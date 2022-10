Vorschau: Mettler-Toledo erstmalig auf dem Deutschen Fleisch Kongress 2022

Giesen, Mainz, 24. Oktober 2022 – Mettler-Toledo Produktinspektion, einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich automatisierter Inspektionstechnologie, begrüßt Besucher zum Meet & Greet und Networking auf dem Deutschen Fleisch Kongress 2022 vom 22. bis 23. November in den Rheingoldhallen in Mainz.

„Auf dem Deutschen Fleisch Kongress trifft sich die Branche – und wir freuen uns sehr, dieses Jahr erstmalig mit dabei sein zu können“, so Philip Kittan, Sales Manager bei Mettler-Toledo Produktinspektion. „Fleischproduzenten haben die Gelegenheit, sich im Austausch mit unseren Experten vor Ort unverbindlich darüber zu informieren, wie Produktinspektionslösungen von Mettler-Toledo ihre Verfahren zur Qualitätskontrolle und Einhaltung gesetzlicher und kundenseitiger Compliance-Vorgaben optimieren und gleichzeitig ihre Wirtschaftlichkeit und Prozesseffizienz steigern können.“

Produktinspektionslösungen für die Fleischwirtschaft

Das Portfolio von Mettler-Toledo Produktinspektion für die Fleischwirtschaft umfasst u. a. für Washdown-Umgebungen geeignete Kontrollwaagen, Metall- und hochleistungsfähige Röntgeninspektionssysteme zur Erkennung von Fremdkörpern wie z. B. Schlüsselbein- und Rippenknochen bei Geflügel sowie visuelle Inspektionssysteme zur Etikettierungs- und Kennzeichnungskontrolle. Die Geräte sind, je nach Kundenanforderungen und Anwendungsbereich, als Stand-alone-Lösungen oder platzsparende Kombisysteme verfügbar. Softwarelösungen wie ProdX™ zur Verwaltung der Prozessdaten im Qualitätsmanagement sowie zur Produktverfolgung runden neben umfangreichen Servicedienstleistungen das Portfolio ab.

METTLER TOLEDO ist ein weltweiter Hersteller von Präzisionsinstrumenten sowie Serviceanbieter. Das Unternehmen nimmt in zahlreichen Marktsegmenten eine führende Stellung ein. METTLER TOLEDO ist einer der größten Anbieter von Wägesystemen und Analyseinstrumenten für den Einsatz in Labors und der Inline-Messung in anspruchsvollen Produktionsprozessen der Industrie und des Lebensmittelhandels.

Der METTLER TOLEDO Geschäftsbereich Produktinspektion zählt zu den führenden Anbietern im Bereich automatisierter Inspektionstechnologie. Der Geschäftsbereich umfasst die Marken Safeline Metall- und Röntgeninspektion, Garvens und Hi-Speed Kontrollwaagen sowie CI-Vision und PCE Track & Trace. Die Produktinspektionslösungen steigern die Prozesseffizienz der Produzenten und unterstützen sie bei der Einhaltung von Industriestandards und Regulierungen. METTLER TOLEDO Systeme sorgen für eine nachhaltig höhere Produktqualität und tragen so zum Schutz der Verbraucher sowie des Rufes des Herstellers und seiner Produkte und Marken bei.

Für weiterführende Informationen: www.mt.com/pi-pr

