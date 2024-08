Vor dem Umzug Hausratversicherung informieren

R+V-Infocenter: Wohnfläche wichtig für Versicherungsschutz

Wiesbaden, 21. August 2024. Bei einem Umzug ist meist auch die Hausratversicherung im Gepäck. Doch sie muss an das neue Zuhause angepasst werden, damit Möbel, Fernseher und Co. bei einem Schaden ausreichend versichert sind. Darauf macht das Infocenter der R+V Versicherung aufmerksam.

Die Grundlage für die Hausratversicherung ist die Wohnfläche. Sie muss richtig angegeben werden – und gerade die Wohnungsgröße ändert sich bei einem Umzug fast immer. „Für die Versicherung sind weitere Faktoren wichtig, beispielsweise ob das Einbruchsrisiko in einer Gegend besonders hoch oder besonders niedrig ist“, erklärt Expertin Christine Gilles von der R+V Versicherung. Auch ob eine Absicherung gegen Naturgefahren enthalten ist, spielt eine Rolle, weil sich das beispielsweise die Hochwassergefahr von Ort zu Ort unterscheiden. „Deshalb sollte die Versicherung am besten über die neue Adresse und die neue Wohnfläche informiert werden, sobald der Umzugstermin feststeht. Nur so ist der vollständige Schutz gewährleistet“, ergänzt Gilles.

Wer in eine deutlich größere Wohnung zieht und dies der Versicherung nicht mitteilt, bekommt unter Umständen Schäden später nur teilweise ersetzt. Doch auch ein Wohnungswechsel in ein kleineres Domizil sollte gemeldet werden. „Der Beitrag kann niedriger sein – auch wenn der gesamte Hausrat in der neuen Wohnung Platz gefunden hat“, sagt R+V-Expertin Gilles.

Bei Umzug sind übergangsweise beide Wohnungen versichert

Gut zu wissen: Die meisten Hausratversicherungen decken bei einem Umzug übergangsweise Schäden in der alten und der neuen Wohnung ab. „In der Regel gilt dies für höchstens zwei Monate“, so Christine Gilles. Der Umzug beginnt, sobald die ersten versicherten Sachen in die neue Wohnung gebracht werden. Anders ist es aber, wenn die neue Wohnung gar nicht in Deutschland, sondern im Ausland liegt: Dann geht der Versicherungsschutz nicht auf die neue Wohnung über und endet in der alten Wohnung in der Regel zwei Monaten nach Umzugsbeginn.

Weitere Tipps des R+V-Infocenters:

– Verursachen private Helferinnen oder Helfer beim Umzug einen Schaden, ist deren Privathaftpflichtversicherung zuständig. Speditionen übernehmen in der Regel Kosten bis zu einer bestimmten Schadenshöhe.

– In den Versicherungspolicen ist angegeben, wann die Versicherung spätestens über einen Umzug informiert werden muss.

– Wenn zwei oder mehr Personen zusammenziehen, müssen unter Umständen beide Hausratversicherungen angepasst werden.

– Ist eine Trennung der Grund für den Umzug, sollte geprüft werden, auf wen die Hausratversicherung läuft und ob ein neuer Vertrag notwendig ist.

Das R+V-Infocenter wurde 1989 als Initiative der R+V Versicherung in Wiesbaden gegründet. Es informiert regelmäßig über Service- und Verbraucherthemen. Das thematische Spektrum ist breit: Sicherheit im Haus, im Straßenverkehr und auf Reisen, Schutz vor Unfällen und Betrug, Recht im Alltag und Gesundheitsvorsorge. Dazu nutzt das R+V-Infocenter das vielfältige Know-how der R+V-Fachleute und wertet Statistiken und Trends aus. Zusätzlich führt das R+V-Infocenter eigene Untersuchungen durch: Die repräsentative Langzeitstudie über die „Ängste der Deutschen“ ermittelt beispielsweise bereits seit 1992 jährlich, welche wirtschaftlichen, politischen und persönlichen Themen den Menschen am meisten Sorgen bereiten.

