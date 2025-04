Vorstellung auf der Hannover Messe 2025

DIW Jahresprogramm 2025: Digitale Transformation, Leadership und Zukunftstalente im Fokus

Karlsruhe, 1. April 2025 – 34 Fachsessions voller Expertise – DIW Digital Industries World ( www.digital-industries.org), eines der führenden globalen Netzwerke für digitale industrielle Transformation, hat auf der Hannover Messe ihr Veranstaltungsprogramm für das Jahr 2025 vorgestellt. Im Mittelpunkt der Angebote stehen aktuelle Herausforderungen und zukunftsweisende Lösungen in Schlüsselbereichen wie Technologie, Finanzen und Nachhaltigkeit.

Das DIW-Programm richtet sich gezielt an Führungskräfte, das mittlere Management sowie junge Talente und bietet diesen strategisches Know-how, innovative Formate und Zugang zu einer starken Community. Ziel ist es, auf diese Weise neue Impulse für die digitale Transformation in Wirtschaft und Industrie zu setzen und Unternehmen und ihre Teams dabei zu unterstützen, Veränderungen aktiv zu gestalten und digitale Entwicklungen erfolgreich umzusetzen.

>> Von der Captive über KI bis hin zur Kreislaufwirtschaft

Neben klassischen Networking-Treffen umfasst das DIW Programm viele Workshops, Diskussionsrunden und Webinare für die Fachbereiche Finanzen und Versicherung, Nachhaltigkeit, Human Resources, Technologie und Vertrieb. Konzipiert und durchgeführt werden diese von den Leitern der entsprechenden Arbeitsgruppen – allesamt ausgewiesene Experten auf ihren Gebieten und häufig auch Mitglieder weiterer namhafter Verbände wie dem VDMA oder Dozenten für Hochschulen wie die Universität Luzern. Die Veranstaltungsthemen sind dementsprechend breit gestreut und gehen von der Gründung einer Captive, Embedded Finance und Datenmanagement für Industriedaten über Marktanalysen für das Digital Business bis hin zu Leadership-Strategien zur Steuerung der digitalen Transformation oder Schlüsseltrends in der Kreislaufwirtschaft.

>> Auch zwei neue Veranstaltungsformate wurden etabliert – Initiativen, mit denen die DIW ihr Werteverständnis unterstreicht: Menschen dazu befähigen, mutig zu handeln, nachhaltige Wirkung zu erzielen und sich kontinuierlich weiterentwickeln.

Während die „DIW Lounge for Leadership“ Führungspersönlichkeiten Raum für vertrauensvollen Austausch, Reflexion und Inspiration auf Augenhöhe bietet, wurde das Format „FutureMakers“ speziell für junge Talente konzipiert, die früh Verantwortung übernehmen und den digitalen Wandel aktiv mitgestalten wollen.

„Mit dem Jahresprogramm 2025 stärken wir unsere Rolle als Plattform für Vordenker und Macher der digitalen Industrie“, sagt Dr. Michael Reber, Vorstand von DIW Digital Industries World. „Wir laden Führungskräfte und Entscheidende aus Unternehmen jeder Größe ein, Teil unserer dynamischen Community zu werden – für neue Perspektiven, partnerschaftlichen Austausch und konkrete Impulse zur Weiterentwicklung der eigenen Organisation.

Das neue DIW Jahresprogramm „Digital World Events 2025“ kann ab sofort auf der DIW Internetseite ( www.digital-industries.org) im Downloadbereich heruntergeladen werden.

>> https://digital-industries.org/downloads/overview/digital-industries-world-events-2025

Digital Industries World (DIW) wurde 2018 von Siemens gegründet und ist ein einzigartiges globales Netzwerk für digitale industrielle Transformation, in dessen Rahmen sich führende Unternehmen, ausgewählte Experten sowie Studierende verschiedenster Branchen und Fachbereiche austauschen. Diesen Austausch fördert DIW gezielt durch ein umfassendes Programm, das speziell zur Stärkung seiner Mitglieder in den Schlüsselbereichen digitaler industrieller Transformation entwickelt wurde: Finanzen, Vertrieb, Nachhaltigkeit, Technologie und Human Disruption. Ziel ist es, die betriebliche Effizienz im Member-Unternehmen durch gemeinschaftliche Erkenntnisse der Community zu steigern, unter anderem durch den direkten Austausch mit Experten aus dem operativen Bereich, Know-how Trägern und dem Zugang zu praxisnahen Best Practices.

