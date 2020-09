Vorstellung von XCARE+ KITCHEN im Rahmen der “Küchenmeile 2020”

Revolution auf dem Küchenmarkt: Zehn Jahre Garantie auf die gesamte Küche inklusive aller Elektrogeräte

Die Garantiemax GmbH präsentiert im Rahmen der Fachmesse “Küchenmeile 2020” ihr revolutionäres Mehrwertprogramm “XCARE+ KITCHEN” einem breiten Fachpublikum bestehend aus Ausstellern, Kunden, Verbänden, Architekten, Planern, Bauträgern und weiteren.

Das Programm “XCARE+ KITCHEN” ermöglicht es Küchenherstellern und Küchen-Händlern eine bislang nicht gekannte 10-Jahresgarantie auf die gesamte Küche inklusive aller Elektrogeräte auszustellen, völlig unabhängig der genutzten Marken. Dabei kann nicht nur eine Garantie ausgestellt, sondern auch die vollständige Schadens- und Serviceabwicklungen über die eigens dafür entwickelte und spezialisierte Garantiemax-Software abgewickelt und verwaltet werden. Garantiert schnell, nachhaltig und einfach in der Anwendung für alle Beteiligten.

“XCARE+ KITCHEN” schafft Mehrwerte auf Basis von Garantieleistungen, so dass Küchenhersteller und Küchenhändler eine langfristige Kundenbindung aufbauen, die höchste Qualität anbieten und das Umsatzvolumen steigern können.

Die Vorstellung von “XCARE+ KITCHEN” wird vom 19. bis 25.09.2020 im Rahmen der Küchenfachmesse für Profis aus Handel und Industrie, der “Küchenmeile”, auf dem über 1.800 m² großen Gelände des Forum 26 in Rödinghausen erfolgen. Die Garantiemax GmbH wird, neben 28 führenden Küchenherstellern unter dem Dach der Marketinggemeinschaft A30 Küchenmeile e.V., auf der “Küchenmeile” mit einem eigenen Stand vertreten sein und über ihr revolutionäres Mehrwertprogramm informieren.

Die Garantiemax GmbH ist im ostwestfälischen Bünde beheimatet und besitzt zudem einen weiteren Standort in München. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung von Garantieverlängerungen und bietet diese in Zusammenarbeit mit einem der führenden Versicherungskonzerne am Markt als Mehrwertprogramme an. Partner aus unterschiedlichen Branchen betreiben die Garantiemax Produkte unter anderem als Loyalty Program, zur Neukundengenerierung, sowie als zusätzliches Ertragsmodell.

Die Vorstellung des “XCARE+ KITCHEN” wird durch groß angelegte Werbemaßnahmen, vor allem Plakatierungs-Kampagnen, in der Region Ostwestfalen-Lippe begleitet.

Die Garantiemax GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung von Garantieverlängerungen und bietet diese als Mehrwertprogramme an.

