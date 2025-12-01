Vorstand des Mobilitätsverbands gewählt

Mitgliederversammlung bestätigt amtierenden Vorstand für weitere drei Jahre / Prinzing wieder Vorstandsvorsitzender / Can Baltaci neu im Vorstand /

Mannheim, November 2025. Im Rahmen der Nationalen Konferenz für Betriebliche Mobilität (#NaKoBeMo®) hat der Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V. (BBM) in Heidelberg seine Mitgliederversammlung ausgerichtet. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die turnusgemäßen Vorstandswahlen. Die Mitgliederversammlung bestätigte den bestehenden Vorstand im Amt. Neu in das Gremium gewählt wurde Ogulcan (Can) Baltaci, der zuvor als Vorstands-Beirat beratend aktiv war.

Can Baltaci ist seit einigen Jahren im Mobilitätsverband engagiert und durfte am gleichen Abend auf der Bühne der Nationalen Konferenz für betriebliche Mobilität – neben weiteren Absolventinnen und Absolventen – seine Urkunde als zertifizierter Mobilitätsmanager entgegennehmen. Als Verantwortlicher für das Fleet Management der Eppendorf Group SE & Co. KG beschäftigt er sich seit Jahren professionell mit den Themen und Herausforderungen für seinen Arbeitgeber. Mit seiner Wahl erhält das Vorstands-Gremium zusätzliche fachliche Expertise und Unterstützung für die Weiterentwicklung der Verbandsarbeit. Er wurde zum weiteren stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des Mobilitätsverbandes bestellt.

Kontinuität im Vorstand

Marc-Oliver Prinzing ist für weitere drei Jahre zum Vorstandsvorsitzenden gewählt worden und führt damit seine langjährige strategische Arbeit für den Verband fort. Auch den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Heinrich Coenen und Dieter Grün wurde von den Mitgliedern das Vertrauen ausgesprochen. Sie sind ebenfalls für weitere drei Jahre im Amt bestätigt worden. Axel Schäfer, Mitgründer und Geschäftsführer des BBM, bleibt wie bisher Mitglied des Vorstands.

www.mobilitaetsverband.de

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität (BBM) ist das größte Netzwerk für nachhaltige betriebliche Mitarbeitermobilität in Deutschland. Seit seiner Gründung im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement bündelt der BBM die Expertise für Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. Er setzt sich aktiv für die Belange seiner rund 650 Mitglieder ein und gestaltet die Zukunft der betrieblichen Mobilität mit.

Als Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe ist er auch auf europäischer Ebene stark vernetzt.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Heinrich Coenen (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter

Berliner Verkehrsbetriebe BVG), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Axel Schäfer

(Geschäftsführer und Vorstandsmitglied). Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

Firmenkontakt

Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53



https://www.mobilitaetsverband.de

Pressekontakt

Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53



https://www.mobilitaetsverband.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.