – einen Einstufungstest absolvieren. ABL nutzt innovative Webinarlösung, die sehr hochwertigen Online-Sprachunterricht bis hin zum Einzeltraining face-to-face ermöglicht ( www.atlas-business-language.ch).

Betriebswirtschaftliches Institut & Seminar Basel AG/ Atlas Business Language ABL GmbH

Die Betriebswirtschaftliche Institut & Seminar Basel AG bietet seit 1999 als privates Weiterbildungsinstitut ein praxisorientiertes effizientes Studienangebot. Das Institut hat im März 2007 das eduQua-Zertifikat erhalten. Das Schweizerische Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen wurde im März 2020 erneut bestätigt. Außerdem ist das Institut Mitglied im Schweizerischen Verband für Erwachsenenbildung (SVEB) und der European Association of Distance Learning (EADL). Weitere Infos unter www.bwl-institut.ch

Die Atlas Business Language ABL GmbH als Schwesterunternehmen der Betriebswirtschaftliches Institut & Seminar Basel AG hat sich seit 2001 auf Sprachkurse, insbesondere für Firmenkunden, in allen Geschäftssprachen spezialisiert. Zu den Kunden zählen internationale Konzerne wie Canon, Sunrise, Würth, MAN oder Credit Suisse. Alle ABL-Trainer sind diplomierte Sprachlehrer mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung. Dies garantiert einen lebendig gestalteten, auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnittenen Unterricht. Weitere Infos unter www.atlas-business-language.ch

Firmenkontakt

Betriebswirtschaftliches Institut & Seminar Basel AG

Dr. Ralf Andreas Thoma

Wartenbergstraße 9

4052 Basel

0041-61-26120000

info@bwl-institut.ch

http://www.bwl-institut.ch

Pressekontakt

Pressebüro König

Dipl.-Kfm. Josef König

Stadtplatz 26

84347 Pfarrkirchen

0049.8561.910771

info@koenig-online.de

http://www.koenig-online.de/pressefach2.html

Bildquelle: @BWL_Institut