Vorfreude auf Weihnachten für alle Kinder

Zur Vorweihnachtszeit unterstützen LINDA Apotheken deutschlandweit schwerkranke Kinder

Die Vorfreude auf das Weihnachtsfest ist für viele das wohl schönste Gefühl in der Adventszeit. Weihnachtsmarkt, Adventskalender, Kerzenschein und Beisammensein machen diese besonderen Wochen aus. Das greifen LINDA Apotheken in diesem Jahr mit ihren Beratungswochen zur Weihnachtszeit auf. Unter dem Motto „Vorfreude schmeckt am besten“ bieten sie ihrer Kundschaft vom 13. November bis 23. Dezember 2023 zahlreiche Angebote und Aktionen. Der Fokus liegt dabei zum dritten Jahr in Folge auf der Unterstützung des Bundesverband Kinderhospiz e. V.

Besonders für Kinder ist die Weihnachtszeit eine ganz besondere im Jahr. Doch die Vorfreude auf das Fest kann trüben, wenn Sorgen diese überschatten. Rund 50.000 Kinder in Deutschland leiden laut Bundesverband Kinderhospiz e. V. (BVKH) an einer lebensverkürzenden Krankheit.

Zum dritten Jahr in Folge unterstützen LINDA Apotheken deutschlandweit die Arbeit des BVKH. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit,“ betont Volker Karg, Vorstandssprecher der LINDA AG, der gemeinsam mit Gabriela Hame-Fischer, Aufsichtsratsmitglied der LINDA AG, als Botschafter für den BVKH eintritt. „Seit 2020 arbeiten wir mit dem Bundesverband Kinderhospiz zusammen und können so vor allem in der Weihnachtszeit die Kundinnen und Kunden der LINDA Apotheken auf dessen bedeutende Arbeit für schwerkranke Kinder aufmerksam machen.“

> Weihnachtliche Mal- und Bastelaktion

Wie in den vergangenen Jahren können sich Kinder in ihrer LINDA Apotheke (zu finden im LINDA Apothekenfinder auf www.linda.de) wieder eine Mal- und Bastelvorlage abholen und sie bunt gestaltet zurückbringen. Das Motiv ist dieses Jahr eine große Weihnachtskugel. Und diese bringt Kinderaugen gleich mehrfach zum Leuchten: Zum einen schmücken die zurückgebrachten Weihnachtskugeln die Schaufenster der LINDA Apotheken, um ein Zeichen der Solidarität für schwerkranke Kinder zu setzen. Zum anderen können die Kinder an einem Gewinnspiel für ein LINDANI Überraschungs-Paket teilnehmen.

Gleichzeitig erhalten die Eltern den Hinweis auf Spendenmöglichkeiten für den Bundesverband Kinderhospiz e. V. Diese Spenden richten sich gezielt an wichtige Leistungen des Bundesverbands, wie etwa die bundesweite Unterstützung der Kinderhospize, das OSKAR-Sorgentelefon oder den Versand von Überraschungspaketen an betroffene Familien, an denen sich LINDA ebenfalls mit zahlreichen Sachspenden beteiligt.

> Attraktive Vorteile für Kundinnen und Kunden zur Weihnachtszeit bei LINDA Apotheken

Ob es das Auffüllen der Hausapotheke für die Feiertage, ein akutes Krankheitsgefühl oder die Suche nach einem Geschenk für die Liebsten ist – LINDA Apotheken sind für die Bedürfnisse ihrer Kundschaft rund um die Advents- und Weihnachtszeit gut gerüstet. Neben fundierten Gesundheitstipps und Beratungen haben erfahrene Apothekerinnen und Apotheker im Vorfeld elf Top-Produkte ausgewählt, die im Fokus stehen. Kundinnen und Kunden profitieren außerdem von attraktiven Aktionen, wie einem großen Gewinnspiel für einen Aufenthalt im SCHLOSS Fleesensee in Norddeutschland. Zusätzlich finden sie im Beihefter LINDA SPEZIAL in der Apotheken Umschau einen exklusiven PAYBACK Coupon für 5Fach PAYBACK Extra °PUNKTE ab einem Einkaufswert von zehn Euro.

Das Prinzip ist einfach: Selbstständige Apotheker:innen haben sich in einer Kooperationsgemeinschaft unter der Dachmarke LINDA Apotheken zusammengeschlossen, um gemeinsam stark am Markt zu agieren. LINDA ist die deutschlandweit bekannteste Premium-Apothekendachmarke und Marktführerin in ihrem Segment. Das HANDELSBLATT vergab im Ranking Deutschlands Beste Händler 2022 in der Kategorie Apothekenkooperationen den 1. Platz an die LINDA Apotheken. Kundinnen und Kunden schätzen die herausragende Qualität und Top-Beratung der LINDA Apotheken. Auch für die Zukunft ist die Kooperation perfekt aufgestellt. Das beweist beispielsweise die breit aufgestellte digitale Ausrichtung durch unter anderem eine kund:innennah aufgestellte App. Insgesamt wurden LINDA Apotheken im Jahr 2023 als „Deutschlands beste Apotheken“ ausgezeichnet. Eigentümerin der Dachmarke LINDA Apotheken ist die LINDA AG, die sich dafür einsetzt, dass sich die selbstständigen inhaber:innengeführten Apotheken zukunftsorientiert positionieren und ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahren. Sitz der LINDA AG ist Köln.

Kontakt

LINDA AG

Carolina Bosch

Emil-Hoffmann-Str. 1a

50996 Köln

02236848780

022368487853



http://www.linda.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.