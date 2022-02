Vonberg AG: Die Vorteile der Private Equity

Albert Merturi von der Vonberg AG klärt über das Thema Private Equity auf

Die Vonberg AG ist ein Unternehmen, das sich auf Investments in Private-Equity-Lösungen spezialisiert hat. Dieses Anlagemodell ermöglicht es Investoren in innovative Schweizer Startups oder vielversprechende Unternehmen zu investieren, noch bevor diese den Gang zur Börse angetreten haben. Der Finanzdienstleister hat seinen Sitz in Zürich und beschäftigt derzeit 20 Mitarbeiter, die durch ihre Expertise im Bereich der Privatwirtschaft für eine hohe Kundenzufriedenheit sorgen. Albert Merturi ist Fachmann für Anlageberatung bei der Vonberg AG und kennt sich mit den Vorteilen von Private Equity bestens aus.

ÜBER PRIVATE EQUITY

Wie Albert Merturi von der Vonberg AG erklärt, ist Private Equity nichts anderes als der englische Begriff für Beteiligungskapital. Das Prinzip der Private Equity sieht vor, dass die Gesellschaften in Unternehmen oder Startups investieren, die nicht an der Börse kotiert sind, wodurch diese wiederum die Möglichkeit erhalten, sich weiterzuentwickeln. Der Anlagehorizont der Beteiligung und der Einsatz von Fremdkapital variiert dabei je nach Investor. Das Ziel ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten: Firmen können mehr Freiheit dazugewinnen, um sich zu entfalten und zu verbessern und die Investoren können davon profitieren, da sich Private-Equity-Renditen langfristig oftmals besser entwickeln als das es bei börsenkotierten Beteiligungspapieren der Fall ist.

WELCHE VORTEILE PRIVATE EQUITY BIETET

Zum einen kommen bei der Vonberg AG nur Investitionsprojekte für eine Vermittlung infrage, die vorher von den Experten eingehend überprüft und als erfolgsversprechend eingestuft werden und zum anderen werden die Investoren selbst vorher eine Prüfung unterzogen. Wie bereits erwähnt, ist das Ziel für beide Vertragsparteien eine Win-Win-Situation zu schaffen, wobei sich Anleger und Verantwortliche im Geschäft genau über die jeweiligen Interessen abstimmen. Darüber hinaus ist die Kursvolatilität im Vergleich zu anderen Anlageklassen geringer.

DER SERVICE DER VONBERG AG

Die Vonberg AG ist im Grunde genommen das Bindeglied zwischen den Unternehmen und Investoren. Die Vonberg-Mitarbeiter fungieren hier nicht nur als Vermittler, sondern gelten auch als erste Anlaufstelle bei Fragen rund um Finanzierungen und Investitionen und begleiten darüber hinaus beide Parteien auf ihrem Weg zu einer erfolgsversprechenden Partnerschaft. Ziel der Vonberg AG ist es, Finanzanlagen zu finden, die zur jeweiligen Anlagestrategie der Investoren passen und den Kunden sowie Portfoliounternehmen stets den größtmöglichen Mehrwert zu bieten.

KARRIEREMÖGLICHKEITEN BEI DER VONBERG AG

Wer Interesse an einem Job bei der Vonberg AG hat, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. So setzt das Züricher Unternehmen voraus, dass die Mitarbeiter den Dienstleistungen entsprechend geschult und ausgebildet sind, wobei die Vonberg AG den Angestellten auch zahlreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten anbietet. Darüber hinaus wird darauf Wert gelegt, dass die Mitarbeiter stets auf dem neusten Stand der Wirtschaft sind. Das Unternehmen bietet den Mitarbeitern beste Karrierechancen in einem team- und leistungsorientierten Umfeld, in dem es darauf ankommt, gemeinsam Ziele zu formulieren und zu erreichen.

Die Vonberg AG fördert innovative Schweizer Firmen und bringt qualifizierte Private sowie institutionelle Investoren mit Unternehmern, die Kapitalbedarf haben, zusammen. Die profunde Analyse von Chancen und Risiken, Stärken und Schwächen der Vonberg AG bildet die Grundlage für wohl überlegte Beteiligung.

Firmenkontakt

VONBERG AG

R. B.

Flurstrasse 30

8048 Zürich

+41 (0)44 493 01 01

info@vonberg.ch

http://vonberg.ch/

Pressekontakt

VONBERG AG

l. P.

Flurstrasse 30

8048 Zürich

+41 (0)44 493 01 01

vonberg-ag@clickonmedia-mail.de

http://vonberg.ch/

