Vorerst letzte Führung über Ballermann Ranch

Die Gut Aiderbichl Ranch in niedersächsischen Scholen öffnet am 02.10.2022 ein letztes Mal Tore

Vorerst zum letzten Mal in 2022 laden die Pferde, Esel und Bernhardiner der Gut Aiderbichl BALLERMANN RANCH alle Tierfreunde und Interessierte am Sonntag, den 02. Oktober 2022, pünktlich um 10 Uhr ein, ihr Zuhause im Tierparadies in Blockwinkel kennen zu lernen.

Im November entfällt die monatliche Führung wegen anderweitiger Termine. So erscheint am 15. 11. der zweite Band des knallbunten Kinderbuchs mit den neuen Abenteuern von Schnütchen Tessa und eine öffentliche Tiersegnung ist in der großen Halle der Ranch ebenfalls geplant.

Im Laufe der ca. 2,5stündigen Führung am 02. Oktober können sich Tierfreunde von der Haltung der geretteten Tiere auf dem Gut Aiderbichl Pferde- und Eselparadies in Niedersachsen überzeugen und vom oft traurigen Vorleben der Tiere erfahren. Gerne beantworten Annette und André Engelhardt dabei alle Fragen rund um die Versorgung der von Gut Aiderbichl geretteten Tiere.

Besucher der Ranch sind ‚Gast der Tiere‘, in deren Zuhause! Die Esel und Ponys laufen frei über das Gelände. Zwar können und dürfen die Gäste die Tiere gerne knuddeln und streicheln, dennoch ist die Ranch ausdrücklich kein Streichelzoo. Aus diesem Grunde ist die Führung für Kinder unter 8 Jahren auch NICHT geeignet. Im direkten Umgang mit den Ponys und Eseln müssen die Eltern auf ihre Kinder achten!

Kosten/Preis: Aiderbichl-Paten = frei; Kinder bis 14 Jahre = frei; Erwachsene = € 5,00/p.P. (kommt zu 100% den Tieren zugute!). Bei Fragen einfach anrufen: 04245-3179970

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

Bildquelle: Markus Hibbeler