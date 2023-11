Vorstellung neuester Entwicklungen, gelungener Austausch: CALEO Enterprise Performance Day war ein voller Erfolg

Exklusives Event zu Konzernberichterstattung, Finanzplanung, Business Intelligence

München, 15.11.2023 – Fachwissen, Praxis-Einblicke und der Austausch zu Konzernberichterstattung, Finanzplanung und Business Intelligence standen beim diesjährigen Enterprise Performance Day der Unternehmensberatung CALEO im Vordergrund. Die Teilnehmenden verließen das exklusive Event nicht nur mit neuen Erkenntnissen, sondern auch mit neugeknüpften Kontakten.

Bereits zum dritten Mal hat die Unternehmensberatung CALEO mit Hauptsitz in München Anwenderunternehmen von SAP-Softwarelösungen zum Enterprise Performance Day eingeladen. Am 25. und 26. Oktober stellten Experten und Berater von CALEO und SAP in der exklusiven Premium-Location „Upside East“ im Münchener Werksviertel die neuesten Entwicklungen und Projekte im Bereich Berichtswesen, Finanzplanung und Geschäftsanalytik vor. Einblicke aus der Praxis ergänzten die Fach- und Impulsvorträge: Boehringer Ingelheim, die DHL Group, Siemens und Siemens Energy gaben den Teilnehmenden aus Anwendersicht Einblick in den praktischen Umgang mit den entsprechenden SAP-Tools. Ein besonderes Highlight war die Vorstellung der neuentwickelten BW/4 Schnittstelle für S/4HANA for Group Reporting, die Konzernen und Großunternehmen ein performantes Reporting in einer bereits vorhandenen SAP BW/4 Umgebung ermöglicht.

„Es ist uns gelungen, Anwenderunternehmen mit unseren Impulsvorträgen zur Zukunft des Financial Reportings fundierte Informationen aus erster Hand zu vermitteln“, zieht Joachim Poisel, Head of Sales & Marketing bei CALEO, ein durchweg positives Fazit. „Die spannenden Praxisberichte unserer Gäste rundeten den Input ab und bereicherten unser Programm durch eine andere Sichtweise. Nach diesem tollen Feedback wird es auch 2024 wieder einen Enterprise Performance Day bei CALEO geben.“

„Wissensvermittlung und Knüpfen neuer Kontakte“

Die über 80 Teilnehmer zeigten sich nicht nur vom abwechslungsreichen Programm sehr angetan, sondern nutzten vielfach auch die Chance zum Austausch untereinander. „Im Fokus unseres Enterprise Perfomance Days stand nicht nur die reine Wissensvermittlung, sondern vor allem auch das Knüpfen neuer Kontakte“, erklärt Max Kramer, Geschäftsführer bei CALEO. „Wir freuen uns, dass wir mit unserem Event den Erfahrungsaustausch zwischen Experten, Anwendern und Teilnehmern ermöglicht haben und einen Beitrag für zukünftige Kooperationen leisten konnten.“

Möglich war das Networking nicht nur zwischen den Vorträgen, sondern vor allem auch in der zwanglosen Atmosphäre der Abendveranstaltung am ersten Tag: Der deutsche Musiker und Komponist Klaus Ammann sorgte mit seiner Band im „Upside East“ für ein stimmungsvolles Ambiente, bei dem die Teilnehmer, Experten und Gäste den Tag gemeinsam ausklingen ließen.

CALEO unterstützt Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation ihrer Konzernberichterstattungs- und Konzernplanungsprozesse inklusive Kennzahlen- und Steuerungsmodellen sowie Sustainability (ESG) Reporting.

Der Fokus liegt auf dem SAP-Produktportfolio, insbesondere auf S/4HANA for Group Reporting, BW/4HANA, BCS/4HANA, Business Planning and Consolidation und dem SAP Analytics Portfolio.

Innerhalb dieses Portfolios berät CALEO produktneutral und agiert als „Trusted Advisor“ und unabhängiger Experte. Durch die Kombination von umfassender fachlicher Kompetenz, Prozesskenntnis und technischer Expertise konzipiert und implementiert CALEO effiziente Lösungen mit messbarem Mehrwert.

