Vorhang auf – Haus verkauft: Home Staging für Profis

Wie Home Staging Besichtigungen verkürzt, Preise hebt und aus Interessenten Käufer macht – mit Praxis, Checklisten und Psychologie.

Mit Vorhang auf, Haus verkauft! legt Home-Staging-Pionierin Cornelia Augustin ein praxisnahes Standardwerk für den professionellen Immobilienverkauf vor. Das Buch zeigt, wie emotionale Inszenierung, klares Marketing und detailgenaue Vorbereitung Besichtigungen verkürzen, Entscheidungen erleichtern und bessere Preise ermöglichen.

Die Autorin verbindet Storys aus über zehn Jahren Projektpraxis mit klaren Regeln, Checklisten und einem Blick in Psychologie und Neurowissenschaft – vom ersten Eindruck über Farben, Licht und Düfte bis zum perfekten Abschluss.

Besonders: Ein Vorwort der Home-Staging-Erfinderin Barb Schwarz und zahlreiche Vorher-/Nachher-Beispiele machen den Nutzen greifbar – für Makler:innen, Bauträger, Investor:innen und private Verkäufer.

Bibliografische Angaben: Vorhang auf, Haus verkauft! – 1. Auflage 2025 – Mentoren-Media-Verlag (Imprint: Kallistea) – ISBN 978-3-98641-183-1.

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim publiziert Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten. Die Verleger glauben an das Potenzial jedes Einzelnen – ob Unternehmer, Kreative, Wissenshungrige oder Kinder – und begleiten sie mit Büchern, die Mut machen, Horizonte erweitern und nachhaltige Impulse setzen. Mit den Imprints des Verlagshauses werden unternehmerisches Denken und gesellschaftliches Bewusstsein gefördert. Dazu gehören kulturelle Tiefe, ästhetisches Empfinden, kindliche Vorstellungskraft und genussvolle Entdeckungsfreude – für eine freie, demokratische, mündige, gesunde und vielfältige Gesellschaft.

Firmenkontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)6132 / 4229-100



https://mentoren-verlag.de

Pressekontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)171 / 3247758



https://mentoren-verlag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.